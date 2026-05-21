UE reduce prognozele de creștere economică pe fondul prelungirii războiului din Iran – cresc deficitele bugetare ale statelor

Comisia Europeană a revizuit joi în scădere estimările privind creșterea economică la 1,1% (de la 1,4% anterior), pe fondul creșterii accelerate a prețurilor la energie, alimentată de războiul din Orientul Mijlociu, care provoacă o încetinire economică, potrivit Politico.

Iar situația s-ar putea înrăutăți. Estimările de creștere economică ar putea fi înjumătățite dacă conflictul continuă mai mult decât se anticipa, a declarat joi reporterilor comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis.

Creșterea prețurilor la energie va împinge, de asemenea, inflația la 3,1%, cu un punct procentual mai mult decât estimarea din toamnă.

Efectele șocului energetic sunt așteptate să se prelungească până în 2027, iar creșterea economică pentru anul viitor este estimată la 1,4%.

„Acest lucru confirmă implicațiile negative ale războiului din Orientul Mijlociu asupra economiei, care au dus la o încetinire economică”, a declarat Dombrovskis.

Cele mai mari trei economii ale UE — Germania, Franța și Italia — sunt estimate să crească cu 0,6%, 0,8% și, respectiv, 0,5% în acest an, semnificativ sub media UE.

Acest recul vine după ani de creștere slabă și șocuri economice continue în Europa, de la Invazia Rusiei în Ucraina până la tensiunile comerciale cu Statele Unite.

Severitatea șocului energetic va depinde de momentul în care Strâmtoarea Ormuz — prin care tranzitează 20% din traficul mondial de petrol — va fi redeschisă. Negocierile dintre Statele Unite și Iran pentru încheierea conflictului din Orientul Mijlociu au ajuns într-un impas.

Comisia și-a bazat prognozele pe așteptările actuale ale pieței privind prețul petrolului. Însă Dombrovskis a avertizat că o închidere mai lungă decât se estimează a Strâmtorii Ormuz ar putea înjumătăți prognozele de creștere ale UE pentru acest an și pentru anul viitor.

Indiferent de evoluția negocierilor de pace, efectele economice ale conflictului vor persista în anii următori. Deficitele bugetare medii ale guvernelor europene sunt estimate să crească de la 3,1% din PIB în 2025 la 3,6% în 2027.

Deficitul Germaniei, estimat la 3,7% în 2026, este de așteptat să depășească semnificativ pragul de 3% stabilit de Comisie. Acest lucru ar putea duce la intrarea Berlinului în regimul special al UE pentru statele care depășesc limitele de cheltuieli, cunoscut sub numele de procedura de deficit excesiv.

Cele mai recente prognoze vin după vești proaste dintr-un sondaj la nivelul zonei euro publicat în această dimineață, care a arătat că activitatea din sectorul privat s-a contractat în luna mai în cel mai rapid ritm din ultimii doi ani și jumătate.

Situația a fost deosebit de sumbră în Franța, unde activitatea economică s-a contractat în cel mai rapid ritm din ultimii peste cinci ani, marcând a cincea lună consecutivă de declin și contrazicând așteptările privind o ușoară îmbunătățire.

