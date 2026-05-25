Criza politică – PNL, ultimatum pentru PSD: ”Să vină în această săptămână cu o soluţie. Dacă nu poate, să lase pe alţii”

PSD „să vină în această săptămână cu o soluţie la criza politică, iar dacă nu poate, atunci să se dea deoparte şi să lase pe alţii să caute o soluţie”, somează liderul deputaţilor PNL, Gabriel Andronache, luni, într-o declarație postată pe pagina de Facebook a partidului.

„PSD parcă a uitat complet de criza politică pe care a declanşat-o. Sunt aproape 3 săptămâni de când PSD a dat jos actualul guvern şi n-are nicio preocupare să vină cu o soluţie pentru România”, spune Gabriel Andronache.

„Deci, PSD s-a mişcat foarte repede când a fost vorba de a distruge ceva, însă acelaşi PSD nu e deloc interesat când vine vorba să pună ceva în loc”, mai spune liberalul, adăugând:

„Dăm un ultimatum PSD să vină în această săptămână cu o soluţie la criza politică. Dacă nu poate atunci să se dea deoparte şi să lase pe alţii să caute o soluţie la ceea ce PSD a stricat”.

Președintele ar putea anunța prima nominalizare

Preşedintele Nicuşor Dan a avut, săptămâna trecută, consultări oficiale cu partidele parlamentare dar şi cu reprezentanţii parlamentarilor neafiliaţi din Legislativ, pentru desemnarea premierului.

Partidele rămân însă pe pozițiile deja anunțate public și în cadrul discuțiilor informale purtate anterior la Palatul Cotroceni, astfel încât, surse Digi24.ro spun că ar putea urma prima desemnare a unui prim-ministru, iar acesta ar putea fi unul tehnocrat

Discuțiile informale au continuat zilele trecute, fără nicio perspectivă de coagulare a unei majorități, mai relatează Digi24.ro.

Premisele de la care se pleacă după consultările oficiale de săptămâna trecută

PSD:

Nu va intra într-un guvern condus de Ilie Bolojan.

Nu va forma un Guvern cu AUR sau alte partide suveraniste.

PNL:

Nu va susține niciun guvern din care face parte și PSD, după ce social-democrații au votat moțiunea de cenzură inițiată de AUR, chiar dacă este vorba de un guvern tehnocrat.

USR:

Nu va vota niciun guvern cu PSD în componență.

Nu va vota un guvern tehnocrat.

UDMR:

Nu va vota un guvern susținut de AUR.

AUR:

Vrea să formeze guvernul, iar dacă nu este posibil, își dorește alegeri anticipate.

