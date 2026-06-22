UE pregătește taxe mai mari pe hibridele plug-in fabricate în China, după cele aplicate mașinilor electrice – Chinezii accelerează mutarea producției în Europa

După ce a impus taxe suplimentare pentru automobilele electrice fabricate în China, Uniunea Europeană analizează extinderea măsurilor și asupra modelelor hibride plug-in. Segmentul a devenit, în ultimul an, una dintre principalele căi de creștere pentru constructori precum SAIC, BYD și Chery, ultimii doi având vânzări puternice și în România, în 2026.

Potrivit informațiilor publicate de Handelsblatt și preluate de Reuters, Comisia Europeană pregătește eventuale taxe compensatorii pentru hibridele plug-in produse în China. Măsura ar putea fi activată după obținerea sprijinului necesar din partea statelor membre. Deocamdată, Comisia Europeană nu a comentat informația.

Hibridele plug-in, noua miză. UE vrea protejarea industriei auto

Taxele suplimentare introduse pentru mașinile electrice fabricate în China au schimbat rapid strategia producătorilor asiatici. Aceștia și-au concentrat atenția pe hibridele plug-in, un segment care nu a fost inclus în măsurile adoptate până acum de Bruxelles.

Pentru companiile chineze, această categorie a devenit o alternativă importantă. BYD Seal U s-a impus deja printre cele mai vândute modele hibride plug-in din Europa, într-o piață dominată până de curând de constructorii tradiționali europeni.

Posibilele noi taxe apar într-un moment în care Uniunea Europeană încearcă să limiteze dezechilibrul comercial în relația cu China și dependența de Beijing pentru materii prime critice, baterii și tehnologii strategice.

La Bruxelles, măsurile sunt văzute și ca o formă de protecție pentru industria auto europeană, aflată sub asaltul mașinilor mai ieftine venite din China și a concurenței tot mai dure din zona vehiculelor electrificate.

Producție mutată în Europa. Ce ar însemna pentru cumpărători

Constructorii chinezi încearcă deja să reducă riscul taxelor prin investiții directe în Europa. BYD construiește o fabrică la Szeged, în Ungaria, unde producția este programată să înceapă spre finalul acestui an.

Chery are, la rândul său, un parteneriat cu producătorul spaniol Ebro, într-o fostă uzină Nissan din Barcelona. Producția de modele Chery este estimată să înceapă la finalul lui 2026 sau la începutul lui 2027.

Strategia este clară: mașinile produse în Europa nu mai intră în categoria importurilor din China și nu ar fi afectate direct de eventualele taxe compensatorii aplicate vehiculelor fabricate acolo.

Pentru consumatorii europeni, inclusiv pentru cei din România, noile taxe ar putea însemna prețuri mai mari pentru unele modele hibride plug-in fabricate în China. Avantajul de cost care a ajutat aceste automobile să câștige teren pe piața europeană s-ar putea reduce.

Pentru constructorii europeni, măsura ar putea oferi timp într-o competiție care devine tot mai dură. Pentru Bruxelles, însă, decizia ar însemna un nou test: cum să protejeze industria locală fără să transforme disputa comercială cu Beijingul într-un conflict mai amplu.

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