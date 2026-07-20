UE sancționează Alibaba din China cu o amendă record de 550 mil. € pentru produse ilegale

Comisia Europeană a aplicat luni gigantului chinez de comerț electronic AliExpress o amendă record de 550 de milioane de euro pentru că nu a reușit să împiedice vânzarea de produse ilegale și periculoase pe platforma sa, potrivit Politico.

„Existau foarte multe produse contrafăcute, jucării nesigure și produse cosmetice periculoase care au rămas online pentru o perioadă foarte lungă de timp”, a declarat comisarul european pentru tehnologie, Henna Virkkunen, în fața jurnaliștilor, înainte de anunțarea sancțiunii. „Produsele continuau să fie recomandate și promovate pe platformă… chiar și după ce se știa deja că nu respectă standardele.”

Sancțiunea este cea mai mare aplicată vreodată de executivul UE în baza regulamentului blocului privind supravegherea platformelor online, Actul privind serviciile digitale (Digital Services Act – DSA). Acesta obligă platformele foarte mari, inclusiv AliExpress — deținută de gigantul tehnologic chinez Alibaba — să evalueze și să reducă riscurile asociate răspândirii de conținut și produse ilegale pe sistemele lor.

Constatarea potrivit căreia AliExpress nu a reușit să verifice și să gestioneze aceste riscuri „este foarte periculoasă pentru consumatorii noștri, dar este și nedreaptă pentru companiile care respectă toate regulile noastre”, a declarat Virkkunen.

Amenda record este a treia sancțiune aplicată până acum în baza Actului privind serviciile digitale. Aceasta vine la două luni după ce Bruxelles-ul a amendat platforma rivală Temu cu 200 de milioane de euro pentru încălcări similare. „Am luat în considerare durata și gravitatea acestor deficiențe atunci când am stabilit valoarea amenzii”, a spus Virkkunen, amintind că, până în prezent, Temu fusese sancționată doar pentru că nu și-a verificat corespunzător serviciul în ceea ce privește produsele ilegale vândute în Europa.

Comisia a deschis o investigație asupra AliExpress în martie 2024, în urma unor suspiciuni privind încălcarea DSA, inclusiv în ceea ce privește transparența platformei referitoare la publicitate și sistemele de recomandare. Multe dintre aceste presupuse încălcări au fost deja soluționate printr-o serie de angajamente asumate în iunie 2025.

În noile sale constatări, UE a stabilit că AliExpress nu a reușit să „evalueze dacă dispunea de suficient personal pentru a verifica produsele potențial ilegale”, ceea ce a dus la o situație în care moderatorii suprasolicitați aveau „doar aproximativ 10 sau 20 de secunde pentru a verifica produsul ilegal”, a declarat un oficial de rang înalt al Comisiei în cadrul unei informări de presă înainte de anunț.

De asemenea, compania nu a evaluat în ce măsură sistemele sale de recomandare și publicitate „amplifică” răspândirea produselor ilegale și s-a bazat pe verificări de conformitate care „puteau fi ușor eludate prin încadrarea produselor în categorii greșite”.

AliExpress are termen până la 20 octombrie pentru a prezenta un „plan de acțiune” destinat remedierii încălcărilor, care au continuat cel puțin până în iunie 2025, în caz contrar riscând sancțiuni suplimentare.

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