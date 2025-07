UE se confruntă cu o alegere dificilă: GNL, sau net zero? Furnizorii amenință că nu vor mai livra gaze în Europa

Uniunea Europeană a importat de la începutul anului cantități record de GNL. Însă acest lucru s-ar putea schimba peste câțiva ani, deoarece UE impune ca furnizorii săi de GNL să-și asume angajamente stricte de reducere a emisiilor de carbon. Iar aceștia sunt nemulțumiți de regulile care li se impun.

Qatar este unul dintre cei mai mari furnizori de gaze naturale lichefiate al Uniunii Europene. Anul trecut, UE a adoptat o directivă numită Directiva privind diligența necesară în ceea ce privește sustenabilitatea corporativă (CSDDD), cu scopul de a se asigura că „companiile incluse în această directivă respectă drepturile omului și reduc impactul asupra mediului al activităților lor atât în interiorul cât și în afara UE.

Astfel, partea adoua a directivei se referă la cerința UE ca firmele de mari dimensiuni care fac afaceri cu membrii blocului comunitar să elaboreze un plan de emisii net zero pe care să îl respecte cu strictețe. Dacă nu fac acest lucru, UE le-ar putea amenda cu o sumă egală cu 5% din cifra lor de afaceri anuală la nivel global. Având în vedere că directiva se referă la firmele cu o cifră de afaceri anuală de peste 450 de milioane de euro, amenda ar putea fi destul de mare.

Qatar, furnizor de GNL pentru UE, nu are planuri de net zero

În decembrie anul trecut, după adoptarea directivei, ministrul Energiei din Qatar, Saad al-Kaabi, și-a arătat foarte clar nemulțumirea, într-un interviu acordat publicației Financial Times. „Dacă pierd 5% din veniturile obținute la nivel global, făcând afaceri în Europa, nu voi mai merge în Europa… Nu blufez”, a spus al-Kaabi. „Cinci procente din veniturile generate de QatarEnergy înseamnă 5% din veniturile statului Qatar. Aceștia sunt banii poporului… deci nu pot pierde atâția bani – și nimeni nu ar accepta să piardă atâția bani.”

Qatar a asigurat între 12 și 14% din importurile anuale de GNL ale Uniunii Europene după 2022, când fluxurile de gaze rusești prin conducte au fost reduse drastic. Acestea nu sunt volume de care UE să se poată lipsi fără consecințe grave, mai ales după cel de-al 18-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei care vizează în mod specific gazele naturale, cu scopul de a întrerupe complet achiziția de gaze rusești.

Pașii înapoi ai Comisiei Europene sunt insuficienți

Factorii de decizie de la Bruxelles par să realizeze acest lucru, motiv pentru care, în urma avertismentului lui al-Kaabi, au început discuțiile privind modificarea Directivei privind due diligence în domeniul sustenabilității corporative. Discuțiile au dus rapid la modificări ale directivei inițiale care au simplificat cerințele de raportare și au redus domeniul de aplicare al acestora – inclusiv cerințele legate de emisii – și la o amânare a intrării în vigoare a directivei, din 2027 până în 2028.

Totuși, acest lucru nu a fost suficient pentru al treilea cel mai mare exportator de gaze naturale lichefiate din lume. În luna mai a acestui an, ministrul qatarez al energiei a trimis o scrisoare guvernului belgian, în care, în esență, a repetat avertismentul său anterior, spunând că Qatar va înceta să mai vândă GNL în UE dacă se va solicita în continuare un plan net-zero pentru QatarEnergy. „Simplu spus, dacă nu se fac alte modificări la CSDDD, statul Qatar și QatarEnergy nu vor avea de ales decât să ia în considerare serios piețe alternative în afara UE care oferă un mediu de afaceri mai stabil și mai primitor pentru GNL-ul nostru și alte produse”, le-a scris al-Kaabi, citat de Reuters.

„Nici statul Qatar, nici QatarEnergy nu au planuri de a atinge net zero pentru emisii în viitorul apropiat”, a mai scris al-Kaabi, adăugând, într-o anexă la scrisoare, o sugestie ca UE să elimine întreaga secțiune net zero din directiva privind due diligence.

Această poziție a Qatarului forțează UE să aleagă ce va face în continuare. Pe de o parte nu se poate lipsi de importurile de GNL din Qatar, iar pe de altă parte actuala Comisie Europeană a subliniat că politica net zero este principala prioritate. Cu toate acestea, nu poate avea atât GNL din Qarar, cât și emisii net zero, așa că va fi obligată să aleagă una dintre acestea.

UE, dependentă de importurile de gaze naturale

În prima jumătate a anului 2025, UE a importat echivalentul a 75 miliarde metri cubi de gaze naturală sub formă de GNL, în creștere puternică de 40% față de primul semestru din 2024, a anunțat European Gas Hub la începutul acestei luni. Motivele: cerere mai mare, exporturi mai mari de gaze către Ucraina și o nevoie urgentă de refacere a depozitelor de gaze pentru următorul sezon rece. Aproape toată această suplimentare a importurilor – 90% – a provenit din Statele Unite. Cu toate acestea, adâncirea dependenței sale de producătorii americani de gaze naturale lichefiate înseamnă facturi la energie permanent ridicate pentru toate întreprinderile care depind electricitatea generată de gaze. UE a încercat, fără mare succes însă, să reducă aceste facturi pentru a evita colapsul complet al industriei europene.

SUA: net zero – „un obiectiv sinistru”

Statele Unite, sub administrația Trump, renunță la rândul lor la politicile climatice și net zero, nefiind dispuse să respecte directive de mediu elaborate la Bruxelles și mai ales să riște amenzi dacă nu elimină emisiile de carbon. Secretarul american pentru Energie, Chris Wright, s-a referit la politica europeană de a atinge net zero emisii până în 2050 drept un „obiectiv sinistru” și a criticat strategia guvernului britanic de promovare a energiilor regenerabile în detrimentul combustibililor clasici, conform Reuters.

„Net Zero 2050 este un obiectiv sinistru. Este un obiectiv groaznic”, a spus Wright, în cadrul unei conferințe care s-a desfășurat la Londra.

În final, totul se reduce la a alege între un sector industrial competitiv sau a avea o economie cu emisii zero net. Iar această alegere pe care trebuie s-o facă UE este în momentul în care are nevoie vitală de sectorul său strategic industrial, în special producția de oțel din care se construiește armament.

