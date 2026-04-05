UPDATE / Ultimatumul lui Trump pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz expiră miercuri noapte – Ar urma atacuri asupra infrastructurii energetice iraniene. Riscuri mari pentru piețele de energie, Israelul spune că așteaptă ordinul SUA

Președintele SUA, Donald Trump, a prelungit cu o zi termenul-limită acordat Iranului pentru a încheia un acord de redeschidere a Strâmtorii Ormuz, în caz contrar iranienii urmând să se confrunte cu atacuri asupra infrastructurii energetice (centrale de producție) și rutiere civile.



„Marți, ora 20:00 ET!”, a transmis Trump, succint, pe platforma sa Truth Social. Ora echivalează cu 03:00 ora României în noaptea de marți spre miercuri.



Trump a confirmat noul termen într-un interviu acordat The Wall Street Journal, afirmând totodată că „suntem într-o poziție foarte puternică, iar acea țară va avea nevoie de 20 de ani pentru a se reconstrui, dacă are noroc, dacă vor mai fi o țară – iar dacă nu fac ceva până marți seara, nu vor mai avea nici centrale electrice și nici poduri în picioare”.



Președintele SUA a mai declarat duminică pentru Fox News că există „o șansă bună” de a ajunge la un acord cu Iranul în următoarele câteva zile. „Cred că există o șansă bună mâine, negocierile sunt în desfășurare chiar acum. (…) Dacă nu ajung rapid la un acord, iau în calcul să distrug totul și să preiau controlul asupra petrolului (insulei Kharg – n.r.)”, a afirmat Trump.



În același interviu, Trump a afirmat că le-a oferit negociatorilor iranieni „imunitate de la moarte” și a susținut că aceștia au acceptat că Teheranul nu va continua dezvoltarea armelor nucleare. „Lucrul cel mai important este că nu vor avea o armă nucleară. Nici măcar nu mai negociază acest punct, este atât de simplu. Asta este deja acceptat. Majoritatea punctelor au fost deja acceptate”, a spus el.



Știrea inițială:



Președintele american Donald Trump și Israelul au intensificat în ultimele două zile presiunile asupra Iranului pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, prin care trece în mod normal aproximativ 20% din oferta globală de petrol și gaze naturale lichefiate, avertizând că, în caz contrar, vor urma atacuri asupra infrastructurii energetice iraniene, scrie Reuters.

Donald Trump, care a amenințat că SUA vor lovi centralele electrice iraniene dacă cerințele sale nu sunt îndeplinite, a indicat că termenul-limită pentru ca Teheranul să capituleze și să încheie războiul este 10:00 ora Washingtonului, în ziua de luni – 17:00, ora României.

„Vă amintiți când am dat Iranului zece zile să ajungă la un acord sau să deschidă Strâmtoarea Ormuz. Timpul se scurge – 48 de ore înainte ca iadul să se dezlănțuie asupra lor!”, a scris sâmbătă președintele american pe platforma sa Truth Social.

În paralel, un oficial de rang înalt din domeniul apărării israeliene a anunțat că Israelul se pregătește să atace infrastructura energetică iraniană în cursul săptămânii viitoare, așteptând aprobarea Statelor Unite. Iranul a avertizat însă că „întreaga regiune va deveni un iad” în cazul unei escaladări a atacurilor de către SUA și Israel, potrivit presei iraniene.

Reuters notează că, pe măsură ce conflictul a escaladat, Trump a alternat în mod repetat între semnale de progres diplomatic și amenințări că va bombarda Iranul „înapoi în Epoca de Piatră”.

Iranul dă de înțeles că rămâne deschis negocierilor, în timp ce aplică o blocadă selectivă în Ormuz

Totuși, ministrul de externe al Iranului a lăsat deschisă ușa pentru posibilitatea negocierilor.

„Ceea ce ne interesează sunt termenii unei încheieri definitive și durabile a războiului ilegal impus asupra noastră”, a declarat ministrul de externe iranian Abbas Araqchi pe platforma X, el adăugând că Iranul nu a refuzat să meargă în Pakistan, la Islamabad, care a depus eforturi intense de mediere.

De notat că Iranul a trecut la o blocadă selectivă în Strâmtoarea Ormuz, navele de transport irakiene fiind cele mai recente cărora li s-a promis tranzit fără probleme prin ruta maritimă.

Noi atacuri asupra Israelului și Kuweitului

Iranul a lansat sâmbătă și duminică noi valuri de drone și rachete asupra Israelului, vizând în același timp state din Golf aliate ale Statelor Unite, care au evitat să intre direct în conflict de teama unei escaladări suplimentare.

Televiziunea de stat iraniană a anunțat că armata țării a lansat drone asupra unor instalații radar americane, asupra unei uzine de aluminiu legate de SUA din Emiratele Arabe Unite și asupra cartierului general militar american din Kuweit, ca represalii pentru atacurile americano-israeliene de sâmbătă asupra centrelor industriale iraniene.

Presa de stat din Kuweit a anunțat că drone iraniene au lovit sediul companiei petroliere de stat din Kuweit, KPC, precum și ministerul petrolului, ambele situate în Kuweit City – atacurile nu au produse victim.

Iranul a atacat anterior, cu o dronă, și o navă afiliată Israelului în strâmtoare, incendiind-o, potrivit presei de stat iraniene, care l-a citat pe comandantul marinei Gardienilor Revoluției.

Rebelii Houthi susțin că au atacat Israelul

De asemenea, rebelii Houthi din Yemen, susținuți de Iran, au declarat sâmbătă că au atacat Israelul cu o rachetă balistică și drone, într-o acțiune coordonată cu Gardienii Revoluției, armata iraniană și Hezbollahul libanez, fără a furniza dovezi privind pagubele produse. Israelul nu a confirmat atacul.

Conform Reuters, șansele unor negocieri de pace, pe care Pakistanul încearcă să le medieze între Washington și Teheran, par să rămână reduse.

