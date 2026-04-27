UE va pregăti un plan detaliat pentru ”Pactul de asistență reciprocă” / Spre deosebire de articolul 5 al NATO, acesta nu va avea planuri operaționale

Liderii europeni au cerut oficialilor UE să pregătească un plan detaliat despre modul în care ar funcționa clauza de asistență reciprocă a blocului, până acum puțin cunoscută, potrivit Reuters.

Îngrijorările legate de criticile președintelui Donald Trump la adresa NATO pentru că nu a sprijinit războiul cu Iranul, precum și amenințările sale de la începutul acestui an de a prelua Groenlanda de la aliatul Danemarca, au creat o urgență mai mare în definirea prevederilor de asistență reciprocă ale UE.

Președintele Ciprului, Nikos Christodoulides (foto), a declarat că liderii UE au convenit la summit-ul de la sfârșitul acestei săptămâni că este momentul să detalieze pactul prevăzut în articolul 42.7 din tratatul de bază al blocului.

„Am convenit aseară că executivul UE va pregăti un plan despre cum răspundem în cazul în care un stat membru activează articolul 42.7. Există o serie de întrebări la care trebuie să avem răspunsuri”, a spus Christodoulides.

Spre deosebire de articolul 5 al NATO privind apărarea colectivă, considerat fundamentul securității europene, clauza de asistență reciprocă a UE nu este susținută de planuri operaționale detaliate sau de structuri militare.

Aceasta a fost activată o singură dată, de către Franța, după ce atacatori islamiști au ucis 130 de persoane la Paris în 2015, când statele membre au intervenit prin contribuții la misiuni militare ale UE și internaționale, permițând Franței să-și redisloce trupele.

Cipru dorește consolidarea pactului după atacul cu dronă asupra bazei britanice

Cipru este deosebit de interesat să consolideze articolul 42.7 după ce o dronă a lovit luna trecută o bază aeriană britanică de pe insulă, în timpul războiului cu Iranul. Țara, care deține în prezent președinția rotativă a Consiliului UE, nu este membră NATO.

Unele state ale UE sunt însă preocupate să evite orice acțiune care ar putea sugera o îndepărtare de NATO și de articolul 5 privind apărarea reciprocă.

„Pentru mine este absolut esențial ca articolul 5 să fie cheia apărării noastre colective și a securității colective și va rămâne astfel”, a declarat președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, jurnaliștilor joi.

UE va analiza cum să răspundă dacă este activată clauza de asistență reciprocă

Articolul 42.7 din Tratatul privind Uniunea Europeană prevede că „dacă un stat membru este victima unei agresiuni armate pe teritoriul său, celelalte state membre au obligația de a-i acorda ajutor și asistență prin toate mijloacele de care dispun”.

„Să spunem că Franța activează articolul 42.7. Care țări vor răspunde primele solicitării guvernului francez, care sunt nevoile guvernului sau ale țării care activează articolul 42.7? Toate acestea vor fi incluse într-un plan”, a spus Christodoulides.

Șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, i-a informat pe lideri despre lucrările în curs pentru detalierea articolului 42.7 la summit, a declarat un oficial UE.

„NATO rămâne fundamentul apărării colective”, a spus oficialul, sub condiția anonimatului. „Dar UE are instrumente complementare NATO – cum ar fi sancțiunile, asistența financiară și ajutorul umanitar – care ar putea fi utilizate într-o situație de tip articol 42.7.”

Echipa lui Kallas elaborează scenarii care includ atacuri hibride, atacuri convenționale și un caz în care atât articolul 42.7, cât și articolul 5 al NATO sunt activate în paralel, a adăugat oficialul.

