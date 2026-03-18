UE vrea să rivalizeze cu SUA la înființarea companiilor: 48 de ore și o singură legislație pentru 27 de țări – EU Inc, noua entitate digitală unică pentru antreprenoriat inovativ

Comisia Europeană a lansat oficial „EU Inc”, set de norme corporative care ar urma să permită companiilor să se înființeze în doar 48 de ore și să funcționeze după un singur set de reguli în toate cele 27 de state membre ale UE, cu scopul de a reduce diferența față de Statele Unite în ceea ce privește startup-urile inovatoare.

Propunerea face parte dintr-un efort mai larg al UE de a îmbunătăți competitivitatea blocului comunitar și de a evita pierderea terenului fața de SUA, unde multe startup-uri europene se mută pentru a se dezvolta pe o piață unică, guvernată de o singură legislație corporativă.

Deși noua formă juridică propusă este disponibilă oricărei companii europene, ea vizează în principal noile firme cu tehnologii inovatoare, pentru a le ajuta să se extindă rapid.

Comisia Europeană a precizat că, între 2018 și 2023, UE a creat anual mai multe startup-uri decât SUA, dar la începutul anului 2025 blocul comunitar avea doar 110 „unicorni” (companii evaluate la peste 1 miliard de dolari), comparativ cu 687 în SUA și 162 în China, potrivit Reuters.

O entitate europeană similară cu LLC din Delaware

Noua propunere „EU Inc” urmărește să creeze o formă juridică unică la nivel european, similară cu LLC din Delaware (SUA). Astfel, companiile ar avea acces deplin la piața unică a UE, fără a mai fi nevoite să navigheze prin mozaicul celor 27 de legislații naționale și peste 60 de tipuri diferite de societăți, care fac ca înființarea unei firme să dureze luni de zile.

„Trebuie să încurajăm companiile să rămână în Europa și să-i determinăm pe cei care s-au uitat în altă parte să se întoarcă”, a declarat comisarul european Michael McGrath. „Europa are talent, idei și ambiție – dar prea des birocrația îi împinge pe cei mai buni antreprenori să plece în altă parte.”

Orice firmă va putea să se înregistreze online ca EU Inc în maxim 48 de ore, la un cost de doar 100 de euro. Comisia estimează că aproximativ 300.000 de companii vor opta pentru această formă în primii 10 ani.

Companiile EU Inc vor beneficia de acces la piața unică europeană, de planuri de opțiuni pe acțiuni (stock options) mai armonizate la nivel UE și de proceduri simplificate de insolvență – măsuri menite să atragă mai ușor investiții.

„Nu va rezolva toate problemele, dar poate aduce o contribuție foarte importantă”

Totuși, ele vor rămâne supuse legislației naționale din fiecare țară în care operează în ceea ce privește dreptul muncii, impozitarea și alte reguli specifice celor 27 de state membre.

McGrath a recunoscut că EU Inc nu este o soluție magică: „Nu va rezolva toate problemele, dar poate aduce o contribuție foarte importantă. Trebuie implementată alături de toate celelalte reforme, în special cele care vizează eliminarea fragmentării și a barierelor din piața unică”, a spus el.

Propunerea trebuie aprobată de guvernele UE și de Parlamentul European.

Nu este prima încercare a UE de a promova companii transfrontaliere, însă inițiativele anterioare (cum ar fi Societas Europaea – SE, creată în 2004) fie au eșuat, fie s-au adresat doar marilor companii. Susținătorii spun că de data aceasta EU Inc va funcționa pentru că este complet digitală și pentru că statele membre recunosc urgența de a reduce decalajul de competitivitate.

Ce propune Comisia Europeană:

Antreprenorii, fondatorii și companiile vor putea înființa o companie EU Inc. în termen de 48 de ore, pentru mai puțin de 100 de euro și fără cerințe minime de capital social.

Proceduri mai simple: societățile din UE Inc. vor trebui să transmită informațiile privind societățile o singură dată, prin intermediul unei interfețe la nivelul UE care să conecteze registrele naționale ale întreprinderilor. Într-o a doua etapă, Comisia va institui un nou registru central al UE. Companiile EU Inc. vor obține codul de identificare fiscală și codul de înregistrare în scopuri de TVA fără a fi nevoite să depună din nou documente.

Operațiuni complet digitale: Procesele corporative vor fi digitale în mod implicit pe tot parcursul ciclului de viață al unei companii.

Sprijinirea fondatorilor să repornească mai rapid și mai ieftin: societățile din UE Inc. vor avea acces la proceduri de lichidare complet digitale. Întreprinderile nou-înființate inovatoare vor avea acces la proceduri simplificate de insolvență pentru a facilita lichidarea operațiunilor. Acest lucru permite fondatorilor să încerce și să testeze idei inovatoare și să înceapă din nou, dacă este necesar.

Condiții mai bune pentru atragerea investițiilor: Propunerea de astăzi va elimina formalitățile cu prezență fizică, va oferi proceduri digitale pentru operațiunile de finanțare și va simplifica transferul de acțiuni. Nu va mai exista o implicare obligatorie a intermediarilor pentru transferurile de acțiuni și procedurile de lichidare. Propunerea va permite, de asemenea, statelor membre să acorde societăților din UE Inc. acces la bursă.

Mijloace mai bune de atragere a talentelor: întreprinderile din UE Inc. vor putea elabora planuri de opțiuni pe acțiuni pentru angajați la nivelul UE. Opțiunea pe acțiuni va fi impozitată numai pe venitul generat odată ce este vândută. Acesta este un factor crucial în asigurarea atractivității, în special pentru întreprinderile nou-înființate inovatoare.

Accesul deplin la piața unică: întreprinderile din UE Inc. vor avea libertatea de a alege statul membru în care se înființează. Propunerea include o listă neagră a practicilor interzise pentru a se asigura că societățile din UE Inc. sunt tratate în același mod ca orice alte societăți naționale.

Garanții solide împotriva abuzurilor: legislația națională în domeniul social și al ocupării forței de muncă nu este afectată de propunere. Acestea se vor aplica societății EU Inc. în același mod în care se aplică oricărei alte întreprinderi în temeiul dreptului național al societăților comerciale. Garanțiile aplicabile ale statului membru de înregistrare se vor aplica integral societății EU Inc., inclusiv în ceea ce privește normele privind codeterminarea.

Flexibilitatea acțiunilor: societățile din UE Inc. vor avea flexibilitatea de a crea diferite clase de acțiuni cu drepturi economice sau de vot diferite. Acest lucru poate, de exemplu, să-i ajute pe fondatori să-și protejeze afacerea împotriva preluărilor ostile.

În plus, Comisia a adoptat și o comunicare care prezintă inițiativele actuale și viitoare de finalizare a celui de al 28-lea regim în alte domenii de politică.

Comunicarea propune digitalizarea maximă a interacțiunilor dintre întreprinderi și autoritățile publice, de exemplu cu portofelul european pentru întreprinderi.

Comunicarea invită, de asemenea, statele membre să ia în considerare înființarea unor camere judiciare sau instanțe specializate care să aibă autoritatea de a soluționa litigiile privind dreptul societăților comerciale al UE Inc., permițând o aplicare eficace, eficientă și uniformă a normelor UE Inc.

Comisia va analiza în continuare posibilitatea de a permite telemunca transfrontalieră în proporție de 100% pentru întreprinderile nou-înființate și întreprinderile în curs de extindere inovatoare din întreaga Uniune, prin intermediul viitorului pachet privind mobilitatea echitabilă a forței de muncă.

Comunicarea anunță, de asemenea, măsuri pentru accesul la capital al întreprinderilor nou-înființate și al celor în curs de extindere, pe baza măsurilor uniunii economiilor și investițiilor, a unei eventuale revizuiri a normelor de investiții ale fondului de pensii și a viitoarei revizuiri a fondurilor europene cu capital de risc. În ceea ce privește impozitarea, Comisia a propus un sistem de impozitare a sediului central care ar permite întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-urilor) să aplice normele fiscale din țara lor de origine. În plus, inițiativa „Întreprinderile din Europa: un cadru de impozitare a profitului” (Business in Europe: Framework for Income Taxation – BEFIT) urmărește să stabilească un cadru legislativ unic pentru impozitarea întreprinderilor în UE. Se preconizează că viitorul pachet de simplificare Omnibus privind impozitarea directă va elimina sarcinile administrative suplimentare ale întreprinderilor din UE.

În cele din urmă, Comisia a adoptat și o recomandare privind definițiile întreprinderilor inovatoare, ale întreprinderilor nou-înființate inovatoare și ale întreprinderilor inovatoare în curs de extindere. Recomandarea va asigura o abordare coerentă în întreaga UE pentru a asigura o mai bună monitorizare a politicilor UE privind întreprinderile, oferind certitudine întreprinderilor, investitorilor și factorilor de decizie în acest proces.

