UE și statele Mercosur semnează cel mai mare acord comercial din istoria blocului comunitar

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, semnează sâmbătă la Paraguay acordul comercial dintre Uniunea Europeană și blocul sud-american Mercosur, care reunește Brazilia, Argentina, Paraguay și Uruguay. Pactul este descris de Bruxelles ca fiind cel mai amplu acord comercial încheiat de UE și urmărește crearea uneia dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, potrivit DW.

Negocierile au început în anul 2000, într-o perioadă de expansiune a globalizării. Conform analistului politic Andres Malamud, situația globală actuală schimbă semnificația acordului. „Acum 26 de ani, acesta era un acord despre leadership, despre stabilirea regulilor pentru comerțul mondial. Acum, pe măsură ce cota UE în economia globală a scăzut în timp, este vorba despre reziliență”, a declarat expertul pentru publicația germană. Malamud a adăugat că pactul reprezintă un efort al UE de a „reafirma ordinea bazată pe reguli și norme, care dispar treptat în restul lumii” și că „nu este doar despre comerț, ci despre cooperare politică și dialog politic.”

Pactul prevede eliminarea sau reducerea tarifelor vamale pentru majoritatea produselor, facilitând comerțul între cele două regiuni. Pe termen lung, acordul ar putea deschide accesul Uniunii Europene la materii prime critice pentru economia viitoare, inclusiv metale necesare tehnologiilor verzi și industriei de apărare.

Brazilia deține aproximativ 10% din producția globală de aluminiu, 13% din producția de grafit și 16% din producția de tantal și domină piața mondială a niobiului, folosit în producția de oțel și în magneți superconductori pentru acceleratoare de particule, precum Large Hadron Collider din Elveția.

Industria auto germană este considerată principalul beneficiar al acordului pe partea europeană

Matthias Zink, CEO al diviziei de componente auto Schaeffler, a declarat: „Este de o importanță maximă să găsim piețe noi. Va exista creștere în afara piețelor deja stabilite. Vor fi creșteri în Brazilia, India și Asia de Sud-Est.”

Extinderea piețelor externe poate, de asemenea, să permită vânzarea unor vehicule pe benzină și diesel în regiuni cu reglementări mai relaxate, înainte ca interdicția UE asupra acestor mașini să intre în vigoare în 2035.

Acordul a provocat opoziție puternică în rândul agricultorilor europeni, care consideră că deschiderea pieței către carne sud-americană va crea concurență neloială. În ultimele luni, Franța, împreună cu Polonia, Irlanda, Austria și Ungaria, și-au exprimat opoziția față de pact, în special pentru protecția sectorului agricol.

Pentru a răspunde acestor îngrijorări, Comisia Europeană a introdus măsuri suplimentare pentru a limita importurile de carne, însă acestea nu au obținut susținerea unanimă a statelor membre. Politicile comerciale ale UE necesită sprijinul unei majorități calificate, ceea ce a permis depășirea opoziției.

Europa negociază și alte acorduri

Semnarea acordului marchează un moment important pentru politica comercială europeană.

Oficialii europeni lucrează și la alte acorduri, cum ar fi cel cu India, care urmează să fie anunțat înainte de sfârșitul lunii ianuarie, și cel recent cu Indonezia, finalizat după mai bine de un deceniu de negocieri.

Conform lui Inu Manak, senior fellow la Council on Foreign Relations: „A existat o schimbare notabilă în gândirea tuturor partenerilor comerciali ai SUA, cu privire la locul unde își pot diversifica legăturile comerciale. Nu cred că administrația [americană] s-a gândit prea mult încă la ce înseamnă să existe mai multă fragmentare în economia globală din cauza acțiunilor lor.”

Manak subliniază și schimbarea raportului de forțe global: „Ceea ce vedem acum este că ei spun: „Ei bine, poate că nu trebuie să acceptăm aceste reguli.” Țările spun: De ce am face toate acestea cu voi, când putem obține un acord mai bun dacă lucrăm cu China, de exemplu? Și acolo nu există atâtea condiții.”

Aceasta indică faptul că partenerii sud-americani și asiatici câștigă autonomie în negocierile comerciale, influențând echilibrul puterii economice globale.

Președintele brazilian Luiz Ignacio Lula da Silva a avertizat că Brazilia are alte opțiuni dacă diviziunile interne ale UE întârzie implementarea acordului. Pe partea de mediu, pactul a fost criticat de organizațiile ecologiste care avertizează că exploatarea resurselor și creșterea importurilor de carne pot accelera defrișările în Amazon și distrugerea ecosistemelor. Lula a promis oprirea defrișărilor ilegale până în 2030, însă mineritul ilegal, traficul de droguri și ocuparea neautorizată a terenurilor rămân provocări.

Acordul UE–Mercosur reprezintă un moment istoric de cooperare economică și politică între Europa și America de Sud, cu implicații strategice asupra accesului la resurse, industriei auto, comerțului global și protecției mediului.

