Comisia Europeană a propus acordarea unui nou împrumut de 45 de miliarde de euro Ucrainei, finanțat prin emiterea de datorie comună la nivelul UE. Creșterea costurilor de finanțare riscă însă să transforme noul împrumut într-o operațiune costisitoare și dificil de susținut din punct de vedere politic, transmite Euronews.

Împrumutul, anunțat miercuri de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prevede alocarea a 20 de miliarde de euro pentru sprijin financiar și a 25 de miliarde de euro pentru achiziția de armament, precum drone, rachete și interceptoare pentru apărarea antiaeriană, de care Ucraina are nevoie urgentă.

Fondurile vor fi distribuite treptat pe parcursul anului 2027 și vor completa împrumutul de 90 de miliarde de euro aflat deja în derulare, convenit de liderii europeni în luna decembrie a anului trecut.

„Transmitem Rusiei un mesaj clar: ne dorim pacea”, a declarat Ursula von der Leyen.

Patru state au anunțat deja că se opun

Von der Leyen a declarat că este „foarte încrezătoare” că toate cele 27 de state membre, fără excepție, vor susține propunerea, în contextul negocierilor de pace aflate în desfășurare.

Cu toate acestea, patru dintre ele — Slovacia, Cehia, Ungaria și Bulgaria — au anunțat deja clar că nu vor participa. Negocierile dificile de anul trecut au dus la obținerea unei derogări pentru Bratislava, Praga și Budapesta, iar aceste state încearcă acum să mențină această excepție.

Cancelarul german Friedrich Merz a reacționat ferm, amenințând că va bloca viitorul buget al UE, inclusiv fondurile de coeziune, foarte importante pentru statele membre, dacă noul ajutor pentru Ucraina nu va fi aprobat de toate cele 27 de țări.

Premierul slovac Robert Fico a calificat această poziție drept „șantaj”.

Von der Leyen s-a aliniat poziției lui Merz și a subliniat că împrumutul este împărțit în două componente — una civilă și una militară — pentru a ține cont de preocupările statelor care se opun livrărilor de armament.

Liderii europeni vor avea prima dezbatere asupra propunerii săptămâna viitoare, când se vor reuni la Bruxelles. Bugetul UE va fi, de asemenea, pe agenda discuțiilor, ceea ce creează o combinație de subiecte cu un potențial politic exploziv.

Ratele dobânzilor au crescut puternic în acest an, pe fondul prețurilor ridicate la energie

Un element central al dezbaterii va fi reprezentat de costurile împrumutului.

Deși Comisia Europeană beneficiază în continuare de ratingul maxim AAA pentru emiterea de datorie, atragerea a 45 de miliarde de euro de pe piețele financiare nu va fi deloc ieftină.

Ratele dobânzilor au crescut puternic în acest an, pe fondul prețurilor ridicate la energie, al instabilității geopolitice, al îngrijorărilor investitorilor și al costurilor mari generate de cursa pentru dezvoltarea inteligenței artificiale (AI).

Acest lucru înseamnă că Uniunea Europeană va trebui să suporte anual dobânzi de ordinul miliardelor de euro pentru a continua finanțarea Ucrainei. Cu toate acestea, opinia predominantă este că o eventuală prăbușire a statului ucrainean ar genera costuri mai mari decât orice angajament financiar actual.

Dacă Rusia nu va plăti despăgubiri de război, UE își rezervă dreptul de a utiliza activele rusești înghețate

La fel ca în cazul operațiunilor anterioare, rambursarea sumei principale va fi condiționată de primirea de către Kiev a despăgubirilor de război.

Dacă Moscova, așa cum este de așteptat, va refuza să plătească aceste compensații, Bruxellesul își rezervă dreptul de a utiliza activele rusești înghețate, în valoare de 210 miliarde de euro.

În orice caz, nu se așteaptă ca Ucraina să ramburseze împrumutul din propriile resurse financiare.

„Posibilitatea utilizării explicite a soldurilor de numerar rusești imobilizate pentru rambursarea împrumutului de sprijin” este prevăzută în propunere, a declarat von der Leyen.

„Acesta este un element suplimentar care, cred eu, demonstrează că putem acoperi necesarul de finanțare.”

Prezent alături de aceasta, comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a declarat că proiectul de buget al UE, aflat încă în negocieri, va trebui reanalizat pentru a se stabili dacă dobânzile anuale vor fi plătite în cadrul viitoarelor ajutoare acordate Ucrainei sau separat de acestea.

Cele 45 de miliarde de euro anunțate miercuri vor fi acordate suplimentar față de împrumutul de sprijin de 90 de miliarde de euro.

Intensificarea atacurilor Rusiei au redus capacitatea Ucrainei de a colecta venituri

Împrumutul anterior, ale cărui fonduri sunt încă în curs de distribuire, fusese conceput pornind de la premisa că războiul declanșat de Rusia se va încheia la un moment dat în cursul anului 2026.

În realitate, s-a întâmplat contrariul: Moscova și-a intensificat atacurile, cu scopul de a face iarna din Ucraina extrem de dificilă și de a distruge principalele mecanisme de funcționare ale economiei locale.

Atacurile neîntrerupte au perturbat activitatea companiilor, au afectat comerțul și au provocat întreruperi extinse ale alimentării cu energie electrică. Toate acestea reduc capacitatea Kievului de a colecta venituri și de a menține serviciile publice funcționale.

În consecință, Ucraina a devenit și mai dependentă de ajutorul financiar extern.

Prognoză de deficit de 70 de mld. euro în 2027

Distrugerile provocate de război au generat un deficit de 70 de miliarde de euro în bugetul Ucrainei pentru anul 2027.

Noul împrumut de 45 de miliarde de euro acordat de Uniunea Europeană este destinat acoperirii a două treimi din acest deficit.

Restul de o treime ar urma să fie asigurat de alți aliați ai Ucrainei, precum Regatul Unit, Norvegia, Canada și Japonia.

Bruxellesul va permite aliaților care beneficiază de ratingul maxim AAA să contribuie cu încă 5 miliarde de euro la acest împrumut.

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