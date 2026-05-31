UE revizuiește strategia pentru reducerea dependenței de China: Actuala relație e ”nesustenabilă”

UE consideră că actuala relație comercială cu China a devenit nesustenabilă și pregătește o reevaluare amplă a strategiei sale față de Beijing, pe fondul deficitului comercial record, al temerilor legate de importurile chineze ieftine și al preocupărilor privind securitatea economică.

Tensiunile dintre China și UE s-au intensificat în ultimele luni, determinând Comisia Europeană să convoace majoritatea comisarilor săi pentru o reevaluare strategică în cadrul unei „dezbateri de orientare” care a avut loc vineri, relatează Euronews.

„China este un partener esențial, iar colaborarea și dialogul vor continua”, a declarat Comisia într-un comunicat emis în urma dezbaterii. „În același timp, starea actuală a relațiilor comerciale și de investiții nu este sustenabilă.”

A spune că relația este „nesustenabilă” ar putea subestima gravitatea rupturii.

Relațiile s-au deteriorat constant de când președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a calificat Beijingul drept „rival sistemic” într-un discurs istoric din 2023. Dar tensiunile au atins un nou nivel odată ce factorii de decizie din UE și-au rezolvat în cele din urmă divergențele cu privire la acordul comercial UE-SUA care a ținut Bruxelles-ul în suspans luni de zile, permițând blocului să-și concentreze atenția asupra Chinei.

Anul trecut, potrivit Comisiei, blocul a înregistrat un deficit comercial record de 359,9 miliarde de euro cu Beijingul, alimentând apelurile tot mai numeroase de la Bruxelles pentru o mai bună protejare a pieței UE împotriva importurilor chinezești ieftine care amenință sectoare întregi, printre care metalurgia, industria chimică și industria auto.

„Asistăm la o reacție de panică față de China în ultimele câteva săptămâni”, a declarat un oficial al UE pentru Euronews, vorbind sub condiția anonimatului pentru a se putea exprima deschis. Oficialul a adăugat că problema Chinei a fost „neglijată prea mult timp”.

Un total de 200.000 de locuri de muncă au fost pierdute în industria UE, în special în sectoarele cu consum intensiv de energie și în cel auto, începând din 2024, iar în acest deceniu se preconizează pierderea a încă 600.000 de locuri de muncă numai în sectorul auto.

Vineri, comunicatul Comisiei a precizat că „abordarea sa generală rămâne reducerea riscurilor, nu decuplarea”, semnalând că blocul continuă să depună eforturi specifice pentru a-și reduce dependența de China, mai degrabă decât să rupă complet legăturile economice. Cu toate acestea, riscul unui război comercial pe scară largă nu a părut niciodată atât de real.

Iată cinci puncte cheie privind modul în care situația a escaladat până în acest moment și în ce direcție s-ar putea îndrepta în continuare:

Amenzi și presiune de reglementare

În timpul mandatului legislativ anterior, UE a adoptat legislație care a stârnit furia Beijingului , în special măsuri de control al investițiilor străine directe. De asemenea, a intensificat lupta împotriva așa-numitului dumping, prin care subvențiile publice sunt utilizate pentru a submina concurența prin exporturi vândute sub prețurile pieței în China.

Comisia Europeană a devenit din ce în ce mai fermă în combaterea abordării Chinei bazate pe subvenții, inclusiv prin impunerea de taxe la importurile de vehicule electrice cu baterii. De asemenea, sunt în curs de desfășurare mai multe investigații specifice anumitor produse.

La începutul acestei săptămâni, Comisia a amendat gigantul chinez de comerț electronic Temu cu 200 de milioane de euro pentru vânzarea de produse nesigure și a deschis o anchetă la scară largă privind achiziția de către JD.com a retailerului de comerț electronic MediaMarkt.

Legiuitorii și guvernele din UE discută, de asemenea, despre „Legea privind accelerarea industrială”, o propunere legislativă care ar impune condiții stricte pentru investițiile în baterii, vehicule electrice, panouri solare și materii prime critice provenite din țări care dețin 40 % din cota de piață mondială într-un anumit sector.

O altă propunere – o versiune revizuită a Legii privind securitatea cibernetică – ar putea exclude furnizorii chinezi de echipamente, precum Huawei și ZTE, din infrastructura critică.

O abordare mai sistemică

Pentru a contracara supracapacitățile din China, UE a decis în aprilie să dubleze tarifele la importurile de oțel care depășesc cotele UE. Măsura este o așa-numită „măsură de salvgardare”, un instrument susținut de unele dintre cele mai mari economii ale UE, printre care Franța, Italia, Spania, Țările de Jos și Lituania, care au solicitat extinderea acesteia și la alte sectoare, dincolo de cel metalurgic.

Într-un document neoficial, aceste țări au susținut că măsurile de salvgardare sunt mai „agile” decât alte instrumente ale UE care vizează produsele de export ieftine. Documentul solicită, de asemenea, ca securitatea economică să fie luată în considerare în evaluarea intereselor UE atunci când se iau decizii privind măsurile de apărare comercială.

Industria europeană intensifică, de asemenea, presiunea pentru a combate importurile ieftine din China, solicitând Comisiei să utilizeze măsurile de apărare comercială „mai flexibil, mai rapid și preventiv”.

Un semnal de alarmă major pentru factorii de decizie din UE a fost cazul recent al Nexperia, un producător de cipuri cu sediul în Olanda, achiziționat de gigantul chinez Wingtech, care a fost prins în focul încrucișat al tensiunilor comerciale dintre SUA și China, provocând perturbări semnificative în sectorul auto.

În ciuda acestor diverse inițiative, factorii de decizie din UE au început să se teamă că normele actuale sunt prea lente pentru a face față unui adversar extrem de agil. După ce s-au impus taxe vamale asupra bateriilor pentru vehicule electrice, China și-a îndreptat pur și simplu atenția către vehiculele hibride.

Bruxellesul se îndreaptă acum către o abordare mai sistemică, tratând măsurile de apărare comercială ca pe un set de instrumente menite să reechilibreze relațiile cu China. O posibilă completare este așa-numitul instrument de combatere a supracapacității, menit să limiteze importurile în anumite sectoare.

Amenințările Chinei cu represalii

În ultimele săptămâni, China a amenințat în repetate rânduri cu represalii în cazul în care UE va continua să-și închidă piața pentru produsele chinezești.

Atât legislația „Made in Europe”, cât și Legea privind securitatea cibernetică au stârnit furia Beijingului, determinând intensificarea activităților de lobby la Bruxelles și în statele membre ale UE, însoțite de avertismente că punerea în aplicare a acestora va declanșa o reacție.

Europenii se află într-o situație delicată, fiind perfect conștienți că deciziile lor ar putea declanșa un război comercial. După ce UE a impus tarife asupra vehiculelor electrice chinezești în 2024, Beijingul a impus tarife asupra cărnii de porc, coniacului și produselor lactate din UE.

„Comerțul internațional este o stradă cu două sensuri. Nu există comerț forțat. Relațiile comerciale dintre China și UE sunt de natură reciproc avantajoasă. China nu urmărește un excedent comercial”, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe chinez, Mao Ning, în cadrul unei conferințe de presă.

Comisia este acum pregătită să solicite sectoarelor precum industria auto să-și diversifice furnizorii de cipuri în anumite cazuri, luând în considerare riscurile lanțului de aprovizionare în deciziile de achiziții.

„UE trebuie să privească relațiile comerciale cu China în perspectivă și să-și respecte angajamentul față de comerțul liber. China va urmări cu atenție mișcările UE și va lua toate măsurile necesare pentru a-și apăra drepturile și interesele legitime”, a adăugat Ning.

Unii susțin că este deja prea târziu pentru europeni, care depind de China pentru componente cheie ale lanțurilor lor de aprovizionare, componente pe care Beijingul le poate folosi ca armă după bunul plac.

În 2025, China a blocat exporturile de pământuri rare, vitale pentru tehnologia verde și apărarea UE, precum și de cipuri esențiale pentru industria auto europeană. Beijingul poate, de asemenea, să folosească ca pârghie licențele de funcționare ale companiilor din UE și să restricționeze accesul la piața sa în orice moment.

