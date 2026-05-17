UK se angajează alături de 40 de națiuni să acționeze pentru redeschiderea Strâmtoarii Ormuz

Marea Britanie acuză Iranul că ține ostatică economia mondială, în timp ce diplomați din peste 40 de țări au purtat discuții despre modalitățile de a presa Teheranul pentru a redeschide Strâmtoarea Hormuz, o rută petrolieră vitală care a fost blocată de războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului, potrivit publicației de analiză militară Breaking Defense.



Calea navigabilă din Golful Persic este o rută comercială cheie între Orientul Mijlociu și restul lumii, cu impact global pentru exporturile de energie. Aceasta leagă producătorii de țiței din Orientul Mijlociu de piețele cheie din Asia, Europa, America de Nord și nu numai, prin ea trecând aproximativ 20% din țițeiul comercializat la nivel mondial și o pondere similară de gaze naturale.

SUA nu au participat la întâlnirea virtuală, care a avut loc după ce președintele american Donald Trump a precizat clar că el consideră că securizarea căii navigabile nu este treaba Americii. Trump i-a denigrat, de asemenea, pe aliații europeni ai Americii pentru că nu au susținut războiul și și-a reînnoit amenințările de a retrage SUA din NATO.

Secretarul de externe al Marii Britanii, Yvette Cooper, a declarat că discuțiile, care s-au concentrat pe mijloace politice și diplomatice mai degrabă decât militare, au arătat „puterea determinării noastre internaționale” de a redeschide strâmtoarea. Cele 41 de țări reprezentate au provenit de pe toate continentele, cu excepția Antarcticii, o reflectare a cutremurelor globale cauzate de un război care a declanșat penurii de combustibil și îngrășăminte și prețuri mai mari la alimente mult dincolo de Orientul Mijlociu.

„Am văzut cum Iranul deturnează o rută maritimă internațională pentru a ține economia globală ostatică”, a declarat Cooper la începutul întâlnirii. Cooper a spus că creșterile „nesustenabile” ale prețurilor petrolului și alimentelor „lovesc gospodăriile și afacerile din fiecare colț al lumii”.

Atacurile iraniene asupra navelor comerciale și amenințarea cu alte nave au oprit aproape tot traficul pe calea navigabilă care leagă Golful Persic de restul oceanelor globului, închizând o cale critică pentru fluxul mondial de petrol și ducând la creșterea prețurilor petrolului.

De la începutul războiului, pe 28 februarie, au avut loc 23 de atacuri directe asupra navelor comerciale din Golf, iar 11 membri ai echipajului au fost uciși, potrivit firmei de date maritime Lloyd’s List Intelligence.

Nicio țară nu pare dispusă să încerce să deschidă strâmtoarea prin forță, în timp ce luptele se intensifică, iar Iranul poate viza petrolierele cu rachete antinavă, drone, ambarcațiuni de atac și mine.

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că deschiderea strâmtorii prin forță este „nerealistă”.

Redeschiderea strâmtorii „se poate face doar în coordonare cu Iranul”, prin negocieri care ar urma unui potențial armistițiu, a declarat Macron reporterilor joi, în timpul unei vizite în Coreea de Sud.

Franța exercită presiuni pentru o misiune internațională care să implice națiuni europene și non-europene pentru a escorta petroliere și gaziere pe calea navigabilă după încheierea celei mai intense faze a conflictului. Guvernul britanic a declarat că planificatorii militari dintr-un număr nespecificat de țări se vor întâlni săptămâna viitoare pentru a planifica modalități de a asigura securitatea odată ce luptele se vor termina, inclusiv potențiale lucrări de deminare și „reasigurare” pentru transportul maritim comercial.

Regatul Unit speră că reuniunea de joi va ajuta la izolarea Teheranului și la slăbirea dorinței sale de a bloca transportul maritim. Cooper a declarat că participanții – înalți oficiali din țări precum Franța, Germania, Italia, Canada, Japonia și Emiratele Arabe Unite – au discutat despre creșterea presiunii diplomatice față de atacurile „nepăsătoare” ale Iranului și despre strângerea șuruburilor economice pentru a împiedica Teheranul să profite de controlul asupra strâmtorii.

