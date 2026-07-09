UE reevaluează problema climatică a zootehniei: Planul de sprijinire a fermierilor face un atu strategic din creșterea animalelor

După ce ani de zile, vacile, porcii și păsările din Uniunea Europeană au fost considerate o sursă importantă de emisii care trebuie redusă, Comisia Europeană le-a reevaluat în noua strategie pentru susținerea sectorului zootehnic: creșterea animalelor, spune acum CE, este o infrastructură critică a blocului comunitar, scrie Politico.

Strategia oficială a UE privind sectorul zootehnic, prezentată marți la Strasbourg, a adoptat exprimări desprinse din politica de securitate. Șeptelul stă la baza „autonomiei strategice”. Cirezile de vite contribuie la păstrarea pășunilor și limitează suprafețele de teren părăsite de pe flancul estic. Industria alimentară face parte din „pregătirea de război”.

Un sector care era considerat a fi responsabil pentru două treimi din emisiile din agricultură și care utilizează o treime din terenurile agricole nu mai reprezintă o problemă care trebuie rezolvată, ci un atu care trebuie apărat.

„Sectorul creșterii animalelor nu se referă doar la agricultură”, a declarat presei Raffaele Fitto, vicepreședintele executiv al Comisiei pentru coeziune și reforme. „Este vorba despre competitivitate, este vorba despre securitatea alimentară… este vorba despre viitorul Europei.”

Comisarul pentru agricultură, Christophe Hansen, a spus că acest sector încă este „o poveste de succes”, susținând 7 milioane de locuri de muncă și cu venituri de 400 miliarde euro pe an, la care se adaugă un excedent comercial de 37 mld euro.

În prezent însă, zootehnia este „în pericol”. Numărul animalelor este în scădere, a adăugat Hansen. Iar pășunile părăsite, „în special la granița de est, reprezintă o chestiune de securitate.”

Reducerea fermelor zootehnice a fost până acum politică comunitară

În ultimii cinci ani, Europa a considerat că este cazul să-și reducă voluntar efectivele de animale, pentru protejarea mediului și limitarea încălzirii globale.

În Olanda, hotărârile judecătorești împotriva poluării cu azot au determinat guvernul să achiziționeze ferme pe care urma să le desființeze. În Irlanda un proiect de hotărâre de guvern prevede sacrificarea a 200.000 de vite pentru îndeplinirea obiectivelor climatice asumate.

Pentru fermieri, regulamentele privind limitarea azotului, reducerea emisiilor de metan, a pesticidelor a reprezentat un atac direct la activitățile pe care le desfășurau, la tradiții și la modul lor de viață.

Protestele masive ale agriculturilor desfășurate în toate capitalele europene în 2024 și 2025 au înmuiat voința politicienilor din spatele Green Deal-ului european, agenda net sero emblematică a UE. Rând pe rând Comisia Europeană a renunțat la restricțiile agricole și a promis că va trece la o politică de stimulare a producției.

Într-adevăr, Comisia și-a adaptat noua noua direcție în zootehnie, cel mai contestat sector al agrculturii europene, la cerințele fermierilor. De asemenea, faptul că s-a redus numărul de animale la nivelul UE reprezintă o breșă de securitate.

Subvenții, nu penalizări

Strategia UE consideră că declinul sectorului zootehnic poate fi inversat, iar amprenta sa de carbon poate fi redusă în întregime prin stimulente și soluții tehnologice.

Oficialii Comisiei numesc acest lucru ca fiind realist. Sectorul zootehnic are nevoie de investiții de 18 miliarde de euro pe care nu și le permite, iar impunerea de noi interdicții ar pune capăt unei industrii care se confruntă cu marje mici de profit și o forță de muncă îmbătrânită.

Farm Europe, un think-tank agroalimentar apropiat agricultorilor, a numit strategia drept începutul unei renașteri după „ani de mesaje negative” din partea Bruxelles-ului. Copa-Cogeca, cea mai mare organizație a fermierilor europeni, a declarat că strategia salvează animalele de la a fi „prezentate ca parte a problemei încălzirii globale”..

Însă Comisia este criticată pentru că este de acord că se pot reduce emisiile fără ca efectivele de animale să fie restrânse. Experții climatici spun că acest lucru este imposibil. În martie, Consiliul Consultativ Științific European privind Schimbările Climatice a declarat că tehnologia singură nu va reduce emisiile și a îndemnat Comisia să reducă numărul de animale, să reducă consumul de carne al europenilor, să impoziteze emisiile de gaze cu efect de seră provenite din activitățile agricole și să elimine subvențiile pentru zootehnie, cel mai poluant sector agricol.

Ecologiștii protestează

În noua strategie europeană metanul nu mai este un inamic, iar reducerea emisiilor aduce recompense fermierului care își pune vacile la dietă sau crește bovine cu emisii reduse de metan. În noua strategie, metanul provenit de la animale este „biogenic”, iar gazele eliminate din intestinele unei vaci fac parte din ciclul natural al carbonului.

Însă ecologiștii protestează vehement, peste 30 de ONG-uri, printre Greenpeace și Biroul European de mediu i-au scris lui Hansen împotriva abordărilor care „minimalizează” impactul cirezilor, citând oamenii de știință care spun că metanul încălzește planeta în mod egal, indiferent dacă provine de la o vacă sau dintr-o conductă de gaze.

Marco Contiero, directorul pentru politici agricole al Greenpeace din UE, a declarat că se pare că va considera metanul provenit de la animale drept natural pentru a evita reducerea șeptelului. El a calificat poziționarea Comisiei de partea fermierilor drept „un scandal”.

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