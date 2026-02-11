Raport guvernamental francez: UE ar trebui să impună tarife de 30% pentru importurile din China sau să deprecieze masiv euro pentru a proteja industria europeană

Un raport strategic publicat pe 9 februarie de un organism consultativ al guvernului francez cere UE să ia în considerare măsuri fără precedent pentru a contracara tsunami-ul de importuri chinezești, printre care ori un tarif general de 30% asupra bunurilor chinezești ori o depreciere accentuată a euro față de renminbi, conform Reuters și presei franceze.

Raportul, intitulat „Industria europeană în fața buldozerului chinez” („European Industry Facing the Chinese Steamroller”), a fost publicat de Haut-Commissariat à la Stratégie et au Plan, o instituție care raportează direct prim-ministrului Franței și oferă orientări strategice pentru politicile publice pe termen lung. Echipa de autori include foști miniștri francezi responsabili de afaceri europene.

Potrivit raportului, sectorul industrial chinez a intrat într-o nouă fază. După ce s-a concentrat mult timp pe producția de bunuri cu prețuri mici de vânzare, firmele chineze câștigă acum cote de piață în segmente cu valoare adăugată mai mare, prin modernizare tehnologică și avantaje structurale de cost. Printre sectoarele menționate se numără vehiculele electrice, bateriile, mașinăriile industriale, produsele farmaceutice, robotica și alte industrii dominate în mod istoric de producători europeni.

Chinezii produc la costuri mai mici cu 30-40% – Francezii au fost reținuți până acum în a propune măsuri agresive împotriva Beijingului

Studiul arată că produsele chineze sunt, în mod tipic, fabricate la costuri cu 30% până la 40% mai mici decât cele din Europa, oferind în același timp o calitate comparabilă — și, în unele cazuri, superioară. În anumite industrii, diferența de cost este chiar mai mare.

Pentru a compensa acest dezavantaj structural, raportul propune așa-numite „schimbări de paradigmă”.

Prima opțiune ar fi introducerea unui tarif general de 30% asupra tuturor importurilor din China — o măsură fără precedent, care s-ar aplica aproape tuturor produselor, în loc să vizeze sectoare specifice prin mecanisme tradiționale de apărare comercială.

A doua opțiune ar presupune o depreciere a euro cu 20% până la 30% față de renminbi, ceea ce ar crește prețul relativ al bunurilor chineze în Europa. Raportul recunoaște că o astfel de ajustare valutară ar fi dificil de realizat, necesitând coordonare internațională și amintind de acorduri istorice precum Acordul Plaza care a dus la deprecierea internațională a dolarului. Cu toate acestea, raportul susține că ajustarea valutară ar fi un răspuns mai „natural” decât tarifele.

Încă nu există un consens la nivelul UE privind ce ar trebui făcut împotriva chinezilor – Pe termen mediu, costul inacțiunii va fi masiv

Raportul subliniază, de asemenea, amploarea presiunii competitive asupra celor mai mari economii europene. Acesta estimează că un sfert din exporturile Franței și până la două treimi din producția Germaniei sunt expuse concurenței producătorilor chinezi.

Instrumentele actuale de apărare comercială ale UE — care implică adesea investigații antidumping care durează mult timp — sunt descrise ca insuficiente în condițiile actuale. Raportul solicită o schimbare „masivă și vitală” a politicii europene pentru a răspunde la ceea ce caracterizează drept o provocare sistemică.

Deși subliniază că slăbirea artificială a euro sau întărirea renminbi ar fi mai dificilă decât impunerea de tarife, raportul notează că și tarifele ar fi dificil de implementat din punct de vedere politic, necesitând sprijinul majorității statelor membre UE.

Ministrul francez de finanțe, Roland Lescure, a declarat săptămâna trecută că Franța ar putea include volatilitatea piețelor valutare pe agenda președinției sale la Grupul celor Șapte (G7) în acest an, dacă va fi necesar.

Ministrul francez de finanțe în exercițiu îndeamnă la prudență. Chinezii ar fi promis o reorientare către consum intern

Acesta s-a distanțat însă, luni, de propunerea agenției guvernamentale francize. Lescure a declarat că surplusul comercial mare al Chinei în relația cu Europa este „nesustenabil”, dar a insistat că nu există o „soluție universală” în privința tarifelor și că Parisul trebuie să continue dialogul cu Beijingul pentru a produce schimbări.

Potrivit lui Lescure, Beijingul este conștient de dezechilibrele economiei chineze, care depinde prea mult de exporturi și investiții, și a promis o reorientare către consumul intern.

„Au spus lucrurile corecte. Până acum, nu cred că cifrele arată că acest lucru se întâmplă”, a declarat Lescure în cadrul unei conferințe de presă. „S-a vorbit mult, dar nu sunt încă prea multe rezultate”, a adăugat ministrul francez.

Propunerea agenției francize vine într-un context mai larg al eforturilor UE de a-și consolida apărarea pe zona de comerț. În 2025 Uniunea Europeană a impus tarife asupra vehiculelor electrice chineze și o taxă de 3 euro pe micile colete non-UE, din care 90% au proveniență China.

Deși raportul rămâne o recomandare de politică publică, acesta a declanșat deja dezbateri ample și este văzut de analiști ca un semnal puternic al intenției Franței de a accelera strategiile de „de-risking” și de a consolida apărarea comercială la nivel european.

