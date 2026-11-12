UMF Cluj – 42 de proiecte de cercetare în valoare de 200 mil. lei atrase în 2026: Cercetări orientate către medicină personalizată, utilizarea AI și noi tehnologii

Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca a încheiat contracte pentru 42 de proiecte de cercetare, cu o valoare cumulată de 198,6 milioane de lei, în primele zece luni ale anului 2026, conform informațiilor oferite de universitate.

Proiectele acoperă domenii importante ale medicinei, de la cercetarea bolilor neurodegenerative și cardiovasculare până la dezvoltarea unor noi metode de diagnostic și tratament, inclusiv pentru infecțiile rezistente la medicamente.

Prin aceste proiecte, universitatea își dezvoltă capacitatea de cercetare și participă la inițiative naționale care urmăresc identificarea unor soluții pentru probleme majore de sănătate.

O parte dintre cercetări sunt orientate către medicina personalizată, utilizarea inteligenței artificiale și dezvoltarea unor tehnologii care ar putea contribui la diagnosticarea mai rapidă și la îmbunătățirea tratamentelor.

UMF Cluj face cercetare pentru boli neurodegenerative, cardiovasculare și infecții rezistente la tratament

În 2026, UMF Cluj a participat la dezvoltarea a trei centre naționale de excelență în cercetare dedicate unor domenii specifice. Primul dintre acestea este Centrul Român de Excelență în Neuroștiințe Clinice – NeuRoX, care urmărește identificarea unor noi abordări pentru diagnosticarea și tratarea bolilor neurodegenerative, inclusiv Alzheimer.

Cercetările vor utiliza tehnologii avansate, precum modele biologice tridimensionale, organoizi cerebrali și inteligență artificială, pentru studierea mecanismelor bolilor și evaluarea unor potențiale terapii.

În același timp, UMF Cluj a intrat ca partener în dezvoltarea Centrului de Excelență în Cercetare Avansată Translațională în Boli Cardiovasculare și Neurovasculare – Search-Vasc.

Centrul își propune să dezvolte metode mai precise de diagnostic și tratament pentru aceste afecțiuni. Cercetările vizează inclusiv identificarea pacienților cu risc crescut și adaptarea strategiilor terapeutice la particularitățile individuale.

Totodată, universitatea participă și la Centrul Național Multidisciplinar de Excelență pentru Combaterea Rezistenței la Tratamentele Antiinfecțioase – ARES, dedicat cercetării infecțiilor rezistente la tratament.

Proiectul urmărește dezvoltarea unor noi compuși cu potențial terapeutic și a unor metode de diagnostic rapid, într-un context în care rezistența microorganismelor la medicamente reprezintă o provocare importantă pentru sistemele de sănătate.

Cele trei proiecte sunt dezvoltate în parteneriat cu universități, institute de cercetare și instituții medicale din România, iar implementarea lor se desfășoară până la sfârșitul anului 2030. Bugetele alocate UMF „Iuliu Hațieganu” în cadrul acestora însumează aproximativ 19,1 milioane de lei.

„Ne interesează în mod special cercetarea care poate genera rezultate cu aplicabilitate medicală, de la metode mai precise de diagnostic până la noi abordări terapeutice. Un obiectiv important este ca rezultatele obținute în laboratoare să poată fi dezvoltate și valorificate, astfel încât să contribuie, în timp, la îmbunătățirea îngrijirii pacienților”, spune prof. dr. Anca Buzoianu, rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca.

Invenții și proiecte brevetate sau în curs de brevetare

Cercetătorii de la UMF Cluj au prezentat la finalul lunii octombrie 2026 mai multe invenții și proiecte recente pentru care au fost obținute brevete sau au fost depuse cereri de brevet.

metode de detectare a bacteriilor Escherichia coli și Pseudomonas aeruginosa, inclusiv prin testare pe teren;

un pansament sub formă de film, care aderă la piele și este conceput pentru protejarea și regenerarea acesteia;

geluri cu peptide, dezvoltate pentru remineralizarea și regenerarea smalțului dentar;

metodă de evaluare a răspunsului la mai multe terapii, prin analiza unor molecule numite microARN-uri;

un senzor flexibil pentru detectarea, în transpirație și salivă, a unor substanțe implicate în inflamație;

membrană cu proprietăți de autodezinfecție, activate prin stimulare optoelectrică;

metodă de detectare în salivă a unor substanțe implicate în glicare, procesul prin care zaharurile se leagă de proteine sau de alte molecule din organism.

***