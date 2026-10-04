Un angajat OpenAI responsabil de siguranța chatboților demisionează, susținând că „cultura organizațională a companiei este compromisă”

După propria sa mărturisire, David Robinson este „un fel de clișeu”: un angajat al unei companii de top din domeniul IA care lansează un avertisment alarmant în timp ce își dă demisia.

Într-un eseu publicat în „The Atlantic” intitulat “I Quit OpenAI Because Its Culture Is Broken”, Robinson a afirmat că a coordonat redactarea rapoartelor privind siguranța care au însoțit lansările majore de produse ale OpenAI. De asemenea, a menționat că, având o vechime de trei ani și jumătate în cadrul OpenAI, se numără printre angajații cu cea mai mare vechime din companie. Acum pleacă, deoarece, în opinia sa, „cultura organizațională a companiei este compromisă”, relatează Business Insider.

Într-o anumită măsură, comentariile lui Robinson reiau ideile exprimate de Jacob Coxon, care a lucrat ca cercetător atât la OpenAI, cât și la Anthropic, înainte de a demisiona, și care a declarat că aceste companii „se joacă cu viețile noastre”. Declarațiile lui Coxon au generat o dezbatere mai amplă privind siguranța IA. În acest context, CEO-ul Anthropic, Dario Amodei, a prezentat un plan pentru o dezvoltare mai prudentă a inteligenței artificiale, iar lideri din domeniu s-au întâlnit săptămâna trecută cu președintele Donald Trump, semnând un angajament – ​fără caracter obligatoriu – de a implementa măsuri suplimentare de siguranță.

Totuși, în viziunea lui Robinson, dezbaterea trebuie să depășească sfera „regulilor specifice sau a noilor legi” și să abordeze cultura generală din cadrul acestor companii. Deși numeroase materiale de presă despre OpenAI s-au concentrat pe modul în care CEO-ul companiei, Sam Altman, a pierdut încrederea foștilor colegi, eseul lui Robinson sugerează că problemele culturale ale OpenAI sunt similare cu cele întâlnite în întregul ecosistem din Silicon Valley.

„OpenAI a prosperat prin metoda încercărilor și erorilor (pe care o numește «implementare iterativă»), identificând problemele și îmbunătățind mecanismele de protecție ca răspuns la acestea”, a scris el. „Însă această abordare, prin însăși natura sa, garantează eșecuri periodice – iar amploarea acestor eșecuri crește pe măsură ce sistemele devin tot mai capabile.” Referindu-se la recenta breșă de securitate a sistemelor Hugging Face provocată de agenți OpenAI, precum și la dezvăluirile continue privind descoperirea altor agenți necontrolați în cadrul OpenAI, Robinson a susținut că „Un mediu în care se pot întâmpla astfel de lucruri nu este locul potrivit pentru a dezvolta minți artificiale care ar putea fi mai inteligente decât noi și care s-ar putea să nu acționeze conform dorințelor noastre.”

Având în vedere riscul sporit, Robinson a argumentat că firmele de vârf din domeniul IA trebuie să înceapă să funcționeze „precum centralele nucleare sau aeroporturile aglomerate, cu niveluri multiple de redundanță și o planificare atentă și minuțioasă, astfel încât erorile umane, inevitabile și ocazionale, să nu deschidă calea către un dezastru.”

Totuși, Robinson a afirmat că, în perioada în care a lucrat la OpenAI, „nu a întâlnit niciun coleg care să aibă experiență în asigurarea zborului sigur al avioanelor, în operarea reactoarelor nucleare fără riscul unei topiri a miezului sau în susținerea creșterii sistemului financiar fără a provoca prăbușirea acestuia.”

Ca răspuns la eseul lui Robinson, purtătorul de cuvânt al OpenAI, Drew Pusateri, a declarat că societatea continuă să își îmbunătățească măsurile de siguranță.

„Ne asigurăm că modelele noastre nu devin mai capabile decât putem gestiona și securiza în condiții de siguranță și suspendăm antrenarea sau reținem lansarea modelelor atunci când este necesar să încetinim ritmul”, a precizat Pusateri într-un comunicat. „Facem schimbări semnificative pentru a consolida securitatea în mediile noastre de cercetare și testare, pentru a antrena modelele nu doar să îndeplinească sarcini, ci să o facă în mod responsabil, pentru a ne extinde colaborarea cu evaluatori externi și pentru a îmbunătăți monitorizarea în timp real, astfel încât să putem detecta și reacționa la comportamente îngrijorătoare într-o etapă timpurie a procesului de antrenare.”

Pe lângă solicitarea unor schimbări în cultura organizațională a OpenAI, Robinson a afirmat că este momentul să ne punem întrebări mai ample despre „aliniere” – un subiect care, a recunoscut el, ar putea părea „sentimental” sau „subiectiv”, dar care este esențial, întrucât actualele „metode de măsurare a gradului de compatibilitate” a sistemelor IA cu valorile umane sunt rudimentare.

„Cu cât industria permite modelelor să devină mai inteligente în timp ce aceste probleme rămân nerezolvate, cu atât situația noastră devine mai periculoasă”, a spus el.

În eseul său, el a recunoscut, de asemenea, că urmează un pas aparent obișnuit în scenariul tipic al avertizorilor de integritate din domeniul IA: angajarea unei firme de relații publice. Cu toate acestea, a insistat: „Decizia de a vorbi public îmi aparține în totalitate. Poate că ar fi trebuit să rămân și să lupt pentru schimbări fundamentale în ceea ce privește personalul și cultura organizațională, însă, în realitate, colegii mei și cu mine eram atât de ocupați să alergăm contracronometru, încât rareori aveam ocazia să luăm în calcul schimbări majore, darămite să le și punem în practică”, a spus Robinson. „De aceea am ajuns la concluzia că niște stimulente mai puternice pentru siguranță — venite din afara companiei — sunt esențiale pentru a aborda corect această problemă”, și-a explicat el decizia.

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