Donald Trump cere UE să impună tarife de 100% pe importurile din India și China, cu scopul declarat al creșterii presiunii pe Rusia

Președintele american Donald Trump le-a cerut oficialilor europeni să impună tarife vamale de până la 100% asupra Indiei și Chinei, ca parte a unui efort transatlantic de a crește presiunea asupra Rusiei și de a-l forța pe Vladimir Putin să pună capăt războiului din Ucraina, scrie Financial Times, care citează mai multe surse apropiate discuțiilor.

Președintele american a lansat propunerea după ce a intervenit telefonic marți la o întâlnire între înalți oficiali americani și europeni, reuniți la Washington pentru a discuta modalități de a spori costul economic al războiului pentru Moscova.

Noi creșteri de taxe vamale la orizont

Conform surselor FT, Donald Trump ar fi semnalat că administrația SUA este dispusă să copieze orice tarife impuse de Europa asupra Chinei și Indiei.

„Suntem pregătiți să acționăm, pregătiți să acționăm chiar acum, dar vom face acest lucru doar dacă partenerii noștri europeni vor merge înainte împreună cu noi”, a declarat un oficial american.

Propunerea lui Donald Trump vine pe fondul frustrărilor de la Casa Albă legate de dificultatea intermedierii unui acord de pace și de atacurile aeriene tot mai agresive ale Rusiei asupra Ucrainei, care s-au extins în noaptea de miercuri asupra teritoriului NATO printr-o incursiune a unor drone rusești Shahed în Polonia – oficialii UE și NATO au catalogat incidental drept o provocare a Rusiei și un test al apărării antiaeriene NATO.

„Președintele (Trump) a intervenit în această dimineață (marți dimineață – n.r.) și opinia lui este că abordarea evidentă aici este: haideți să impunem cu toții tarife drastice și să le menținem până când chinezii acceptă să nu mai cumpere petrol. Nu sunt prea multe alte locuri unde acest petrol poate merge”, a spus primul oficial american.

Trump va discuta cu Putin

Mai târziu, marți, Donald Trump a declarat jurnaliștilor că se așteaptă să aibă o convorbire cu președintele rus Vladimir Putin „săptămâna aceasta sau la începutul săptămânii viitoare”.

Solicitarea și schimbarea de tactică a președintelui american vine după ce președintele Chinei, Xi Jinping, Putin și premierul Indiei, Narendra Modi, și-au consolidat relațiile la un summit săptămâna trecută.

Luna trecută, SUA au crescut tarifele asupra importurilor din India la 50%, din cauza achizițiilor de petrol rusesc ale acestei țări, ceea ce a tensionat relațiile cu națiunea sud-asiatică.

SUA încă poartă discuții comerciale cu India, deși solicită UE tarife noi

Marți seara, Donald Trump a scris pe Truth Social că negocierile comerciale cu India vor continua și a sugerat că se vor încheia „cu succes”.

„India și Statele Unite ale Americii continuă negocierile pentru a elimina barierele comerciale dintre națiunile noastre. Aștept cu nerăbdare să vorbesc cu foarte bunul meu prieten, prim-ministrul Modi, în săptămânile următoare”, a scris el.

China a fost păsuită până acum, în ciuda sprijinului pe care îl acordă Rusiei

Washingtonul nu a vizat în mod specific China pentru achizițiile sale de petrol rusesc. În aprilie, Donald Trump a majorat brusc tarifele asupra importurilor chinezești, dar le-a redus în mai după o reacție severă a piețelor financiare.

Oficiali europeni, conduși de responsabilul pentru sancțiuni al UE, David O’Sullivan, au participat la discuțiile de la Washington, alături de înalți oficiali ai Trezoreriei SUA.

Capitalele europene discutau în această săptămână posibile sancțiuni secundare împotriva unor țări precum China și India pentru achizițiile de petrol și gaze rusești, au declarat oficiali pentru Financial Times, dar multe guverne sunt reticente având în vedere relațiile comerciale ale UE cu Beijing și New Delhi.

Diplomați americani din Europa au transmis către capitalele UE că administrația Trump nu este dispusă să impună măsuri punitive împotriva cumpărătorilor de petrol și gaze rusești fără participarea UE. Unele țări europene continuă, de asemenea, să achiziționeze produse energetice rusești pentru propriile nevoi.

„Întrebarea este: au europenii voința politică de a pune capăt războiului?”, a spus un oficial american, adăugând: „Oricare dintre aceste măsuri va fi, desigur, costisitoare, iar pentru ca președintele să le ia, avem nevoie ca partenerii noștri europeni – și, ideal, toți partenerii noștri – să fie alături de noi. Și vom împărți povara împreună”.

