joi

21 august, 2025

Europa & Lumea

UE și SUA au convenit asupra unui „cadru” pentru un viitor acord comercial

De Iulian Soare

21 august, 2025

UE și SUA au prezentat joi un nou cadru comercial care plafonează tarifele vamale americane pentru bunurile europene la 15%, asigură scutiri pentru industrii-cheie și stabilește angajamente privind energia, comerțul digital și securitatea lanțurilor de aprovizionare, potrivit Euractiv.

Declarația comună, publicată după luni de negocieri, marchează primul anunț comercial major de la întâlnirea dintre președintele SUA, Donald Trump, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe terenul de golf privat al lui Trump din Scoția, în iulie.

Comisarul european pentru comerț, Maroš Šefčovič, care a condus discuțiile, a numit acordul „un prim pas” ce ar putea fi extins pentru a acoperi mai multe sectoare.


„Aduce stabilitate și predictibilitate în relația noastră – două lucruri care contează”, a declarat el jurnaliștilor la Bruxelles, adăugând că Executivul european dorește ca procesul legislativ să avanseze mai târziu în această lună, astfel încât industria auto să poată beneficia retroactiv de plafonarea tarifelor începând cu 1 august.

Declarația comună afirmă că ambele părți s-au angajat să reducă barierele, să întărească lanțurile de aprovizionare și să asigure condiții echitabile pentru afaceri. Acordul este conceput ca o fundație pentru negocieri ulterioare privind accesul pe piață, cooperarea în materie de reglementare și soluționarea disputelor.

Cadrul oferă, în special, scutiri pentru piese de avion, produse farmaceutice generice și precursori chimici, în timp ce tarifele pentru automobile și piese auto vor fi reduse. Ambele părți s-au angajat, de asemenea, să coopereze în privința supracapacității din sectorul oțelului și aluminiului.

Šefčovič a subliniat că negocieri mai ample privind cooperarea în materie de reglementare și soluționarea disputelor urmează încă

Šefčovič a spus că acordul este „cel mai favorabil acord comercial pe care SUA l-a încheiat cu vreun partener”.

Afirmația a stârnit comparații cu Regatul Unit, care, la începutul acestui an, a acceptat un tarif de bază de 10%, foarte criticat, în propriul acord cu Washingtonul.


„Cu greu l-aș numi un acord comercial… Tariful de bază este încă acolo”, declara la acea vreme ministrul suedez al comerțului, Benjamin Dousa.

Un oficial de rang înalt al Comisiei a apărat acordul, menționând scutirile UE de la viitoarele tarife americane pentru produsele farmaceutice și precizând că rata de 15% a UE va include taxele existente.

Secretarul american pentru Comerț, Howard Lutnick, a salutat cadrul pe rețelele sociale, invocând noile angajamente europene de a investi sute de miliarde de euro în energie și infrastructură în SUA.

Din partea UE, Anna Cavazzini, președinta Comisiei pentru piața internă a Parlamentului European, a criticat acordul ca fiind dovada că „tacticile de șantaj funcționează”. Într-o declarație, ea a avertizat că acesta semnalează „o capitulare finală în fața lui Trump” și slăbește ordinea comercială globală.

În ciuda progresului de joi, oficialii au avertizat că acesta este doar începutul. „Nu este sfârșitul – este începutul”, a spus Šefčovič, subliniind că negocieri mai ample privind cooperarea în materie de reglementare și soluționarea disputelor urmează încă.

(Citește și: ”FT: UE blochează o declarație comună pe acordul comercial cu SUA. Mărul discordiei – legislația digitală a UE”)


***

Google New Urmărește-ne pe Google News
