UE se așteaptă ca SUA să reducă taxele vamale la produsele care conțin oțel și aluminiu

Oficialii UE se așteaptă ca SUA să modifice în curând taxele vamale la produsele care conțin oțel și aluminiu, o problemă care a afectat relațiile transatlantice și a fost un punct cheie al negocierilor comerciale, transmite Bloomberg, preluată de Agerpres.

Decizia reducerii taxelor vamale de 50% aplicate așa-numitelor produse derivate care conțin metale ar putea fi luată în următoarele săptămâni, au declarat pentru Bloomberg surse care au dorit să-și păstreze anonimatul.

UE cere de mai mult timp atenuarea acestor tarife, oficialii blocului comunitar argumentând că acestea încalcă acordul comercial încheiat anul trecut, care stabilește un plafon de 15% al taxelor vamale pentru majoritatea produselor europene. În mod regulat, SUA revizuiesc lista produselor derivate, sporind volumul mărfurilor cărora li se aplică taxa vamală de 50%. În prezent, pe listă sunt mai mult de 400 de produse.

Miniștrii din țările G7 au discutat problemele comerciale la începutul săptămânii

Bloomberg mai scrie că, în pofida solicitărilor repetate din partea Bruxelles-ului, Washingtonul a refuzat până acum să reducă tarifele vamale la oțel și aluminiu și a cerut Europei, în schimb, să elimine legislația sa în domeniul digital, un schimb considerat inacceptabil de blocul comunitar, anunțaseră anterior alte surse.

„Am primit asigurări de la colegii noștri din Statele Unite că știu că aceasta este o mare problemă pentru noi și cercetează această chestiune. Sperăm să avem curând vești mai bune pe acest subiect”, le-a spus marți europarlamentarilor comisarul pentru comerț și securitate economică Maros Sefcovic.

Extinderea listei creează, de asemenea, dificultăți companiilor care trebuie să identifice procentul de materiale în mărfurile pe care le exportă, ceea ce erodează beneficiile acordului comercial de anul trecut.

Potențialul progres vine într-un moment dificil al relațiilor transatlantice. Ratificarea acordului comercial UE-SUA încheiat anul trecut a fost înghețată de către Comisia de comerț din Parlamentul European, procesul rămânând sub semnul întrebării după ce Curtea Supremă a Statelor Unite a decis că așa-numitele „taxe reciproce” pe care Trump le-a decretat în 2025 sunt neconstituționale.

Sefcovic s-a aflat în ultimele zile în contact cu omologii din SUA, susțin sursele, și i-a informat luni pe ambasadorii blocului comunitar în legătură cu cele mai recente evoluții. Potrivit surselor, Comisia susține continuarea procesului de ratificare, în ciuda neclarităților cu privire la tarifele vamale ale administrației Trump.

