UE plafonează pe 4 ani vehiculele hibride importate din China

Uniunea Europeană va limita importul de vehicule hibride din China la 350.000 de unități pe an, măsură care ar putea intra în vigoare la 1 decembrie, în urma acordurilor încheiate în timpul recentei vizite efectuate la Beijing de comisarul european pentru comerț Maros Sefcovic, relatează agenția Bloomberg, citată luni de EFE.

Conform unui document care detaliază planul convenit, limita de 350.000 de vehicule se va aplica în primul an al măsurii de salvgardare, iar începând cu anul următor va crește cu un procent de 6% anual.

Aceste plafoane vor fi în vigoare timp de patru ani, interval în care ambele țări se angajează să respecte regulile Organizației Mondiale a Comerțului (OMC).

Planul include o plafonare a tuturor importurilor de vehicule hibride, nu doar a celor din China, pentru a respecta principiul nediscriminării al OMC, iar cota Chinei nu va fi mai mică decât cea a oricărei alte țări exportatoare de vehicule hibride către UE.

În schimb, China va elimina taxele vamale pentru unele piese auto și va înjumătăți taxele vamale pentru încălțăminte, înghețată și ulei de măsline, măsuri care vor fi aplicate temporar și vor acoperi exporturi europene în valoare de aproximativ 4 miliarde de euro.

Acordul a fost încheiat după vizita efectuată săptămâna trecută de comisarul european pentru comerț la Beijing, ce a avut ca scop ‘reechilibrarea’ comerțului dintre UE și China. Uniunea Europeană este îngrijorată de deficitul său comercial în relațiile cu China, deficit care a ajuns acum la aproximativ un miliard de euro pe zi și are efecte negative asupra industriei și ocupării forței de muncă europene.

Comisarul european a declarat la o conferință de presă la Beijing, la finalul vizitei, că acordul privind vehiculele hibride ar împiedica intrarea a ‘câteva milioane’ de mașini chinezești în UE într-o perioadă de patru ani.

El nu a oferit detalii despre mecanismul precis al înțelegerii, precizând că trebuie mai întâi să prezinte parametrii acordului președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, statelor membre și liderilor europeni, care-l vor examina la summitul lor din 15-16 octombrie.

UE amenințase China cu măsuri protecționiste în lipsa unor rezultate concrete, iar China la rândul ei amenințase UE cu răspunsuri corespunzătoare, obiectivul vizitei comisarului Sefcovic la Beijing urmărind, așadar, evitarea unei escaladări.

O declarație comună difuzată după discuții confirmă disponibilitatea ambelor părți de a continua și de a aprofunda dialogul și pare să risipească riscul unui conflict comercial deschis în perioada următoare, conflict ce ar implica noi taxe vamale și impunerea de alte bariere comerciale în mod reciproc.

Declarația comună menționează și disponibilitatea Chinei de a continua să faciliteze acordarea de licențe pentru furnizarea de pământuri rare și magneți permanenți către UE. China domină extracția și rafinarea acestor materii prime esențiale pentru numeroase industrii strategice. Dependența UE față de China la acest capitol este foarte puternică, iar lanțurile de aprovizionare europene au fost grav afectate de restricțiile la export impuse de Beijing în 2025.

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