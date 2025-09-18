Uniunea Europeană, considerată în întreaga lume drept liderul tranziției energetice, va rata termenul-limită stabilit de Organizația Națiunilor Unite pentru stabilirea unor obiective ferme și obligatorii de reducere a emisiilor, în conformitate cu prevederile Acordului de la Paris, potrivit Reuters.

China, pe de altă parte, ar urma să anunțe până pe 24 septembrie obiectivele sale de climă, cunoscute drept Contribuții Naționale Determinate (CND), potrivit unor surse ale agenției străine.

Motivul îl reprezintă dezacordurile interne legate de aceste obiective, unele guverne ale statelor membre susținând că o reducere a emisiilor cu 90% până în 2040, raportat la nivelul din 1990, ar însemna un adevărat suicid economic.

Reuters a relatat anterior că anunțul oficial privind amânarea stabilirii țintelor va fi probabil anunțată în cursul acestei săptămâni, după o reuniune a miniștrilor mediului și climei din statele membre. Decizia va fi discutată apoi de liderii naționali, după ce mai multe țări, inclusiv Germania, Franța și Polonia, au insistat asupra amânării negocierilor.

Liderii europeni se vor reuni luna viitoare pentru a discuta următoarele obiective climatice. Totuși, acest lucru înseamnă că UE nu va putea trimite planul său de reducere a emisiilor la ONU până la termenul-limită, care este sfârșitul lunii septembrie.

Știrile anterioare indicau, de asemenea, o întârziere în luarea deciziei privind obiectivele de reducere a emisiilor. Euronews cita săptămâna trecută diplomați europeni care spuneau că statele membre nu sunt pregătite să își asume țintele propuse.

De altfel, ministrul slovac al mediului a mers mai departe decât simpla declarație privind lipsa de pregătire a țării sale. Acesta a afirmat că obiectivele, în forma lor actuală, ar distruge economia Slovaciei. „Aceste propuneri ideologice (obiectivul climatic pentru 2040 – n.r.) sunt încă o dovadă că birocrații de la Bruxelles au pierdut deja contactul cu realitatea. Nu au nicio idee despre pericolul economic în care se află industria europeană și, din păcate, și cea slovacă”, a spus Tomas Taraba.

„Nu putem susține textul în forma actuală. Nu este un moment geopolitic convenabil. De asemenea, textul a fost pus în discuție destul de târziu”, a declarat săptămâna trecută un oficial european, sub protecția anonimatului, pentru Euronews.

Criticii eforturilor Uniunii Europene de combatere a schimbărilor climatice au susținut în mod repetat că aceasta comite un act de sinucidere economică prin dezindustrializare. Datele privind PIB-ul și creșterea industrială, împreună cu evoluția prețurilor la electricitate, par să susțină acest argument: cei mai mari susținători ai tranziției par să o ducă mai prost decât cei mai prudenți, iar prețurile la electricitate sunt vizibil mai ridicate în țările care se bazează cel mai mult pe surse alternative de energie.

