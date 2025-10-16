UE va răspunde „în mod corespunzător” la amenințarea lui Donald Trump de a impune tarife vamale Spaniei

Amenințarea lui Donald Trump de a impune tarife vamale Spaniei, dacă aceasta nu respectă obiectivul de 5% din PIB pentru cheltuielile de apărare convenit în cadrul NATO, s-a lovit de opoziția Bruxellesului.

Comisia Europeană a reiterat miercuri — încă o dată — că politica comercială este o competență exclusivă a UE și că un atac de acest tip împotriva unui stat membru este ceva la care Uniunea Europeană ar trebui să răspundă ca bloc și o va face, dacă va fi necesar, transmite El Pais.

„Vom răspunde în mod corespunzător, așa cum facem întotdeauna, la orice măsuri luate împotriva unuia sau mai multor state membre”, a declarat un purtător de cuvânt al Uniunii Europene, ca răspuns la o întrebare privind noile amenințări ale președintelui american la adresa Spaniei.

Marți, Donald Trump a declarat că este „foarte nemulțumit” de poziția Spaniei, subliniind că este singurul membru NATO care nu a acceptat acest obiectiv și sugerând că măsurile punitive comerciale sunt luate în considerare.

În cadrul summitului NATO de la Haga din iunie, unde aliații au convenit să majoreze cheltuielile de apărare la 5% din PIB (3,5% pentru apărare directă și 1,5% pentru cheltuieli conexe — cum ar fi cercetarea, industria de apărare și infrastructura strategică), Spania a solicitat și obținut o excepție parțială. Mai exact, Spania a obținut o clauză de flexibilitate care îi permite să își atingă țintele convenite printr-o combinație de:

contribuții „indirecte” la securitate și reziliență (cum ar fi investiții în infrastructuri critice, securitate cibernetică și ajutor extern în zone de conflict).

cheltuieli directe pentru apărare (2,1% din PIB, conform bugetului planificat);

În același timp, purtătorul de cuvânt al UE a subliniat că Uniunea a încheiat un acord comercial bilateral cu Statele Unite pentru a limita escaladarea tarifelor pe care Trump a amenințat că le va impune întregului bloc comunitar.

„Aceasta este platforma prin care trebuie abordate orice probleme comerciale sau legate de comerț”, a subliniat purtătorul de cuvânt, refuzând să comenteze cazul specific al Spaniei, întrucât, cel puțin deocamdată, este o chestiune „ipotetică”.

În timpul summitului de la Haga, la sfârșitul lunii iunie, Trump amenințase că va impune tarife vamale Spaniei pentru că a sfidat cererea sa ca toți aliații să își majoreze cheltuielile de apărare la 5% din PIB.

Cu toate acestea, până acum câteva zile, el nu a mai menționat această posibilitate și nici nu a făcut-o luni, în timpul scurtei sale întâlniri cu Sánchez în orașul egiptean Sharm el-Sheikh, unde Trump și alți lideri mondiali au semnat acordul de încetare a focului din Gaza.

***