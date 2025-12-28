Marea Britanie lansează un program pentru a atrage tineri în Armată

Marea Britanie va lansa, în martie 2026, un program ce le va permite tinerilor care au sub 25 de ani să ia un an de pauză de la studii și să urmeze un program de pregătire militară remunerată, a anunțat sâmbătă Ministerul britanic al Apărării, scriu BBC și CNN.

Programul pilot inițial va viza aproximativ 150 de recruți, însă Guvernul speră să extindă program pentru a oferi în termen de un an peste 1.000 de locuri. La finalul acestui program, tinerii sunt cei care vor decide dacă rămân sau nu în cadrul armatei.

Programul se inspiră din schema ADF Gap Year a Forțelor Armate Australiene, care funcționează de peste un deceniu. Inițiative similare au fost lansate și în Europa, inclusiv în țări precum Franța și Germania, care au introdus recent programe menite să crească participarea voluntară la serviciul național.

Ministrul britanic al apărării: Reconectăm societatea cu forțele noastre armate

Ministrul apărării de la Londra, John Healey, a spus că schema va deschide oportunități pentru tineri de a experimenta competențele și pregătirea oferite de forțele armate.

„Acest program de an sabatic le va oferi tinerilor britanici ocazia de a descoperi abilitățile și pregătirea incredibile oferite de armată, Marina Regală și Forțele Aeriene. Face parte din determinarea noastră de a reconecta societatea cu forțele noastre armate și de a promova o abordare a apărării naționale care să implice întreaga societate”, a declarat John Healey, secretarul britanic al apărării.

Oficialii de la Londra au spus că detaliile curriculumului de pregătire sunt încă în proces de finalizare. Deși salariul nu a fost anunțat, un recrut de bază primește, de regulă, un salariu de început de aproximativ 26.000 de lire sterline pe an.

În cadrul unei scheme separate, Armata oferă în prezent 30 de stagii de tip „gap year” pentru tineri, înainte, în timpul sau imediat după universitate, însă doar pentru cei care iau în calcul pregătirea ca ofițeri – deși în ultimul an universitar s-au înscris mai puțin de 10 persoane.

Anunțul vine în contextul în care la începutul acestei luni, noul șef al forțelor armate britanice, Richard Knighton, a lansat un apel ca „fiii și fiicele” țării să fie „pregătiți să lupte” în fața amenințărilor crescânde, inclusiv din partea Rusiei. Acesta a spus că este nevoie de un „răspuns al întregii națiuni” britanice la o lume tot mai volatilă și incertă.

