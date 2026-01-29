UE și Vietnamul ridică relația bilaterală la nivel de parteneriat strategic global. Antonio Costa: Cele două părți pot face mai mult în domenii precum energia și apărarea

Uniunea Europeană și Vietnamul au convenit să-și consolideze relația și să o ridice la nivel de parteneriat strategic global.

Această consolidare reprezintă „o bornă istorică care subliniază marile realizări pe care cele două părți le-au avut”, a declarat președintele vietnamez Luong Cuong (foto dreapta), joi, la începutul întâlnirii cu președintele Consiliului European Antonio Costa, la Hanoi.

Demersul diplomatic nu presupune angajamente obligatorii dar are o greutate politică într-un moment în care UE și Vietnamul încearcă să-și extindă și să-și aprofundeze relațiile în contextul în care amândouă se confruntă cu taxe mai mari pe exporturile lor în SUA.

Antonio Costa, care a ajuns la Hanoi după ce UE a ajuns la un acord comercial cu India marți, a declarat că parteneriatul consolidat „evidențiază importanța pe care o atașăm regiunii și rolului în creștere al Vietnamului”. Potrivit lui Costa, cele două părți „pot face mai mult în domeniul comerțului, energiei verzi, dezvoltării economiei, securității și apărării”.

„Ne ridicăm relațiile la cel mai înalt nivel, un parteneriat strategic global”, a subliniat Antonio Costa, potrivit Agerpres.

Ridicarea relațiilor cu Vietnamul la cel mai înalt nivel, la fel ca și cele cu SUA sau China, implică de obicei mai multe întâlniri la nivel înalt. Se așteaptă ca acest lucru să genereze mai multă cooperare între Hanoi și Bruxelles în mai multe domenii, inclusiv minerale rare și tehnologie, potrivit unui draft de acord consultat de Reuters.

Acordul intervine la mai puțin de o săptămână după ce Partidul comunist vietnamez a confirmat reconfirmarea secretarului general To Lam în postul de principal lider al țării, susținând viziunea unei ample schimbări bazate pe creștere, notează AFP.

Vietnam și UE au semnat un acord de liber-schimb în 2019 iar tranzacțiile între cele două economii au crescut de atunci cu circa 40%.

Dar excedentul în creștere al Hanoiului cu blocul comunitar i-a iritat pe liderii europeni, care au cerut înlăturarea barierelor netarifare asupra produselor UE, precum automobilele.

Vietnamul a înregistrat o creștere de 8% anul trecut în pofida noilor drepturi vamale impuse de principala sa piață de export, SUA.

Confruntată cu incertitudinea comercială globală, țara din Asia de Sud-Est este în căutarea unor noi piețe de desfacere în afara principalilor săi parteneri comerciali, SUA și China.

Cu prilejul congresului bianual al Partidului Comunist de săptămâna trecută, partidul a ridicat afacerile externe la rang de funcțiune națională „esențială”, alături de apărarea națională și securitatea internă.

Întărirea legăturilor cu UE se înscrie în eforturile Hanoiului „pentru a-și diversifica piața de export dincolo de SUA”, a declarat Khang Vu, specialist în Vietnam și cercetător invitat la universitatea din Boston.

„Vietnamul vrea să mențină un mediu internațional deschis comerțului și UE poate contribui”, a explicat el.

***