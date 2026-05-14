UE va interzice importurile de carne din Brazilia dacă fermierii brazilienii nu respectă standardele legate de folosirea antibioticelor la animale

UE va exclude Brazilia, începând cu 3 septembrie, de pe lista exportatorilor autorizați pentru anumite produse de origine animală, dacă nu respectă standardele privind folosirea antibioticelor în ferme.

Guvernul brazilian a anunțat într-un comunicat că va lua „toate măsurile necesare” pentru a anula această decizie și a programat o întâlnire cu autoritățile europene miercuri pentru a solicita lămuriri, relatează Reuters.

Brazilia nu va mai putea exporta în UE produse precum carne de vită, carne de cal, carne de pasăre, ouă, produse din acvacultură și miere, a declarat pentru Euronews purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Eva Hrncirova.

Decizia de a exclude Brazilia de pe lista țărilor ce respectă standardele UE în ceea ce privește siguranța alimentelor vine în contextul în care acordul de liber schimb al UE cu țările din America Latină, între care și Brazilia, a intrat provizoriu în vigoare de la 1 mai.

Prima țară eliminată de pe listă celor care respectă restricțiile UE la utilizarea antibioticelor la animale

Un oficial familiarizat cu dosarul a declarat că votul a fost unanim și face din Brazilia prima țară eliminată de pe lista statelor care respectă restricțiile UE privind utilizarea antibioticelor la animale.

„Faptul că Uniunea este capabilă să aplice regulile este esențial pentru încredere, pentru condiții de concurență echitabile și pentru relații bune cu partenerii noștri comerciali”, a precizat un diplomat al UE pentru Euronews.

Lista țărilor terțe care respectă cerințele UE și care, prin urmare, pot exporta animale destinate producției de alimente către UE, va fi adoptată oficial în zilele următoare.

Comisia Europeană a afirmat în repetate rânduri că normele UE privind siguranța alimentară vor continua să se aplice produselor agricole importate din America Latină.

„Acordurile comerciale nu modifică normele noastre. Comisia stabilește standardele sanitare și fitosanitare obligatorii ale Uniunii, iar atât fermierii noștri, cât și exportatorii din țările terțe trebuie să le respecte”, a declarat Hrncirova.

Odată ce Brazilia va demonstra respectarea normelor de siguranță, UE va putea relua importurile, iar Brazilia va putea beneficia de aceleași facilități tarifare ca și celelalte țări din Mercosur.

****