UE pregătește un plan de „electrificare” pentru a reduce utilizarea petrolului și gazelor, după perturbările cauzate de războiul din Iran

Uniunea Europeană intenționează să introducă un pachet amplu de politici și scheme de finanțare pentru a orienta o parte mai mare a economiei sale către utilizarea energiei electrice, în locul petrolului și gazelor, potrivit unui proiect de propunere al Comisiei Europene consultat de Reuters.

Proiectul de plan, pe care Comisia urmează să îl publice pe 17 iulie, face parte din răspunsul UE la efectele asupra pieței energetice generate de războiul din Iran, care a dus la creșterea accentuată a prețurilor petrolului și gazelor în Europa, puternic dependentă de importuri. De la sfârșitul lunii februarie, conflictul a adăugat 50 de miliarde de euro la factura UE pentru importurile de petrol și gaze, potrivit datelor europene.

Ca reacție, Bruxelles-ul intenționează să stabilească o țintă privind ponderea minimă a consumului de energie din UE — la nivelul întregii economii — care să fie acoperită de electricitate până în 2040, conform proiectului, care era încă în elaborare și nu includea un procent concret.

O electrificare accelerată ar presupune o trecere mai amplă de la autoturismele pe benzină și motorină la vehicule electrice, înlocuirea centralelor pe gaz din locuințe cu pompe de căldură și electrificarea proceselor industriale — de exemplu, prin trecerea la cuptoare alimentate cu electricitate în loc de combustibili fosili.

Măsurile pregătite de UE pentru stimularea tranziției

UE pregătește măsuri pentru a stimula această tranziție, care este adesea încetinită de costurile inițiale ridicate ale tehnologiilor electrificate — de exemplu, în cazul mașinilor electrice, chiar dacă acestea sunt ulterior mai ieftin de utilizat decât cele pe benzină.

Comisia Europeană va analiza impunerea instalării de pompe de căldură în clădirile publice, ca parte a unei actualizări a regulilor UE privind achizițiile publice, și va lua în considerare, de asemenea, ținte mai ambițioase pentru achiziția publică de vehicule electrice, se arată în document.

Un purtător de cuvânt al Comisiei a refuzat să comenteze.

Bruxelles-ul va propune, de asemenea, un cadru care să permită guvernelor statelor membre să reducă TVA-ul pentru bateriile destinate gospodăriilor, vehiculele electrice și pompele de căldură, precum și lansarea, mai târziu în acest an, a unei licitații pentru finanțare europeană destinată proiectelor industriale care produc căldură folosind electricitate și surse regenerabile.

Executivul UE va propune, tot în cursul acestui an, măsuri pentru eliminarea treptată a subvențiilor pentru combustibili fosili — o inițiativă menită să facă energia electrică mai competitivă din punct de vedere al costurilor în raport cu petrolul și gazele, potrivit proiectului.

„Într-o eră marcată de turbulențe geopolitice recurente și de piețe globale volatile, o Uniune independentă energetic, alimentată de energie curată, abundentă, produsă local, securizată cibernetic și accesibilă, este o chestiune de suveranitate”, se arată în document. „Este necesară o schimbare radicală către electrificarea eficientă a cererii.”

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