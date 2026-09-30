UE respinge renegocierea cotelor de export convenite cu Ucraina

Uniunea Europeană nu intenționează să renegocieze cotele de export convenite cu Ucraina, a declarat marți un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, respingând solicitarea Kievului de a obține un acces comercial suplimentar pe piața comunitară, în contextul în care atacurile rusești pun presiuni pe economia ucraineană, transmite Reuters.

Termenii acordurilor comerciale convenite cu Ucraina au devenit o chestiune sensibilă în UE, după ce accesul fără taxe și fără cote acordat Kievului la începutul invaziei rusești, în 2022, a dus la un aflux de produse agricole ucrainene, spre nemulțumirea fermierilor europeni.

Anul trecut, UE a reintrodus cote la importurile de produse ucrainene precum grâul, zahărul și ouăle, ca răspuns la protestele fermierilor.

Însă Ucraina a solicitat o cotă majorată pentru exporturile sale de bioetanol, produs din recoltele sale mari de cereale.

„Putem confirma că nu sunt programate discuții cu omologii ucraineni pentru renegocierea cotelor de export”, a precizat purtătorul de cuvânt al Comisiei, într-un comunicat transmis prin e-mail. Datele disponibile privind schimburile comerciale „demonstrează caracterul echitabil și echilibrat” al cotelor revizuite prevăzute în versiunea actualizată a acordului, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Cotele actuale, adoptate anul trecut, au dus la reducerea importurilor de grâu și zahăr ucrainean ale blocului comunitar față de perioada fără cote de la începutul războiului, deși aceste importuri sunt mai mari comparativ cu nivelurile de dinaintea conflictului.

Intensificarea atacurilor rusești a avariat infrastructura ucraineană și a blocat exporturile prin porturile de la Marea Neagră, inclusiv exporturile de produse agricole.

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