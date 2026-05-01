1 mai, 2026

UE relaxează regulile pentru aprobarea fuziunilor și achizițiilor de companii în sprijinul formării de „campioni europeni”

De Iulian Soare

1 mai, 2026

Autorităţile de concurenţă ale Uniunii Europene au propus modificarea regulilor privind fuziunile şi achiziţiile, oferind companiilor mai multă flexibilitate pentru a demonstra beneficiile tranzacţiilor şi stimulând ambiţiile de a crea jucători europeni capabili să concureze global, transmite Reuters.

Reforma ar permite, pentru prima dată la nivel global, ca firmele să invoce argumente legate de sustenabilitate, rezilienţă, investiţii şi inovare pentru a susţine aprobarea tranzacţiilor, nu doar impactul asupra concurenţei şi consumatorilor.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că Europa are nevoie de companii puternice şi inovatoare pentru a concura la nivel global, subliniind necesitatea unui cadru favorabil dezvoltării acestora.


Totuşi, comisarul european pentru concurenţă Teresa Ribera a avertizat că nu vor exista aprobări automate pentru tranzacţii de mari dimensiuni, iar obiectivul principal rămâne protejarea pieţelor competitive şi prevenirea concentrării excesive de putere.

Noile reguli ar putea introduce şi proceduri accelerate pentru tranzacţiile care implică startup-uri sau proiecte de cercetare şi dezvoltare, considerate benefice pentru stimularea concurenţei.

Cu toate acestea, pragul pentru aprobarea fuziunilor majore va rămâne ridicat, iar autorităţile vor continua să analizeze riscurile privind creşterea preţurilor şi impactul asupra rivalilor.

Reforma nu se va aplica în cazul companiilor cu poziții dominante pe piața unică sau al celor desemnate drept „gatekeeperi” în cadrul Digital Markets Act, legislaţia UE menită să limiteze puterea marilor platforme tehnologice.

Vodafone a salutat propunerea, subliniind că noile reguli trebuie să reflecte mai bine modul în care tehnologia modernă este implementată şi contribuie la economie.


Comisia Europeană a anunţat că părţile interesate pot transmite observaţii până la 26 iunie, înainte de adoptarea finală a modificărilor.

Uniunea Europeană este atrasă de bogatele resurse de pământuri rare ale Braziliei – Exploatarea acestora reprezintă însă o provocare dificilă pentru europeni

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

