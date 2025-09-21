UE vrea să excludă Big Tech din noul sistem de partajare a datelor financiare pentru a proteja „suveranitatea digitală” a Europei

Grupurile Big Tech pierd o bătălie politică la Bruxelles pentru a avea acces la piața de date financiare a UE, în ciuda amenințărilor lui Donald Trump de a pedepsi țările care „discriminează” companiile americane prin taxe vamale mai mari, potrivit Financial Times.

Cu sprijinul Germaniei, UE ia măsuri pentru a exclude Meta, Apple, Google și Amazon dintr-un nou sistem de partajare a datelor financiare, conceput pentru a permite dezvoltarea de produse financiare digitale pentru consumatori.

O astfel de decizie ar reprezenta un avantaj semnificativ pentru bănci în eforturile lor de a combate amenințarea competitivă venită din partea grupurilor Big Tech, de teamă că acestea vor folosi datele pentru a se poziționa între bănci și clienții lor, extrăgând în același timp mare parte din valoarea cunoașterii comportamentului de cheltuieli și economii al oamenilor.

După mai mult de doi ani, negocierile privind regulamentul privind Accesul la Datele Financiare (FiDA) intră în fazele finale în săptămânile următoare, grupurile Big Tech confruntându-se cu o înfrângere aproape sigură, potrivit diplomaților.

„Acesta este un dosar în care jucătorii Big Tech pierd efectiv lupta de lobby,” a declarat un diplomat al UE.

Reformele vizau oferirea posibilității furnizorilor terți de servicii de a accesa datele băncilor și asigurătorilor și de a le folosi pentru a crea noi servicii, precum consultanța financiară.

Însă industria financiară europeană a dus o acțiune de apărare pentru a restricționa accesul, susținând că ar exista riscul ca așa-numiții „gardieni digitali” să exploateze date sensibile deținute de instituțiile financiare europene și să întărească orice poziție dominantă.

Îngrijorările industriei au fost susținute de Parlamentul European și ulterior de Comisia Europeană și de capitale europene cheie, precum Berlinul.

Într-un document trimis altor țări ale UE, văzut de Financial Times, Germania a sugerat excluderea grupurilor Big Tech „pentru a promova dezvoltarea unui ecosistem financiar digital european, pentru a garanta un teren de joc echitabil și pentru a proteja suveranitatea digitală a consumatorilor”.

Statele membre UE și Parlamentul European speră să ajungă la un acord asupra textului final al regulamentului în această toamnă.

Excluderea Big Tech ar putea alimenta noi tensiuni transatlantice

Excluderea potențială ar putea readuce tensiuni transatlantice după ce Bruxelles și Washington au convenit asupra unui acord comercial la sfârșitul lunii iulie. Trump a amenințat în mod repetat cu taxe de retorsiune împotriva țărilor ale căror impozite sau legi tratează companiile tehnologice americane în mod nedrept.

Grupurile de lobby Big Tech avertizează deja că pierderile vor fi suportate de consumatori — nu doar de platforme — dacă direcția actuală se va menține.

„Viziunea inițială a FiDA era să ofere oamenilor control asupra propriilor date și acces la servicii financiare mai bune și mai inovatoare”, a declarat Daniel Friedlaender, șeful Asociației Industriei Calculatoarelor și Comunicațiilor din Europa, a cărei membri includ multe grupuri Big Tech. „Prin cedarea în fața băncilor deja existente, UE va limita alegerea consumatorilor și va întări jucătorii tradiționali care dețin deja puterea de ‘gardian’ asupra datelor clienților.”

Kay Jebelli de la Camera de Progres, un alt grup de lobby tech, a spus: „Marile bănci sunt gardienii actuali aici, nu platformele digitale. Discriminarea împotriva companiilor tehnologice americane nu doar că ar refuza europenilor noi servicii digitale, ci ar alimenta și tensiunile transatlantice.”

Comisia a refuzat să comenteze.

***