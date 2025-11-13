UE va impune taxe vamale coletelor cu valoare mai mică de 150 de euro – Shein, Temu, Alibaba sau Trendyol, luate la țintă

Miniștrii de Finanțe din UE au convenit, joi, în cadrul reuniunii ECOFIN, să impună din 2026 taxe vamale pe coletele cu o valoare mai mică de 150 de euro, pentru a combate importul de produse ieftine din China, vândute online, arată un comunicat al ECOFIN.

”Consiliul Uniunii Europene a adoptat astăzi măsuri pentru a combate afluxul de colete mici care intră în UE fără a fi supuse taxelor vamale – o problemă care generează concurență neloială pentru vânzătorii europeni și ridică probleme de mediu”, se precizează în comunicat.

În privința acestei reforme vamale europene, Ministerul Finanțelor de la București a anunțat că a fost adoptată propunerea de regulament privind introducerea unui tratament tarifar simplificat pentru vânzările la distanță și eliminarea pragului de 150 de euro pentru scutirea de taxe vamale.

România a susținut eliminarea pragului. Măsura se aplică din 2026

România a susținut eliminarea pragului, considerând-o o măsură esențială pentru combaterea subevaluării bunurilor vândute online și reducerea pierderilor semnificative de venituri din taxe vamale și TVA.

”Sunt foarte mulțumită că am ajuns la un acord privind eliminarea pragului vamal de 150 de euro. Ne asigurăm că taxele se plătesc de la primul euro, creând condiții de concurență echitabile pentru firmele europene și limitând afluxul de mărfuri ieftine. Am convenit, de asemenea, să lucrăm la o soluție temporară care să fie aplicată cât mai curând posibil, în 2026”, a declarat și Stephanie Lose, ministrul danez al afacerilor economice. Danemarca deține Președinția rotativă a Consiliului UE.

Într-o scrisoare adresată miniștrilor de Finanțe ai UE reuniți joi la Bruxelles, comisarul pentru comerț al UE Maros Sefcovic a propus să fie eliminată derogarea „de minimis” de taxe vamale în cazul bunurilor comandate online cu o valoare sub 150 de euro (175 de dolari). Măsura ar urma să intre în vigoare în primul trimestru al anului 2026, cu doi ani mai devreme decât era prevăzut.

Peste 90% din coletele sub 150 de euro provin din China

Măsura va proteja comercianții din spațiul UE de platformele online ca Shein, Temu, AliExpress sau Trendyol, care trimit produse din fabricile chineze direct cumpărătorilor europeni, oferind prețuri extrem de mici datorită scutirii de taxe vamale.

Odată cu această modificare, taxele vamale vor fi aplicate tuturor bunurilor importate, aducând sistemul în linie cu regulile existente privind TVA-ul la importuri.

Potrivit estimărilor, până la 65% dintre coletele mici care intră în UE sunt subevaluate pentru a evita plata taxelor vamale.

România a impus deja o taxă pe coletele mici

La nivel european, numărul coletelor cu produse cu valoare redusă s-a dublat în 2024, ajungând la 4,6 miliarde. Peste 90% dintre acestea provin din China. Din acest motiv, Comisia Europeană se confruntă cu presiuni din partea companiilor din UE pentru a stopa mai rapid acest flux.

Pe lângă efectele asupra competitivității companiilor europene, pragul de 150 de euro a generat și alte probleme, deoarece firmele din afara UE sunt stimulate să fragmenteze livrările în colete individuale pentru a beneficia de scutirea de taxe.

Conform datelor Comisiei Europene, 91% dintre livrările de comerț electronic cu o valoare sub 150 de euro proveneau din China în 2024.

SUA a eliminat la rândul său propria politică „de minimis” care permitea intrarea fără taxe vamale a coletelor cu o valoare mai mică de 800 de dolari, ceea ce a dus la îngrijorări că importurile chinezești ieftine s-ar putea redirecționa mai mult către Europa. La nivelul UE a existat de asemenea temerea că țările UE vor implementa la nivel individual taxe. România a implementat deja o taxă de 25 de lei pentru coletele de valoare redusă, în timp ce Italia lucrează la introducerea unei taxe până la sfârșitul anului pentru a-și proteja industria modei.

