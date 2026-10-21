UE – strategie nouă privind securitatea în Arctica și dezvoltarea infrastructurii din regiune

Uniunea Europeană vrea să își consolideze prezența în Arctica prin investiții în securitate maritimă, protejarea cablurilor submarine, dezvoltarea infrastructurii de transport și extinderea cooperării economice, potrivit unei noi strategii prezentate de Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate.

Documentul vine în contextul intensificării competiției geopolitice pentru resursele și rutele maritime din regiune, pe fondul schimbărilor climatice și al creșterii activității militare.

„Arctica reprezintă vecinătatea nordică a Europei – apropiată, conectată și esențială pentru viitorul nostru. Iar aceasta se schimbă”, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, subliniind că noile rute maritime și accesul la resurse intensifică rivalitatea strategică. Potrivit acesteia, UE va investi în securitate, infrastructură rezilientă și oportunități economice, în beneficiul comunităților arctice și al Europei.

Protejarea infrastructurii critice

În domeniul securității, UE intenționează să colaboreze cu statele membre și cu partenerii arctici, în complementaritate cu NATO, pentru protejarea infrastructurii critice și dezvoltarea capacităților de operare în condiții arctice, inclusiv prin extinderea capacităților europene de utilizare a spărgătoarelor de gheață.

Strategia prevede înființarea unui centru pentru securitate maritimă, care să faciliteze schimbul de informații și monitorizarea activităților din regiune. Prima inițiativă ar urma să fie crearea unui centru pentru cablurile submarine din Atlanticul de Nord și Arctica, cu atribuții de monitorizare, protecție și sprijin pentru repararea acestora.

Planurile europene includ și monitorizarea navelor asociate flotei din umbră, identificarea pescuitului ilegal și a poluării, precum și îmbunătățirea coordonării operațiunilor de căutare și salvare.

O altă direcție vizează dezvoltarea infrastructurii de transport și comunicații. UE intenționează să modernizeze coridoarele europene de transport pentru a permite atât utilizarea civilă, cât și cea militară și să accelereze proiectul feroviar Rail Nordica.

De asemenea, strategia include proiectul Pan-Arctic Cable, un cablu submarin care ar urma să conecteze direct Groenlanda cu Europa, și inițiativa IRIS² Arctic Connectivity, destinată asigurării comunicațiilor guvernamentale prin satelit.

Dezvoltarea cooperării în domeniul energiei regenerabile, al materiilor prime critice, al conectivității digitale și al industriilor maritime

În plan economic, UE urmărește dezvoltarea cooperării în domeniul energiei regenerabile, al materiilor prime critice, al conectivității digitale și al industriilor maritime. Infrastructura europeană, inclusiv porturile, căile ferate și terminalele energetice, ar urma să fie conectată mai bine la rețelele comerciale și de transport din regiunea arctică.

În același timp, Comisia Europeană menține obiectivul de a nu permite exploatarea rezervelor de petrol, cărbune și gaze naturale din Arctica, în linie cu politica europeană prezentată în 2021.

Strategia acordă atenție și efectelor schimbărilor climatice. Potrivit Comisiei, Arctica se încălzește de aproape patru ori mai repede decât media globală, ceea ce afectează ecosistemele și comunitățile locale. UE intenționează să intensifice cercetarea și monitorizarea climatică și să faciliteze schimbul de date prin inițiativa OceanEye, dedicată observării oceanelor.

Pentru comunitățile din regiune, planul prevede continuarea finanțării dezvoltării locale, programe de schimb educațional prin Erasmus+ și măsuri de sprijin pentru tineri și popoarele indigene. Potrivit documentului, dezvoltarea regională în Arctica beneficiază de peste un miliard de euro din fondurile de coeziune ale UE pentru perioada 2021–2027.

UE intenționează, de asemenea, să colaboreze cu partenerii arctici pentru combaterea dezinformării și a ingerințelor străine.

Peste 500.000 de cetățeni ai UE locuiesc în regiunea arctică. Danemarca, Finlanda și Suedia sunt state membre ale Uniunii cu teritorii în această regiune, iar UE are relații strânse cu Norvegia, Islanda, Regatul Unit, Canada și Statele Unite.

Noua strategie actualizează politica europeană privind Arctica din 2021, în condițiile în care schimbările climatice, accesul la resurse și deschiderea unor noi rute maritime sporesc importanța strategică a regiunii.

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