Ultimele pregătiri înaintea negocierilor SUA-Ucraina-Rusia de la Abu Dhabi: Discuții la Bruxelles despre arhitectura post-război, reconstrucția Ucrainei și garanțiile de securitate

Reprezentanți ai Ucrainei, Statelor Unite, Uniunii Europene, Franței, Germaniei și Regatului Unit, alături de oficiali ai NATO și Băncii Mondiale, au discutat miercuri, la Bruxelles, despre reconstrucția Ucrainei după război, dezvoltarea economiei și atragerea investițiilor private, în timp ce o nouă rundă de consultări are loc joi în capitala europeană, cu accent pe garanțiile de securitate.

Reuniunile preced negocierile trilaterale dintre SUA, Ucraina și Rusia programate pentru 10–11 noiembrie la Abu Dhabi, iar președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat miercuri seară că a avut o discuție de o oră și jumătate cu negociatorii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, în contextul pregătirilor pentru întâlnirea de săptămâna viitoare.

„Tocmai am avut o conversație foarte detaliată, de o oră și jumătate, cu Steve Witkoff și Jared Kushner. Ne pregătim pentru un format trilateral, la nivelul echipelor (tehnice), între Ucraina, Statele Unite și Rusia, care urmează să aibă loc în mai puțin de o săptămână”, a transmis Zelenski.

Statele Unite urmează să medieze negocierile din Abu Dhabi, programate în perioada 10–11 noiembrie, în cadrul cărora sunt așteptate discuții privind încheierea războiului, aranjamentele de securitate postbelice, dezescaladarea și problemele umanitare. Rusia a confirmat participarea la reuniune, delegația Moscovei urmând să fie condusă de consilierul prezidențial Vladimir Medinski, care a condus și în trecut negocierile de pace ruso-ucrainene.

Discuții privind reconstrucția și un așa-numit ”plan al prosperității”

Prima rundă de consultări de la Bruxelles a avut loc miercuri, 4 noiembrie. Conform unui comunicat al Comisiei Europene, ai cărei oficiali au luat parte la reuniune, discuțiile s-au concentrat asupra reconstrucției Ucrainei și asupra așa-numitului ”Prosperity Plan” (”plan de prosperitate”), document destinat să stabilească direcțiile de dezvoltare economică a țării după încheierea războiului.

Potrivit Comisiei, la discuții au participat delegații ale UE, Ucrainei, Germaniei, Franței, Regatului Unit și Statelor Unite, alături de NATO și Banca Mondială. Reuniunea a continuat discuțiile purtate anterior la Miami și activitatea asupra cadrului privind prosperitatea elaborat în cursul acestui an împreună cu Ucraina și Statele Unite.

„Activitatea de astăzi și cea care va continua în perioada următoare se concentrează asupra perfecționării scenariilor pentru dezvoltarea economică și prosperitatea Ucrainei după război. Aceasta include identificarea instrumentelor și mecanismelor care pot sprijini dezvoltarea viitoare a Ucrainei și propriile sale eforturi”, a transmis Comisia Europeană.

Amintim că, la Miami, în prima parte a lunii octombrie, negociatorii SUA Steve Witkoff și Jared Kushner au prezentat un pachet postbelic pentru Ucraina, care include modalități de finanțare a reconstrucției și de refacere a armatei ucrainene, precum și idei privind gestionarea deficitelor bugetare cauzate de război. Participanții au discutat atunci, de asemenea, o foaie de parcurs pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană și relația pe care Ucraina ar urma să o aibă cu NATO după încheierea războiului. În plus, Witkoff și Kushner au adus în discuție posibilitatea unui cadru de securitate postbelic între Europa și Rusia, care ar putea fi acceptabil pentru ambele părți, inclusiv pentru Rusia.

Tot atunci, Witkoff și Kushner le-au prezentat ucrainenilor și europenilor posibile acorduri energetice cu Rusia, despre care Statele Unite speră că ar reduce prețurile la energie și ar determina Moscova să facă concesii în negocierile de pace

Aderarea la UE, cheia planului de prosperitate pentru Ucrainei

În cadrul negocierilor, Bruxellesul a pus accent și pe reformele pe care Ucraina trebuie să le implementeze în cadrul procesului de aderare la Uniunea Europeană, considerând că acestea sunt esențiale atât pentru stabilitatea economică, cât și pentru atragerea capitalului privat.

„A fost subliniată importanța agendei ambițioase de reforme pe care Ucraina o implementează în cadrul procesului său de aderare la UE. Această agendă de reforme este un factor-cheie pentru stabilitate și, la rândul său, consolidează încrederea investitorilor, jucând un rol important în atragerea capitalului privat și în menținerea sprijinului internațional”, potrivit Comisiei.

Executivul european amintește în comunicatul său că UE a acordat Ucrainei un sprijin total de 231,5 miliarde de euro de la începutul invaziei ruse și a transmis că sprijinul va continua în paralel cu eforturile diplomatice pentru obținerea unui acord de pace.

Negociatorul ucrainean Rustem Umerov: Planul va stabili cum va fi reconstruită Ucraina

Rustem Umerov, membru al echipei de negociere a Ucrainei, a declarat că planul de prosperitate este unul dintre documentele centrale aflate în prezent în lucru și că la elaborarea acestuia participă, alături de guverne și instituții internaționale, inclusiv Banca Mondială și BlackRock.

„Acesta este unul dintre documentele-cheie la care lucrăm în prezent împreună cu partenerii noștri. Documentul va stabili modul în care vom reconstrui Ucraina după război, vom atrage investiții și vom crea oportunități pentru creșterea economiei noastre. Am lucrat împreună cu reprezentanți ai Comisiei Europene, Statelor Unite, Regatului Unit, Franței, Germaniei, NATO, Băncii Mondiale și BlackRock. Din partea Ucrainei sunt implicate echipe ale Ministerului Economiei, Ministerului Finanțelor, Ministerului Apărării și Biroului Președintelui”, a transmis Umerov, printr-o postare pe X.

Today in Brussels, we held two important meetings with our partners.



The first focused on the Prosperity Plan for Ukraine. This is one of the key documents we are currently working on with our partners. It will define how we rebuild Ukraine after the war, attract investment, and… — Rustem Umerov (@rustem_umerov) November 4, 2026

Negociatorul ucrainean a precizat că detaliile documentului nu sunt deocamdată publice, însă participanții au stabilit pași concreți și termene pentru continuarea activității.

„Nu facem publice detaliile deocamdată. Lucrul de fond asupra documentului este în desfășurare. Împreună cu partenerii noștri am convenit asupra unor pași concreți care trebuie urmați și asupra unor termene. Vom face publice rezultatele ulterior”, a mai transmis acesta.

Discuții și despre finanțarea necesarului de bani aferent efortului de război al Ucrainei din 2027

O a doua componentă a discuțiilor de miercuri a vizat necesarul de finanțare al Ucrainei pentru anul 2027. Kievul le-a prezentat partenerilor estimările privind costurile continuării efortului de apărare și război, deficitul care trebuie acoperit și posibilele surse de finanțare.

„Împreună cu echipele Ministerului Apărării, Ministerului Finanțelor și Biroului Președintelui, am prezentat calculele noastre privind efortul de război pentru anul viitor: de câtă finanțare este nevoie, ce deficit trebuie să acoperim și care sunt sursele din care acesta ar putea fi finanțat. Am discutat, de asemenea, despre amenințările pe care Rusia le reprezintă pentru Ucraina și pentru întreaga Europă, precum și despre măsurile comune pentru a le contracara”, a declarat Umerov.

Garanțiile de securitate, discutate joi

Consultările continuă joi, la Bruxelles, cu o reuniune dedicată garanțiilor de securitate pentru Ucraina, la care participă reprezentanți ai Statelor Unite, Regatului Unit, Franței și Germaniei, alături de NATO.

Discuțiile se înscriu în pregătirile diplomatice dinaintea negocierilor de la Abu Dhabi și urmăresc conturarea cadrului european de securitate care ar urma să intre guverneze relațiile europene cu Rusia după o eventuală încetare a războiului.

Umerov a legat direct acest dosar de reconstrucția și dezvoltarea economică a țării.

„Este vorba despre securitatea țării noastre și despre o nouă arhitectură de securitate pentru întreaga Europă după război. Ucraina este o parte integrantă a acesteia. Securitatea pe termen lung a Europei este imposibilă fără securitatea pe termen lung a Ucrainei. De aceea lucrăm în paralel la garanțiile de securitate, reconstrucție și dezvoltare economică. Toate acestea sunt componente ale aceluiași plan pentru viitorul Ucrainei”, a transmis el.

Zelenski: Negocierile trebuie să avanseze „la viteză maximă”

Zelenski a confirmat la rândul său că reuniunea de joi va fi dedicată garanțiilor de securitate și a legat discuțiile de la Bruxelles de viitorul format trilateral cu Statele Unite și Rusia. Zelenski a anunțat și că a avut o discuție de o oră și jumătate cu negociatorii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, în contextul pregătirilor pentru negocierile de săptămâna viitoare cu delegația Rusiei.

„Tot astăzi (miercuri – n.r.), la Bruxelles, a avut loc o reuniune substanțială la care au participat echipa noastră, echipe din Statele Unite, UE, Franța, Regatul Unit, Germania, NATO, Banca Mondială și reprezentanți ai comunității globale de afaceri. Reuniunea s-a concentrat asupra reconstrucției postbelice. Mâine va avea loc o altă întâlnire la Bruxelles, privind garanțiile de securitate pentru Ucraina. Negocierile trebuie să avanseze la viteză maximă pentru a pune capăt acestui război cât mai repede posibil. Ucraina este pregătită să facă pașii necesari. Propunerile noastre sunt clare și le-am prezentat părții americane”, a transmis liderul ucrainean printr-o postare pe X.

We just had a very detailed, hour-and-a-half-long conversation with Steve Witkoff @SEPeaceMissions and Jared Kushner @jaredkushner. We are preparing for a trilateral format at the team level between Ukraine, the United States, and Russia – to take place in less than a week.… pic.twitter.com/GEyuacw9am — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 4, 2026

Președintele ucrainean a spus că discuția cu Witkoff și Kushner a vizat și necesarul de apărare antiaeriană al Kievului, inclusiv furnizarea de noi interceptoare pentru sistemele Patriot, precum și continuarea negocierilor bilaterale cu Washingtonul privind așa-numitul „Drone Deal”.

„Apărarea antiaeriană reprezintă o prioritate importantă și am discutat și acest aspect. Avem nevoie de interceptoare pentru sistemele Patriot pentru a proteja viețile oamenilor de atacurile rusești. Trebuie, de asemenea, să continuăm activitatea pe fiecare dintre direcțiile bilaterale cu Statele Unite. Acest lucru este valabil în special pentru formatul Drone Deal. Nu există alternativă la pace, iar garanțiile de securitate de după război trebuie să fie cu adevărat de neclintit. Lucrăm pentru ca acest lucru să devină realitate”, a afirmat Zelenski.

Melania Trump organizează joi o întâlnire ruso-ucraineană la Casa Albă, înaintea negocierilor de la Abu Dhabi

În același timp, Melania Trump urmează să primească joi, la Casa Albă, reprezentanți ruși și ucraineni, cu mai puțin de o săptămână înaintea discuțiilor de la Abu Dhabi, mediate de SUA, menite să găsească o soluție la conflictul din Ucraina.

Reuniunea urmează să abordeze tema recentei încetări a focului care a permis evacuarea unui oraș ucrainean ocupat, Oleșkî, afectat de grave penurii, și pentru care ea s-a implicat activ. Cu această ocazie, ea urmează să primească reprezentanți ucraineni și ruși, în special pe mediatorii pentru drepturile omului din Kiev și Moscova, Dmîtro Lubineț și Iana Lantratova, implicați în acest armistițiu.

Fapt rar, acest armistițiu a fost respectat de ambele părți beligerante, permițând deminarea drumurilor și plecarea locuitorilor care doreau acest lucru către Ucraina sau Rusia și teritoriile aflate sub controlul acesteia. Potrivit purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agențiile ruse, negociatorul rus Kirill Dmitriev va fi, de asemenea, prezent la Washington „dacă logistica o va permite”.

Înaintea acestei întâlniri, Volodimir Zelenski i-a acordat miercuri o distincție Melaniei Trump pentru „contribuția sa personală la ajutorul umanitar”.

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