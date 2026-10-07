Nou mecanism pregătit de comisia europeană pentru ieftinirea energiei: Un operator pentru achiziții comune, pentru a reduce prețurile și diversifica sursele

UE va încerca să desemneze un operator de piață care să ajute blocul să se aprovizioneze cu energie, în contextul în care se confruntă cu a doua criză a prețurilor în mai puțin de cinci ani – prețurile la gaze au crescut cu 140% de la sfârșitul lunii februarie 2026, iar cele la motorină s-au dublat, relatează Bloomberg.

Ursula von der Leyen a declarat marți că dorește să ducă la „un nivel superior” sistemul de achiziții comune instituit în urma invaziei Rusiei în Ucraina. Acesta ar urma să fie extins dincolo de sectorul gazelor naturale, la alte surse de energie, a precizat ea, fără să dea detalii despre cum va fi ales operatorul sau care vor fi exact atribuțiile acestuia.

Sistemul AggregateEU de achiziții comune a urmărit să centralizeze cererea cumpărătorilor din UE și să o coreleze cu potențialii furnizori, în încercarea de a reduce prețurile și de a diversifica mai bine aprovizionarea cu gaze naturale, reducând dependența de Rusia.

El a fost conceput ca o platformă de matchmaking, pentru agregarea cererii și punerea în legătură a cumpărătorilor cu furnizorii.

Succesul mecanismului, reflectat în tranzacțiile finale semnate, a fost puternic contestat, iar marii cumpărători au preferat să rămână la metodele lor existente de achiziții bilaterale.

Comisia va lansa, de asemenea, un dialog strategic privind rafinăriile europene, prezidat de comisarii Dan Jørgensen și Andrius Kubilius, cu scopul de a reduce costurile și de a asigura aprovizionarea, inclusiv pentru apărare.

Detaliile noului mecanism vor fi discutate la Consiliul European din 15 – 16 octombrie

Noua variantă ar permite Comisiei să grupeze mai ferm cererea și să dea unui operator sarcina de a negocia sau executa achiziția comună, ceea ce ar crește puterea de negociere a UE, ar reduce costurile și diversificarea aprovizionării.

„Vrem să trecem de la simpla punere în legătură la agregarea cererii și să încredințăm unui operator de piață sarcina de a efectua achizițiile comune”, a declarat Von der Leyen în fața Parlamentului European de la Strasbourg, Franța. „Trebuie să investim în reziliența noastră,” a adăugat aceasta.

Pentru noul mecanism va fi înființat un task-force, detaliile juridice, operatorul, calendarul și regulile de participare urmând să fie stabilitel în pregătirea discuțiilor liderilor UE din 15–16 octombrie.

Von der Leyen a explicat că prețurile mai mari au făcut ca importurile de combustibili fosili să coste Europa 100 de miliarde de euro în plus, „fără nici măcar o moleculă de energie suplimentară”, ceea ce a pus sub presiune companiile europene și generează mari dificultăți la plata facturilor a unui număr tot mai mare de gospodării din Uniune, relatează BrusellesTimes.

UE a redus ponderea importurilor de gaze din Rusia de la 45% acum patru ani la 12% în prezent și va ajunge la zero, până la sfârșitul anului viitor.

De asemenea, peste 70% din energia electrică a UE provine în prezent din surse locale și curate, inclusiv din surse regenerabile și nucleare, a afirmat ea.

Măsuri pe termen scurt – Accelerate EU va continua, dar foarte țintit

Von der Leyen a explicat că presiunile energetice diferă în cadrul blocului format din 27 de țări, deoarece fiecare stat membru are un mix energetic diferit.

Ea a dat ca exemplu o țară în care un megawatt-oră de energie electrică costă aproximativ 145 de euro, deoarece prețul este determinat de gaz, și o altă țară în care costă aproximativ 70 de euro, deoarece prețul este determinat de energia nucleară și de sursele regenerabile.

„Nu există o soluție miraculoasă valabilă pentru întreaga Uniune Europeană”, a afirmat ea, citată într-un comunicat al CE.

În luna aprilie, la începutul blocării Strâmtorii Hormuz, Comisia a prezentat un plan intitulat „AccelerateEU”. Acesta include un cadru temporar de ajutoare de stat pentru sectoarele industriale cele mai expuse, pe care Comisia îl va prelungi, precum și opțiuni pentru a ajuta gospodăriile cele mai nevoiașe.

Sprijinul ar trebui să fie țintit, fără ajutoare generale, a spus ea, deoarece acestea ar crește cererea, ar favoriza veniturile mai mari și ar genera costuri enorme. Ea a indicat programele de vouchere energetice pentru familiile cu venituri mici din Franța și România ca exemple bune.

În nota Comisiei Europene pentru miniștrii de finanțe ai zonei euro, publicată la începutul lunii octombrie 2026, mai mult de două treimi din sprijinul acordat pentru prețurile la energie sunt măsuri netintite, în principal reduceri de accize și alte taxe indirecte la combustibili, care reduc prețul pentru toți consumatorii, indiferent de venit, conform Energy Market Price.

Guvernele din UE au alocat în acest an 17,9 miliarde de euro pentru a atenua impactul creșterii prețurilor la petrol și gaze asupra persoanelor fizice și a întreprinderilor, conform notei CE, care a recomandat țărilor să-și îmbunătățească modul de direcționare a ajutorului.

Bruxelles încearcă să evite repetarea crizei energetice din perioada 2022-2023. Conform calculelor Comisiei, costul net al măsurilor de sprijin energetic din acei doi ani s-a ridicat la aproximativ 2,1% din PIB-ul UE.

Principala lecție desprinsă din acea perioadă, a afirmat Comisia, este că orice ajutor trebuie să fie bine conceput, bine direcționat și temporar.

La jumătatea lunii septembrie, stocurile de gaze ale UE erau umplute în proporție de aproximativ 67%, iar piețele de motorină sunt tensionate: exporturile rusești sunt restricționate, iar China a suspendat majoritatea exporturilor de produse petroliere.

Dacă perturbările continuă, guvernele ar putea fi nevoite să decidă dacă sprijinul temporar din acest an trebuie prelungit până în 2027.

Schimbări pe termen lung

Von der Leyen a afirmat că prosperitatea Europei va rămâne vulnerabilă atâta timp cât va depinde de petrol și gaze. „Când importăm combustibili fosili, importăm și șocurile și crizele care vin odată cu aceștia”, a spus ea.

Ea a menționat că, anul trecut, energia eoliană și cea solară au produs, pentru prima dată, mai multă energie electrică decât toți combustibilii fosili la un loc.

UE a instalat anul trecut o capacitate de energie regenerabilă de peste 80 de gigawați, a spus ea, dar o cantitate de șase ori mai mare așteaptă încă să fie conectată la rețea. Ea a îndemnat Parlamentul să aprobe pachetul de măsuri al Comisiei privind rețelele până la sfârșitul anului.

Soluțiile sunt accelerarea electrificării și a energiei produse în Europa, pentru reducerea dependenței de combustibili importați și creșterea rolului electricității produse din surse europene, inclusiv regenerabile, energie nucleară și biometan.

Energia electrică reprezintă mai puțin de un sfert din consumul final de energie al UE.

Planul de acțiune al Comisiei privind electrificarea stabilește obiective de dublare a acestei ponderi până în 2040, ceea ce ar putea reduce importurile de combustibili fosili cu 260 de miliarde de euro pe an. Comisia va propune măsuri în lunile următoare.

Sprijinul eficient este cel acordat țintit – analiză FMI

Transferurile țintite și temporare reprezintă cea mai eficientă și rentabilă modalitate de a proteja gospodăriile mai sărace atunci când prețurile produselor de bază cresc brusc, conform unei analize publicate pe site-ul FMI.

Această abordare îi sprijină direct pe cei care au cea mai mare nevoie, menține spațiul fiscal limitat și permite prețurilor ridicate de pe piață să continue să semnaleze penuria, încurajând consumatorii să-și diminueze consumul, dacă pot.

Măsurile de temperare a prețurilor sunt mult mai puțin eficiente. Ele pot atenua compromisurile politicii monetare pe termen scurt, prin limitarea inflației și împiedicarea scăpării de sub control a așteptărilor inflaționiste, însă implică și costuri fiscale semnificativ mai mari, arată analiza.

Asigurarea aceleiași protecții familiilor cu venituri reduse prin subvenții pentru consumatori poate necesita de trei până la șase ori mai multe resurse fiscale decât transferurile țintite.

Subvenționarea producătorilor poate costa de 14 până la 22 de ori mai mult decât sprijinul țintit în funcție de veniturile familiilor, conform datelor furnizate de un cadru model inovator.

Acest lucru se întâmplă întrucât o mare parte din sprijin nu ajunge la cei care au cea mai mare nevoie de el, așa cum ilustrează criza energetică din Europa din 2022-2023. Pentru fiecare euro cheltuit pentru menținerea la un nivel scăzut a prețurilor la energie electrică, gaze naturale și benzină, mai puțin de 20 de cenți au ajuns la cea mai săracă cincime dintre gospodării.

Aceste politici generează, de asemenea, ineficiențe la scară mai largă. Prin menținerea prețurilor la un nivel artificial scăzut, ele slăbesc stimulentele pentru conservarea resurselor limitate. Acest lucru poate determina o creștere și mai mare a prețurilor la nivel global atunci când multe țări le pun în aplicare simultan, agravând, la rândul său, compromisurile politice pentru țările cu venituri mai mici.

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