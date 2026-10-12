UE va sancţiona platformele online care difuzează execuţia în direct a americanului Nidal Hasan

Uniunea Europeană avertizează platformele online să nu transmită în direct execuţia programată pentru 3 decembrie în SUA, întrucât riscă sancţiuni, transmite agenția de știri AFP, preluată de Agerpres.

Fostul psihiatru militar Nidal Hasan (foto), în vârstă de 56 de ani, a fost condamnat la moarte în 2013 pentru un atac armat în care a ucis 13 oameni la o bază din Texas în 2009.

Un oficial al Pentagonului a afirmat că execuţia va fi transmisă online în direct. Secretarul apărării SUA, Pete Hegseth, a confirmat iniţial informaţia, dar Washingtonul a fost ulterior mai puţin ferm în această privinţă.

Pentru prima dată de la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, armata Statelor Unite va folosi pentru aplicarea sentinţei un pluton de execuţie.

Thomas Regnier, purtător de cuvânt al Comisiei Europene, a atras atenția luni că platformele online trebuie să îşi aplice „cu diligenţă” propriile lor reguli de utilizare.

„În privinţa anumitor platforme, Meta interzice explicit transmiterea în direct a pedepselor capitale, în timp ce X şi TikTok interzice conţinutul şocant sau care face apologia violenţei”, a exemplificat el.

Oficialul a refuzat să comenteze în privinţa transmiterii execuţiei în Statele Unite, dar a insistat că „în Europa avem reguli clare”.

Conform AFP, el a avut în vedere Regulamentul privind serviciile digitale, care se referă inclusiv la combaterea conţinutului online ilegal. Acesta ar putea fi aplicat dacă platformele implicate nu îşi respectă propriile reguli.

Guvernul condus de preşedintele american Donald Trump a criticat frecvent reglementările respective al UE, considerând că reprezintă un instrument de cenzură.

Christa Pike, condamnata care a supraviețuit pedepsei cu moartea – 2 injecții letale eșuate

Christa Pike (50 de ani), condamnată la moarte în SUA, după ce a ucis-o pe Colleen Slemmer în 1995, a supravieţuit la două încercări eşuate de execuţie prin injecţie letală, într-o închisoare din Tennessee.

După cele două încercări, ea a fost transportată la spital, unde a rămas inconştientă timp de câteva zile, în timp ce personalul medical i-a eliminat din organism substanţa chimică injectată.

Experţii şi echipa sa de avocaţi afirmă că aparenta sa recuperare este fără precedent. Se crede că ea este singura persoană care a supravieţuit unei injecţii letale.

Avocaţii ei au calificat evoluţia stării sale drept „fără precedent din punct de vedere medical” şi, deşi prognosticul rămâne neclar, „cel puţin, ne aşteptăm la o recuperare îndelungată”.

La 1 ianuarie 2026, erau 2.004 deținuți cu sentințe active la moarte în SUA, pe culoarele morții din închisorile statale și federale. Cifra nu include peste 100 de persoane care ar putea primi din nou pedeapsa capitală la rejudecare.

Anul acesta, până la 8 octombrie, au fost executate 30 de persoane. În total, 1.684 de persoane au fost executate în SUA din 1976, când a fost reluată pedeapsa capitală modernă.

În SUA, metodele autorizate în prezent sunt injecția letală (cea mai răspândită), electrocutarea, gazul letal și plutonul de execuție.

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