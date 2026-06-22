Ultimatumul lui George Simion pentru Nicușor Dan, după negocierile cu Adrian Veștea: ”Până la 21.30 – să clarifice calificativul de partid anti-occidental”

AUR așteaptă clarificări din partea președintelui Nicușor Dan privind catalogarea formațiunii ca partid anti-occidental, până la ora 21.30, altfel parlamentarii săi nu votează Guvernul Veștea, a spus George Simion luni seara, după negicerile purtate, la sediul partidului, cu premierul desemnat.

O a doua condiție, cu același termen limită, este includerea măsurilor cerute de AUR în programul de guvernare.

„Avem niște restricții din partea lui Nicușor Dan care ne fac să nu luăm în calcul un vot pentru Guvernul Veștea. Considerăm nefondate acele catalogări că noi nu am fi pro-occidentali. Așteptăm de la Nicușor Dan clarificări până la momentul votului”, a spus Simion.

Dacă aceste clarificări din partea șefului statului nu vor veni până la ora 21:30, când este programat votul pentru învestitură din plenul Parlamentului, AUR nu votează, ci vor ieși din sală.

„Dacă nu vom avea reacțiile corespunzătoare din partea liderilor”, parlamentarii AUR nu vor vota guvernul, a declarat George SImion.

”Noi mergem cu suspendarea lui Nicușor Dan mai departe”, a mai spus Simion.

În opinia acestuia, e un pas spre normalitate ca al doilea partid din Parlament să fie întrebat și consultat.

„În această seară, la sediul partidului AUR, a venit premierul desemnat de Nicușor Dan. Împreună cu câțiva dintre miniștri, Apărării, Energiei. Eu cred că e un pas spre normalitate. Al doilea partid ca reprezentare și primul în preferințe să fie consultat. Avem niște restricții din partea președintelui republicii care ne fac să nu luăm un calcul un vot pentru Adrian Veștea. Nicușor Dan a spus că nu e de acord cu un guvern din care să facă parte AUR sau care să treacă cu voturile AUR. Totodată, considerăm complet nefondate și de natură să nască dezbinare în societatea românească acele catalogări că noi nu suntem pro-occidentali. Așteptăm niște clarificări de la Nicușor Dan, altminteri dacă un om pe care l-am văzut rezonabil zi nu va ajunge premier, România trebuie să fie condusă”, a spus președintele AUR.

Adrian Veștea, la ieșirea din sediul AUR: „Am discutat de o serie de măsuri economice pe care AUR și le dorește, i-am asigurat de toată disponibilitatea”

„Am discutat de o serie de măsuri economice pe care AUR și le dorește, i-am asigurat de toată disponibilitatea că dacă nu craeză un impact economic și bugetar, să le putem inclide. Am o deschidere la orice solicitare”, a spus Veștea.

”I-am asigurat de toată disponibilitatea de toate aspectele care nu sunt în program și în urma evaluărilor nu vor afecta bugetul astfel încât să le includem. Am deschidere către orice solicitare care duce la o implemnetare a reformelor și a soluțiilor pe care românii le așteaptă. În această seară vom merge la învestire și vom solicita ca parlamentarii din aceste zile au fost informați de programul de guvernare să își dea votul. Am un mandat de a învesti un guvern”, a declarat Adrian Veștea, la ieșirea din sediul AUR.

„În această seară vom merge la învestire și vom solicita ca parlamentarii care au fost informați de programul de guvernare să-și exprime votul”, a spus premierul desemnat.

El a fost însoțit la negocierile cu George Simion de ministrul propus pentru Apărare, Sorin Cîmpeanu, și de Bogdan Ivan, desemnat pentru Ministerul Energiei.

Întrebat dacă știe că linia roșie trasată inițial de președintele Dan referitor la partidul AUR, Veștea a spuscă el are ”are un mandat de a învesti un guvern”.

AUR nu renunță la suspendarea președintelui

Liderul AUR, George Simion, a mai declarat luni seară că, la cum s-a comportat până acum Nicuşor Dan, trebuie suspendat.

El a menționat că AUR are 90 de voturi, care nu sunt suficiente dar vor merge mai departe cu procesul suspendării, dacă nu se revine la democraţie, la respect pentru toate formaţiunile.

„La cum s-a comportat până acum Nicuşor Dan, trebuie suspendat. Noi avem 90 de voturi, nu sunt suficiente. Vom merge mai departe cu procesul suspendării, dacă nu revenim la democraţie, la votul poporului, la respect pentru toate formaţiunile politice, pentru tot electoratul. Societatea românească nu mai poate fi dezbinată, vrem să fim un factor de dialog, vrem să fim un factor de echilibru”, a spus George Simion, după discuţia cu premierul desemnat, Adrian Veştea.

Liderul AUR a precizat că ţara, în actuala criză, are nevoie de echilibru, de soluţii.

„Noi am prezentat soluţiile şi vom vorbi în continuare despre soluţii, şi de la tribuna Parlamentului”, a completat el.

Întrebat dacă ştia preşedintele Nicuşor Dan că va discuta cu Adrian Veştea, Simion a răspuns: „Nu ştiu ce ştia Nicuşor Dan, nu ştiu ce i s-a adus la cunoştinţă sau nu, departe de mine. Cred că domnul cu care stătea la masă la Bruxelles ştie mai bine ce ştie şi ce nu ştie, ce a fost informat şi nu a fost informat”.

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