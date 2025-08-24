UE va importa cantități record de porumb din cauza caniculei care a diminuat recolta locală. România a al treilea producător european

Temperaturile ridicate afectează recolta de porumb a Uniunii Europene, astfel că regiunea este pe cale să înregistreze cele mai mari importuri de porumb din ultimele trei sezoane, informează Bloomberg.

Canicula a înrăutățit în mod semnificativ perspectivele referitoare la calitatea și randamentul culturilor de porumb. Potrivit FranceAgriMer, procentul culturilor de porumb aflate într-o stare bună sau excelentă a scăzut până la 62% la finele săptămânii trecute, cu mult sub nivelul din ultimii ani.

Temperaturile din nordul Spaniei și sudul Franței au fost și ele cu 9 grade Celsius peste media normală în perioada anterioară datei de 16 august, anunță Departamentul American al Agriculturii. Asta a dus la o scădere semnificativă a randamentelor și a calității culturilor de porumb. Vremea secetoasă a afectat și culturile de porumb din Bulgaria, unde producțiile la hectar la porumb și floarea soarelui ar urma să coboare la cel mai scăzut nivel din ultimele decenii.

Recolte bune de porumb în Brazilia și SUA

În aceste condiții, Consiliul Internațional al Cerealelor (IGC) estimează că UE va importa 21 de milioane de tone de porumb în sezonul 2025-2026. Acest lucru ar face din blocul comunitar al doilea mare cumpărător mondial de porumb, pentru al doilea an consecutiv, într-un moment în care China, care în mod tradițional este un mare importator, se confruntă cu o scădere a cererii. Oferta de porumb ieftin din Brazilia și SUA, unde sunt așteptate recolte record, ajută la stimularea importurilor în Europa.

La bursa de cereale de la Chicago, prețul porumbului a coborât la începutul lunii august până la cel mai scăzut nivel din ultimele 12 luni, pe fondul așteptărilor referitoare la recolte consistente în Brazilia și SUA. Între timp, la bursa de la Paris, cotațiile futures la porumb au crescut vineri cu 0,8%, atingând cel mai ridicat nivel din ultima săptămână.

Potrivit lui Matt Darrach, analist la firma de consultanță Kpler, porumbul din Brazilia și SUA este competitiv pe piața mondială și asta impulsionează cererea la import.

Recoltatul porumbului în Europa este așteptat să fie accelerat la toamnă, în condițiile în care prognozele meteo pentru zilele următoare arată o vreme mai rece și mai umedă. Meteorologul Donald Keeney spune că ploile din regiunile sudice și centrale vor ajuta la refacerea umezelii solului pentru culturile de porumb și floarea soarelui. Cu toate acestea, condițiile secetoase ar urma să persiste în Marea Britanie, nordul Germaniei, sudul României, în Bulgaria și Spania, ceea ce ar putea complica și mai mult situația pe partea de recoltare.

Această situație scoate în evidență vulnerabilitatea agriculturii europene la schimbările climatice și dependența sa din ce în ce mai mare de importuri pentru a-și asigura aprovizionarea cu cereale.

România va avea o producție de porumb mai mare ca în 2024

În august, Departamentul pentru Agricultură al SUA ( USDA) a revizuit cu 1,4 milioane de tone în minus producția de porumb estimată pentru România, până la 7,7 milioane de tone, inclusiv prin reducerea suprafeței recoltate cu 150.000 de hectare. În 2024, din cauza secetei, România a avut o producție minimă de porumb, de 6 milioane de tone (vs 8,5 milioane de tone în 2023).

Cu toate pierderile cauzate de caniculă, România ar putea să ajungă la 13% din producția totală a UE, fiind al treilea cel mai mare producător de porumb după Franța și Polonia.

Comisia Europeană estima în iulie, pentru România, un randament mediu de 4,12 tone la hectar, ceea ce ar însemna un plus de 44% față de anul trecut și de 2% comparativ cu media ultimilor cinci ani.

Ținând cont de estimările USDA, România este statul european cel mai afectat de seceta din luna august care a apărut după o primăvară când ploile peste medie au crescut nivelul de umiditate al solului și au sporit randamentul culturilor de iarnă.

„În timp ce recolta de porumb din România și Bulgaria este estimată a fi mai mare decât în anul comercial 2024/25, seceta nefavorabilă din timpul verii a redus potențialul. Indicele de vegetație normalizat diferențiat (NDVI) obținut prin satelit în luna iulie ilustrează condițiile nefavorabile din sud-estul Europei în perioada de reproducere a porumbului”, se menționează în raport.

