UE pregătește un fond de 5 mld. euro pentru tehnologiile critice – discuții cu investitori de anvergură

Uniunea Europeană a purtat discuții cu primii investitori de anvergură pentru un fond care va sprijini companiile de pe continent care lucrează în domeniul calculului cuantic, inteligenței artificiale și altor tehnologii strategice, potrivit Bloomberg.

Fondul suveran EIFO din Danemarca, Criteria Caixa SA din Spania și Fundația Novo Nordisk sunt în discuții pentru a investi în Scaleup Europe Fund, au declarat persoane apropiate situației.

Fondul are un obiectiv inițial de 5 miliarde de euro și a primit angajamente pentru 3 miliarde de euro, au spus sursele. Totodată, un miliard de euro este alocat de acceleratorul UE, Consiliul European pentru Inovare.

Comisia Europeană speră să strângă 25 de miliarde de euro în cele din urmă, a declarat un purtător de cuvânt.

Fondul public-privat se va concentra pe runde de investiții de peste 100 de milioane de euro, conform unui document intern al Comisiei văzut de Bloomberg News.

Beneficiarii fondului vor fi obligați să își mențină sediul și operațiunile principale în Europa

Europa s-a confruntat cu dificultăți în a împiedica unele dintre cele mai promițătoare companii de tehnologie avansată să fie cumpărate de investitori din afara continentului sau să se mute în SUA. Advanced Micro Devices Inc. a fost de acord să cumpere laboratorul finlandez de inteligență artificială Silo AI pentru 665 milioane de dolari anul trecut, în timp ce Apple Inc. a achiziționat compania franceză de AI Datakalab în 2023.

Blocul european vrea, de asemenea, să-și consolideze autonomia în politica comercială și industrială, ca barieră împotriva tensiunilor comerciale continue dintre SUA și China.

Beneficiarii fondului vor fi obligați să își mențină sediul și operațiunile principale în Europa, iar fondul se va concentra pe „tehnologii strategice și facilitatoare", inclusiv robotică, materiale avansate, energie curată, robotică și biotehnologie, conform documentului. Comisia plănuiește să numească un manager extern al fondului până în ianuarie 2026.

Europa se confruntă cu un deficit de finanțare a etapelor de scale-up

Fondatorii s-au plâns de mult timp de existența unui gol în finanțarea etapelor de scale-up în Europa, ceea ce înseamnă că au dificultăți în a strânge capital într-un moment critic al creșterii lor. În acea etapă, opțiunile sunt adesea vânzarea, mutarea în SUA sau colapsul.

„Poate fi nevoie de un fond mult mai mare pentru a rezolva această problemă”, a spus Andreas Schwarzenbrunner, partener general la firma de venture capital Speedinvest GmbH.

„Scale-Up Fund este un prim pas bun, dar să fim cinstiți în privința scalei”, a spus el. „Deși angajamentul de 3 miliarde de euro este un semnal pozitiv, chiar și 5 miliarde rămân mici comparativ cu ceea ce se întâmplă la nivel global.”

„Dacă AI, calculul cuantic și alte tehnologii-cheie vor defini viitoarea competitivitate a Europei, trebuie să cheltuim cu un ordin de mărime mai mult, iar UE trebuie să fie un investitor de anvergură mult mai mare”, a adăugat el.

