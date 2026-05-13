UE, tot mai dependentă energetic de Statele Unite – În doi ani, 80% din importurile de GNL vor fi din SUA

Dependența Uniunii Europene de importurile de gaze naturale lichefiate din Statele Unite va crește semnificativ în următorii doi ani, până la 80% din totalul importurilor de GNL, a avertizat Institutul pentru Economie Energetică și Analiză Financiară – IEEFA.

Într-un raport citat de Reuters, IEEFA arată că Uniunea Europeană importă deja volume semnificative de gaz lichefiat din SUA, creând o dependență potențial riscantă legată de un singur furnizor. Importurile UE de GNL din Statele Unite au reprezentat anul trecut 58% din importurile totale de GNL. Cu toate acestea, această dependență va crește în următorii ani, arată instituția, recomandând dezvoltarea de energii regenerabile: eoliene, solare și pompe de căldură ca alternativă.

Anul acesta, Statele Unite vor deveni cel mai mare furnizor de gaz lichefiat al Uniunii Europene, chiar dacă blocul comunitar importă fiecare tonă de GNL rusesc pe care o poate cumpăra înainte de interveni interdicția în 2027 pentru importurile de energie din Rusia. Motivația acestei interdicții, pe lângă invadarea Ucrainei, a fost evitarea dependenței de un singur furnizor de energie, ceea ce face UE în prezent cu SUA.

Mărfurile energetice reprezintă o parte importantă a acordului comercial semnat anul trecut de președintele Trump și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Acordul include un angajament din partea UE de a cumpăra mărfuri energetice americane în valoare de 750 de miliarde de dolari pe o perioadă de trei ani. Parlamentul European a semnalat la începutul acestui an că vrea să schimbe acordul, ceea ce l-a înfuriat pe președintele SUA, care a amenințat că va majora tarifele pentru importurile din UE dacă blocul comunitar nu semnează acordul în forma actuală.

Aranjamentul a majorat importanța GNL-ului, petrolului și combustibililor din SUA în mixul energetic al Europei. Cu toate acestea, furnizarea efectivă a atâtor mărfuri energetice ar fi o provocare fizică – și financiară – atât pentru furnizori, cât și pentru cumpărători.

