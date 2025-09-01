UE pregătește un pachetul 19 de sancțiuni împotriva Kremlinului. ”Presiune maximă pe Rusia” – Kallas: Avem nevoie și de sprijinul SUA

Miniștrii de externe ai statelor membre UE au discutat în cadrul reuniunii informare Gymnich, desfășurată în acest sfârșit de săptămână în Danemarca, despre cum să arate următorul pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei, în contextul lipsei de interes din partea Kremlinului pentru încheierea războiului împotriva Ucrainei.

Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, urmează să primească săptămâna aceasta opiniile statelor membre pentru cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni, în timp ce comisarul pentru econonomie Valdis Dombrovskis a înaintat o listă de opțiuni pentru utilizarea mai eficientă a activelor înghețate ale băncilor de stat rusești.

Kallas a anunțat că se așteaptă ca pachetul cu numărul 19 să pună „presiune maximă” pe Rusia, iar ea a mai subliniat că aceste sancțiuni ar fi și mai eficiente dacă ar fi susținute și de SUA.

Poziția UE este că ar fi prematură ridicarea sancțiunilor în lipsa unui acord de pace între Rusia și Ucraina

„Următorul pachet ar putea include sancțiuni secundare împotriva celor care susțin războiul Rusiei, precum și interdicții de import și tarife vamale pentru produsele rusești. trebuie intensificate eforturile împotriva navelor din flota fantomă, iar eu am solicitat statelor membre să îmi prezinte propunerile săptămâna viitoare. Obiectivul este de a exercita o presiune maximă asupra Rusiei. Desigur, noile acțiuni ar fi mai puternice dacă ar fi susținute și de partenerii noștri, inclusiv de partenerii noștri transatlantici”, a transmis vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Kaja Kallas, la sfârșitul reuniunii, printr-un comunicat.

De asemenea, miniștrii au discutat și despre utilizarea activelor înghețate ale Rusiei pentru apărarea și reconstrucția Ucrainei.

Potrivit Înaltului Reprezentant al UE, a fost o discuție foarte bună și foarte substanțială: „Aveam nevoie de aceasta pentru a asculta argumentele tuturor părților, pentru a dezbate cu adevărat fondul problemei, iar această discuție va continua. Miniștrii au recunoscut necesitatea de a aborda deficitul de finanțare al Ucrainei și de a trage Rusia la răspundere pentru daunele de război”.

„Un lucru este absolut clar și toată lumea a fost de acord cu acesta, și anume că, având în vedere devastarea pe care Rusia o provoacă în Ucraina și pe care a provocat-o până acum în Ucraina, este de neconceput ca Rusia să mai vadă vreodată acești bani, cu excepția cazului în care va compensa integral Ucraina pentru daunele cauzate”, a mai adăugat aceasta.

Președintele Volodimir Zelenski susține că fără presiune din partea comunității internaționale, războiul nu se va sfârși. Liderul de la Kiev subliniază că ultimele atacuri de amploare ale Rusiei trebuie să fie niște semnale clare pentru SUA, Europa și pentru liderii care se află în aceste zile în China și se vor întâlni cu Vladimir Putin.

***