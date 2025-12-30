UMB Steel cumpără ArcelorMittal Hunedoara pentru 12,5 milioane euro plus TVA

ArcelorMittal Hunedoara a semnat, luni, cu UMB Steel, companie deţinută de omul de afaceri Dorinel Umbrărescu, acordul de principiu privind vânzarea tuturor activelor sale pentru un preţ total de 12,5 milioane euro, plus TVA, conform unui raport transmis marţi Bursei de Valori Bucureşti, transmite Agerpres.

„Având in vedere: Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 17.10.2025 privind oprirea permanentă a activităţii de producţie; Lipsa perspectivelor de redresare a situaţiei Societăţii pe baza datelor disponibile, necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru limitarea pierderilor generate de menţinerea activelor, precum şi necesitatea generării de venituri pentru achitarea datoriilor societăţii; Oferta primită de Societate din partea UMB Steel S.R.L. privind achiziţionarea rapidă a activelor societăţii; Faptul că Oferta UMB, în ansamblul său, din perspectiva preţului, a perimetrului tranzacţiei (transferul integral al activelor deţinute de Societate şi al obligaţiilor şi răspunderilor de mediu aferente), a intenţiei de a cumpăra activele „aşa cum sunt, acolo unde sunt” (…), precum şi a disponibilităţii cumpărătorului de a finaliza rapid tranzacţia, este apreciată ca răspunzând în mod adecvat intereselor actuale ale Societăţii, prin Hotărârea nr. 14/29.12.2025, Consiliul de Administraţie al Societăţii, a aprobat încheierea cu UMB Steel (…) a unui acord de principiu (Term Sheet) privind vânzarea tuturor activelor (bunuri mobile şi imobile) deţinute în proprietate de societate la data vânzării, pentru un preţ total de vânzare de 12.500.000 euro + TVA”, se menţionează în raport.

Potrivit sursei citate, la aceeaşi dată, 29.12.2025, acordul a fost semnat de ArcelorMittal Hunedoara şi UMB Steel SRL. Tranzacţia de Vânzare vizată prin acord acoperă toate activele corporale deţinute în proprietate de Societate la data vânzării şi situate în perimetrul amplasamentului industrial al societăţii, constând în toate echipamentele de producţie şi instalaţiile industriale, materiale şi stocuri, toate terenurile şi clădirile situate pe amplasamentul industrial (inclusiv halda de zgură), împreună cu toate accesoriile şi dependinţele acestora; toate terenurile deţinute în proprietate de societate la data vânzării.

Totodată, tranzacţia va implica şi preluarea de către cumpărător a tuturor obligaţiilor şi răspunderilor de mediu (inclusiv măsurile de remediere aferente) asociate activelor vândute, activităţilor desfăşurate anterior pe Amplasamentul Industrial şi haldei de zgură.

Raportul transmis BVB subliniază că tranzacţia nu va implica un transfer al salariaţilor societăţii către cumpărător, având in vedere că aceasta nu implică transferul unei unităţi economice funcţionale, activitatea de producţie fiind stopată, iar raporturile societăţii cu salariaţii aferenţi fiind încetate ca urmare a implementării Schemei de Plecări Voluntare (salariaţii rămaşi fiind, in principal, alocaţi activităţilor de natură administrativă).

Tranzacţia de vânzare vizată prin Acord este condiţionată de îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii suspensive până la data de 1 iunie 2026: obţinerea aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Societăţii cu privire la tranzacţia de vânzare; obţinerea tuturor autorizaţiilor necesare din partea autorităţilor, incluzând, conform legislaţiei aplicabile, autorizarea din partea Comisiei pentru Examinarea Investiţiilor Străine Directe şi autorizarea din partea Consiliului Concurenţei; de asemenea, dacă va fi necesar, obţinerea acordului Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului cu privire la transferul activele relevante (cu preluarea de către cumpărător a obligaţiilor de mediu aferente); realizarea unui audit de mediu cu privire la activele vândute de un expert desemnat, numit şi plătit de către cumpărător; notificarea Agenţiei Naţionale pentru Mediu şi Arii Protejate de către societate împreună cu cumpărătorul cu privire la tranzacţie şi preluarea de către cumpărător a obligaţiilor şi răspunderilor de mediu aferente activelor vândute, activităţilor desfăşurate anterior pe amplasamentul industrial şi haldei de zgură, precum şi a oricăror obligaţii de mediu care pot fi impuse de Autoritatea de Mediu ca urmare a primirii notificării; finalizarea de către societate a unor acţiuni pregătitoare privind anumite imobile ale societăţii (incluzând şi fără a se limita la anumite lucrări cadastrale şi înregistrări în Cartea Funciară).

Finalizarea şi implementarea tranzacţiei de vânzare este condiţionată, de asemenea, şi de ajungerea părţilor la un acord asupra termenilor şi condiţiilor finale ale acestei tranzacţii şi de semnarea documentelor definitive aferente, anume (pe lângă orice alt document/instrument necesar pentru implementarea în mod corespunzător şi legal a tranzacţiei): un contract-cadru de vânzare-cumpărare de active; contract(e) de vânzare-cumpărare încheiat(e) în formă autentică pentru vânzarea bunurilor imobile; un contract prin care se conferă societăţii un drept de folosinţă pe o perioada de 6 luni asupra clădirii financiare şi clădirii-arhivă, unde vor avea acces salariaţii rămaşi în cadrul Societăţii (aproximativ 25 de salariaţi).

ArcelorMittal a confirmat în 17 octombrie 2025 decizia sa finală de a opri definitiv producţia la fabrica sa din Hunedoara, România, care produce corniere şi profile comerciale pentru pieţele de energie, construcţii şi infrastructură. Producţia s-a oprit pe 5 septembrie 2025, după o perioadă prelungită de condiţii de piaţă foarte dificile. Compania a oferit angajaţilor un pachet îmbunătăţit de plecări voluntare pentru angajaţii cu contracte pe termen nedeterminat, precum şi plăţi compensatorii unui anumit grup de angajaţi cu contracte pe termen limitat şi îşi menţine angajamentul de a sprijini toţi angajaţii pe parcursul acestei tranziţii, se sublinia într-un comunicat al societăţii.

