UE – Undă verde noilor reguli vamale pentru coletele mici: taxă vamală de 3 euro pentru coletele de sub 150 de euro din afara UE

Consiliul Uniunii Europene a aprobat eliminarea scutirii de taxe vamale pentru coletele cu o valoare mai mică de 150 de euro, care intră în UE din state terțe, distorsionând concurența. Până la operaționalizarea hubului vamal UE (prognozată pentru 2028), statele membre au convenit să introducă o taxă vamală interimară fixă de 3 euro. Începând cu 1 iulie 2026, taxa va fi aplicată pentru fiecare categorie diferită de articol, identificată prin subcapitolele tarifare, conținută într-un colet.

De exemplu, un colet care conține o bluză din mătase și două bluze din lână va fi supus unui total de două taxe, corespunzător celor două categorii de produse distincte. Plata va fi colectată de autoritățile vamale ale statelor membre și va fi utilizată pentru acoperirea costurilor administrative generate de gestionarea fluxurilor comerciale transfrontaliere.

Noile reguli au rolul de a corecta situația actuală, în care astfel de colete intră fără taxe vamale, ceea ce creează o concurență neloială pentru comercianții din UE.

Reforma sistemului vamal

Taxa vamală interimară fixă de 3 euro va fi aplicată pentru fiecare categorie de articole conținute într-un colet mic care intră în UE, în perioada 1 iulie 2026 – 1 iulie 2028, informează Consiliul. Odată ce noul hub de date vamale al UE va fi operațional, această taxă interimară va fi înlocuită de tarifele vamale obișnuite.

Conform datelor Comisiei Europene, volumul coletelor cu valoare sub 150 euro a depășit 4,6 miliarde în 2024, cu o pondere de aproximativ 91 % din China. Pragul de scutire existent a fost considerat ineficient și vulnerabil la fraudă, creând avantaje nejustificate pentru comercianții din afara UE și generând riscuri legate de siguranța produselor și protecția consumatorilor.

UE lucrează în prezent la reformarea sistemului său vamal, astfel încât să poată face față presiunii semnificative generate de creșterea fluxurilor comerciale, de sistemele naționale fragmentate, de ascensiunea rapidă a comerțului electronic și de schimbările geopolitice. Negocierile dintre Consiliu și Parlamentul European privind reforma – inclusiv în ceea ce privește înființarea hub-ului de date vamale, care va fi supravegheat de o nouă autoritate vamală a UE – sunt în curs de desfășurare.

Introducerea noilor reguli va avea efecte asupra bugetelor naționale și comunitare, taxele vamale fiind o sursă importantă de venit. În același timp, consumatorii ar putea resimți o creștere a costurilor pentru produsele de import de mici dimensiuni, iar platformele de comerț electronic și operatorii logistici vor trebui să își ajusteze modelul de livrare pentru a respecta noile reglementări.

