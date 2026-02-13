cursdeguvernare

13 februarie, 2026

UE pregăteşte noi instrumente de finanţare pentru investiţiile în infrastructura energetică

De Iulian Soare

13 februarie, 2026

Uniunea Europeană şi Banca Europeană de Investiţii (BEI) pregătesc o serie de noi mecanisme de finanţare pentru sprijinirea investiţiilor în infrastructura energetică, potrivit unui proiect de document al Comisiei Europene, consultat de Reuters.

Planurile apar în contextul presiunilor asupra liderilor europeni de a reduce costurile energiei pentru gospodării şi industrie, care reclamă pierderea competitivităţii din cauza prețului mult mai mare decât în economiile rivale.

Strategia Comisiei vizează mobilizarea unui volum mai mare de capital privat în sectorul energetic, unde investiţiile în reţele electrice şi modernizări pentru eficienţă energetică sunt sub nivelul necesar pentru atingerea obiectivelor climatice şi energetice ale UE.


Printre măsurile propuse se numără un mecanism de securitizare a creditelor, prin care Banca Europeană de Investiţii poate facilita transferul unor împrumuturi existente din bilanţurile băncilor, eliberând astfel capacitate de creditare pentru noi finanţări. Documentul arată că unele bănci sunt limitate de praguri de volum care le împiedică să acorde credite suplimentare operatorilor de reţele electrice.

Un al doilea instrument ar permite finanţare în afara bilanţului, prin transformarea veniturilor viitoare estimate ale operatorilor de reţea în lichidităţi imediate, pentru a susţine modernizarea infrastructurii. Proiectul menţionează că mulţi operatori se confruntă frecvent cu constrângeri de lichiditate şi spaţiu limitat pentru îndatorare tradiţională.

O altă schemă ar majora garanţiile oferite de BEI băncilor, astfel încât acestea să poată finanţa operatorii mici de distribuţie a energiei. De asemenea, ar facilita asocierea operatorilor mici în societăţi mixte pentru a accesa condiţii de finanţare standardizate, de regulă inaccesibile jucătorilor de dimensiuni reduse.

Documentul nu precizează dimensiunea financiară a noilor instrumente, iar detaliile pot suferi modificări înainte de publicarea oficială a planului, programată pentru luna martie. Unele măsuri ar putea fi implementate încă din acest an, iar altele în 2027.

Banca Europeană de Investiţii a investit anul trecut 33 de miliarde de euro în proiecte energetice în Europa, un nivel record.

Cititi si: Obiectivele României la reuniunea informală a Consiliului European, anunțate de președinte: prețul energiei și împărțirea banilor pentru competitivitate pe criterii geografice


Obiectivele României la reuniunea informală a Consiliului European, anunțate de președinte: prețul energiei și împărțirea banilor pentru competitivitate pe criterii geografice

AIE: Cererea de energie electrică este în creștere, dar rețeaua electrică globală nu este pregătită – investițiile ar trebui dublate la 800 mld. dolari până în 2030

