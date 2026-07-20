UE vrea să își crească de trei ori capacitatea de stocare energie electrică în patru ani, pentru a reduce importurile de energie

Miniștrii energiei din UE au semnat un acord pentru triplarea capacității de stocare a blocului comunitar, până la 200 GW în 2030, față puterea actuală de doar 55 GW.

Europa depune eforturi mari pentru a crește ponderea surselor regenerabile în mixul energetic continental. Țările membre ale Uniunii Europene au depus eforturi pentru a dezvolta parcuri eoliene și solare cât mai rapid posibil, pe fondul șocurilor prețurilor petrolului și al impredictibilității lanțurilor de aprovizionare.

Cu toate acestea, toată această capacitate de producție regenerabilă suplimentară a depășit dezvoltarea de infrastructurii de back-up cum ar fi sistemele de stocare a energiei, ceea ce a dus la risipa de energie produsă în exces în afara orelor de vârf de consum și la creșterea incidenței prețurilor negative la energie, distorsionând piețele energetice din regiune și descurajând investițiile viitoare mult necesare.

Capacitate de stocare de 200 GW până în 2030

Luna trecută, miniștrii energiei din UE au luat măsuri pentru a rezolva această problemă prin semnarea unui acord istoric de triplare a capacității de stocare a energiei. Se estimează că UE va avea nevoie de 200 de GW de capacitate de stocare până în 2030. În prezent, UE are doar 55 GW. În conformitate cu noul acord, statele membre s-au angajat să adauge aproximativ 30-35 GW de capacitate nouă de stocare până în 2028.

„Pentru prima dată, UE a stabilit o direcție politică clară, transformând stocarea într-o prioritate înainte de tehnologiile de producție energie electrică”, a declarat recent Walburga Hemetsberger, CEO al SolarPowerEurope, pentru Euronews.

Europa se confruntă în prezent cu a treia criză energetică în doar patru ani, iar soluțiile pe termen lung, precum stocarea energiei, sunt esențiale pentru a se asigura că aceasta nu se va mai întâmpla. Și acum, Europa nu se luptă doar cu șocurile prețurilor petrolului din cauza războaielor din Ucraina și Iran; se confruntă și cu valuri de căldură intense care cresc consumul de energie, precum și cu urgența iminentă al satisfacerii cererii de energie pentru centrele de date bazate pe inteligență artificială.

De subliniat că cea mai mare parte din cererea suplimentară constă din furnizarea de putere în bandă, nu după cum bate vântul, iar UE nu vrea să apeleze la importuri pentru a-și asigura securitatea energetică.

Publicația PV avertizează că „piețele de energie electrică din Europa s-ar putea confrunta cu o volatilitate mai mare în al treilea trimestru al anului 2026, deoarece condițiile meteorologice, producția solară ridicată și insuficientele resurse flexibile de producție (centrale pe gaze și cărbune) măresc decalajul dintre generarea în exces de energie regenerabilă la amiază și vârfurile de cerere din timpul serii care rămân descoperite”.

Cerere de energie electrică în bandă

Energia eoliană și solară sunt instabile, ceea ce înseamnă că producția lor depinde de starea vremii, ora din zi și anotimpul. Din păcate, regenerabilele sunt în contradicție cu modelul cererii. Stocarea energiei poate ajuta la sincronizarea cererii și a ofertei prin captarea surplusului de energie în orele de vârf de producție și reintroducerea acestuia în rețea atunci când cererea depășește oferta.

Creșterea cantității de stocare a energiei disponibile servește două funcții principale: oferă o mai mare securitate energetică și permite utilizarea eficientă a energiilor regenerabile intermitente și, ca funcție a acestei securități, permite UE să utilizeze mai puțini combustibili fosili. Prin stocarea energiei regenerabile pentru a o utiliza atunci când soarele nu mai strălucește și vântul nu mai bate, UE poate evita să se bazeze pe combustibilii fosili pentru a umple aceste goluri de aprovizionare.

UE importă peste jumătate din energia totală consumată

„Fără o stocare optimizată, UE rămâne dependentă de gazele naturale importate pentru a umple golurile atunci când soarele apune sau nu mai suflă vântul”, explică Euronews. „În ciuda faptului că sursele regenerabile furnizează 44% din energia electrică a UE, blocul comunitar importă încă aproximativ 55% din consumul total de energie, inclusiv petrol și gaze.”

Mai mult, neinstalarea unui sistem de stocare adecvat a energiei a dus la o volatilitate majoră a pieței, energia curată inutilă inundând rețeaua în orele de vârf de producție și chiar reducând prețurile sub zero. Anul trecut, Europa a înregistrat un număr record de ore cu prețuri negative la energie, ceea ce a dus la faptul că companiile de utilități plătesc efectiv consumatorii pentru a le lua energia în exces cu până la 20 EUR pe megawatt-oră. Deși acest lucru este excelent pentru consumatori, este teribil pentru distribuitori și pentru sectorul energiei regenerabile în general, care ar putea să nu mai atragă investitori dacă expansiunea energiei solare și eoliene nu dă roade.

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