Al 20-lea pachet de sancțiuni ale UE pe Rusia: vizează veniturile energetice, complexul militar-industrial, comerțul și serviciile financiare, inclusiv criptomonedele

Uniunea Europeană a adoptat joi cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni și măsuri restrictive la adresa Rusiei, pentru războiul de agresiune asupra Ucrainei, conform unui anunț oficial transmis joi seară.

Pachetul cuprinde 120 de noi înregistrări individuale pe lista de entități sancționate — cel mai mare număr din ultimii doi ani — și sancțiuni economice ”severe și multistratificate”, care vizează sectoarele-cheie ce alimentează războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

Pachetul urmărește să paralizeze și mai mult economia și mașina de război a Rusiei și confirmă ”sprijinul neabătut al UE pentru Ucraina și poporul său în rezistența față de agresiunea rusă și în confruntarea cu recenta campanie (…) care vizează deliberat infrastructura civilă, inclusiv energia”.

„Astăzi am spart în cele din urmă blocajul. Pe lângă împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina (din care 45 de miliarde de euro vor fi eliberate în vară – n.r.), am adoptat și al 20-lea pachet de sancțiuni. UE îi va oferi Ucrainei ceea ce are nevoie pentru a rezista, în timp ce îi împiedicăm pe cei care facilitează agresiunea ilegală a Rusiei. Economia de război a Rusiei este supusă unei presiuni tot mai mari, în timp ce Ucraina primește un impuls major. Trebuie să menținem această presiune până când Putin înțelege că războiul său nu duce nicăieri”, a transmis Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate și președintele Consiliului Afaceri Externe.

Comerț: UE ia în sfârșit măsuri împotriva eludării sancțiunilor prin comerț cu alte țări – Vizată e Kârgâzstan

Pentru prima dată, UE activează instrumentul său anti-eludare, interzicând exportul oricăror mașini cu comandă numerică și radiouri către Kârgâzstan, unde există un risc ridicat ca aceste produse să fie reexportate în Rusia. Această decizie urmează unei analize amănunțite a datelor comerciale, care arată o creștere semnificativă a reexportului de articole prioritare comune prin Kârgâzstan către Rusia, arată UE.

UE a convenit, de asemenea, să extindă interdicția de export existentă pentru a include sticlărie de laborator, anumiți lubrifianți de înaltă performanță și aditivii acestora, materiale energetice, substanțe chimice, cauciuc și articole din cauciuc vulcanizat, articole din oțel, unelte pentru producția de metal și tractoare industriale, în valoare de peste 360 de milioane de euro.

În plus, UE a introdus restricții suplimentare la importul de bunuri care generează venituri semnificative pentru Rusia: anumite materii prime, metale, anumite minerale, deșeuri de oțel și alte metale, substanțe chimice, articole din cauciuc vulcanizat și piei tăbăcite, în valoare de peste 570 de milioane de euro. Toate aceste măsuri vor fi completate de o interdicție consolidată privind tranzitul prin teritoriul rus. În fine, UE introduce un contingent pentru importurile de amoniac.

Reducerea veniturilor energetice ale Rusiei

Al 20-lea pachet de sancțiuni include baza pentru un viitor embargo asupra serviciilor maritime pentru țițeiul și produsele petroliere rusești, în coordonare și consultare cu G7.

Al 20-lea pachet introduce un set de 36 de desemnări acoperind atât segmentele din amonte cât și cele din aval ale sectorului energetic rus, inclusiv explorarea, extracția, rafinarea și transportul petrolului. Pachetul vizează noii actori care și-au crescut recent cota de piață la export. Veniturile din exporturile de petrol rusesc sunt reduse și mai mult prin desemnări axate pe ecosistemul flotei fantomă, inclusiv entități care operează în țări terțe, precum și un important asigurator maritim.

Alte 46 de nave sunt acum supuse interdicției de acces în porturi și interdicției privind furnizarea unei game largi de servicii legate de transportul maritim, aducând numărul total de nave desemnate la 632. Aceste măsuri vizează petrolierele non-UE care fac parte din flota fantomă ce eludează mecanismul de plafonare a prețului petrolului, care altfel sprijină sectorul energetic al Rusiei sau transportă echipamente militare pentru Rusia sau cereale ucrainene furate.

Al 20-lea pachet introduce și verificări obligatorii de diligență pentru vânzarea de petroliere, îngreunând astfel extinderea flotei fantomă de către Rusia, și interzice furnizarea de servicii de întreținere și alte servicii pentru petrolierele de gaz natural lichefiat (GNL) și spărgătoarele de gheață rusești. De asemenea, începând cu ianuarie 2027, va fi ilegal să se furnizeze servicii de terminal GNL entităților rusești sau entităților deținute sau controlate de cetățeni sau operatori ruși.

În plus, pachetul interzice tranzacțiile cu două porturi rusești — Murmansk și Tuapse — și cu terminalul petrolier din portul Karimun din Indonezia, utilizate pentru a eluda plafonul de preț al petrolului.

Servicii financiare și criptomonede

UE impune o interdicție de tranzacționare asupra a 20 de bănci rusești. În plus, UE vizează patru instituții financiare din țări terțe cu o interdicție de tranzacționare pentru eludarea sancțiunilor UE sau pentru legătura cu Sistemul Rus de Transfer al Mesajelor Financiare, rețeaua rusă de mesagerie bancară.

Din cauza sancțiunilor extinse asupra sectorului său financiar, Rusia devine tot mai dependentă de criptomonede pentru tranzacțiile internaționale. Remarcând această tendință, UE desemnează o entitate din Kârgâzstan care operează un schimb valutar unde se tranzacționează cantități semnificative din moneda stabilă susținută de guvern A7A5. În plus, UE introduce o interdicție sectorială totală asupra furnizorilor și platformelor stabilite în Rusia care permit transferul și schimbul de active cripto. UE interzice de asemenea tranzacțiile într-o altă criptomonedă (RUBx) și orice sprijin al UE pentru dezvoltarea rublei digitale. În fine, tranzacțiile de compensare cu agenți ruși sunt acum interzise pentru a evita eludarea sancțiunilor UE.

Complexul militar-industrial al Rusiei

Al 20-lea pachet constrânge și mai mult complexul militar-industrial rus prin desemnarea a 58 de companii și persoane asociate implicate, printre altele, în dezvoltarea și fabricarea de bunuri militare, precum dronele. Pe lângă privarea întreprinderilor militare rusești de tehnologie valoroasă din UE, acest pachet abordează și dependența Rusiei de țări terțe pentru furnizarea de articole high-tech critice. Concret, UE a desemnat 16 entități cu sediul în China, Emiratele Arabe Unite, Uzbekistan, Kazahstan și Belarus care au furnizat bunuri cu dublă utilizare sau sisteme de arme complexului militar-industrial rus. De asemenea, 60 de noi entități vor fi supuse unor restricții mai stricte la exportul de articole care contribuie la îmbunătățirea tehnologică a sectorului de apărare al Rusiei. Unele dintre aceste entități sunt situate și în țări terțe altele decât Rusia, precum China (inclusiv Hong Kong), Turcia și Emiratele Arabe Unite.

Responsabilitate

UE mai arată că persoanele fizice rusești implicate în acte reprobabile continuă să acționeze în impunitate, fiind adesea sprijinite chiar de guvern. De la începutul războiului, se estimează că Rusia a deportat și transferat forțat aproape 20.000 de copii ucraineni, urmărind în același timp politici de asimilare și îndoctrinare forțată a copiilor ucraineni pentru a le diminua identitatea ucraineană. Persoane cu legături cu guvernul rus sunt implicate în confiscarea proprietăților culturale ucrainene, iar mass-media de stat difuzează narațiuni anti-ucrainene.

Pentru a impune responsabilitatea, UE a pus pe lista de sancțiuni cinci persoane și o entitate care facilitează răpirea, transferul forțat și îndoctrinarea copiilor ucraineni, precum și patru persoane implicate în însușirea patrimoniului cultural ucrainean. În plus, al 20-lea pachet desemnează patru propagandiști, inclusiv cei cu platforme finanțate de stat.

Alte măsuri

UE introduce garanții juridice mai puternice pentru a proteja companiile UE de încălcările drepturilor de proprietate intelectuală sau de exproprierea injustă în Rusia ca urmare a hotărârilor judecătorești abuzive legate de sancțiuni. Se introduce, de asemenea, o interdicție privind furnizarea de servicii de securitate cibernetică către Rusia. UE a decis să extindă interdicția de difuzare existentă pentru a include site-urile care oglindesc entitățile interzise, eludând astfel măsurile UE. În conformitate cu Carta Drepturilor Fundamentale, măsurile convenite astăzi nu vor împiedica instituțiile media vizate și personalul acestora să desfășoare activități în UE altele decât difuzarea, de exemplu cercetare și interviuri.

Cerințele de trasabilitate pentru diamante au fost înăsprite, obligând importatorii de diamante șlefuite să furnizeze o declarație de diligență care să confirme că diamantele nu au fost extrase, prelucrate sau produse în Rusia.

Belarus

Pachetul cu numărul 20 continuă să abordeze rolul Belarusului în facilitarea războiului de agresiune al Rusiei.

Al 20-lea pachet include trei noi înregistrări legate de complexul militar-industrial belarus și de regimul Lukașenko. Pentru prima dată în cadrul regimului de sancțiuni împotriva Belarusului, o entitate chineză de stat este vizată, din cauza rolului său în producția de bunuri militare belaruse.

În plus, pachetul include măsuri menite să oglindească pe cele impuse Rusiei, în special măsuri comerciale, protecție juridică, măsuri privind criptomonedele și restricții privind furnizarea de servicii de securitate cibernetică și servicii turistice.

Regimul de sancțiuni împotriva Belarusului a fost prelungit de UE până la 28 februarie 2027.

***