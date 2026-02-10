UE pregătește un plan în 5 pași pentru aderarea parțială a Ucrainei în 2027

UE elaborează un plan fără precedent care ar putea oferi Ucrainei statutul de membru parțial al blocului încă de anul viitor, în contextul în care Bruxelles-ul încearcă să consolideze poziția țării în Europa și să o îndepărteze de Moscova, potrivit surselor Politico.

La patru ani de la invazia rusă și în contextul în care Kievul insistă ca aderarea la UE în 2027 să fie inclusă într-un acord de pace cu Kremlinul, ideea – aflată încă într-un stadiu incipient – ar reprezenta o schimbare dramatică a modului în care blocul european acceptă noi țări în rândurile sale.

Planul ar prevedea ca Ucraina să obțină un loc la masa UE înainte de a realiza reformele necesare pentru a beneficia de privilegiile de membru cu drepturi depline.

Rusia va încerca probabil să „oprească mișcarea noastră către UE”, a declarat vineri președintele ucrainean Volodimir Zelenski, atunci când a fost întrebat despre importanța oficializării datei de aderare în 2027. „De aceea spunem să se stabilească data. De ce o dată specifică? Pentru că data va fi semnată de Ucraina, Europa, SUA și Rusia”, a adăugat liderul de la Kiev.

Pasul 1: pregătirea Ucrainei

UE a „anticipat” cererea de aderare a Ucrainei. Acest lucru implică furnizarea de îndrumări informale Kievului în negocierea „grupurilor” – etapele juridice pe calea aderării.

Blocul comunitar a furnizat deja Ucrainei detalii cu privire la trei dintre cele șase grupuri de negociere. La o reuniune informală a miniștrilor afacerilor europene din Cipru, în martie, UE dorește să ofere delegației ucrainene în vizită detalii despre mai multe grupuri, astfel încât să se poată începe lucrările și în acest sens.

Pasul 2: Crearea unui statut de membru „light”

Guvernele UE au chestionat-o pe președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, cu privire la eforturile de a ieși din impasul privind aderarea de noi țări la blocul comunitar, în cadrul unei reuniuni care a avut loc vineri, la Bruxelles Ea a prezentat o serie de opțiuni și modele pe care UE le are în vedere, au afirmat aceștia. Printre acestea se număra și ideea „extinderii inverse”.

„Ar fi un fel de recalibrare a procesului – te alături și apoi primești treptat drepturi și obligații”, a spus un oficial al UE familiarizat cu conținutul discuției.

Ideea nu este de a coborî ștacheta, ci de a transmite un mesaj puternic din punct de vedere politic țărilor a căror aderare este blocată din cauza războiului sau a opoziției din partea unor capitale precum Budapesta – nu doar Ucraina, ci și Moldova și Albania, printre altele.

Pasul 3: Plecarea lui Viktor Orban de la putere

Provocarea pentru perspectivele de aderare ale Ucrainei este de a convinge toate cele 27 de țări membre, deoarece orice decizie de extindere a blocului necesită sprijin unanim. Viktor Orban, cel mai apropiat aliat al lui Putin în UE, se opune ferm. Dar Comisia și capitalele UE așteaptă alegerile din Ungaria din aprilie și lucrează, de asemenea, la modalități de a ocoli veto-ul lui Orban. Dar Orban este reales, se trece la pasul patru.

Pasul 4: Intervenția la Trump

Deși opoziția lui Orban față de aderarea Ucrainei la UE pare fermă, există un om care, în opinia liderilor europeni, l-ar putea face să se răzgândească: Donald Trump.

Președintele SUA, care este un aliat apropiat al lui Orban și l-a susținut înaintea alegerilor din Ungaria, nu a ascuns dorința sa de a fi cel care va împinge Ucraina și Rusia să încheie un acord de pace. Având în vedere că aderarea Ucrainei la UE până în 2027 este prevăzută într-un proiect de propunere în 20 de puncte pentru încheierea războiului, speranța este că Trump ar putea apela la Budapesta pentru a încheia un acord.

Pasul 5: Retragerea drepturilor de vot ale Ungariei

Dacă arta negocierii lui Trump eșuează, UE mai are o carte de jucat: repunerea pe masă a articolului 7 din tratatul UE împotriva Ungariei, potrivit a doi diplomați ai UE. Articolul 7, aplicat atunci când se consideră că o țară riscă să încalce valorile fundamentale ale blocului, este cea mai gravă sancțiune politică pe care UE o poate impune, deoarece suspendă drepturile unui membru, inclusiv cele privind aderarea de noi țări.

UE nu intenționează încă să facă acest pas, presupunând că acest lucru i-ar fi favorabil lui Orban înaintea alegerilor din aprilie. Însă capitalele evaluează sprijinul pentru utilizarea acestui instrument în cazul în care Orban va fi reales și va continua să obstrucționeze procesul decizional al UE.

