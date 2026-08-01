UE: Noile reguli privind „dreptul la reparație” au intrat în vigoare. Producătorii vor fi obligați să repare anumite produse și după expirarea garanției

Noile reguli europene privind „dreptul la reparație” au intrat în vigoare la 31 iulie, transmite Comisia Europeană. Măsurile urmăresc să facă repararea produselor „mai ușoară și mai atractivă” pentru consumatori și să reducă impactul asupra mediului.

Datele Comisiei Europene arată că, în Uniunea Europeană, aruncarea prematură a unor produse care ar putea fi reparate generează anual 35 de milioane de tone de deșeuri, consumă 30 de milioane de tone de resurse și produce 261 de milioane de tone echivalent CO₂. În același timp, consumatorii europeni pierd aproape 12 miliarde de euro pe an deoarece aleg să înlocuiască produsele defecte în loc să le repare.

Potrivit Comisiei, noile norme obligă producătorii bunurilor pentru care există cerințe europene privind reparabilitatea să ofere servicii de reparații și după expirarea garanției legale, dacă produsul este reparabil din punct de vedere tehnic. Reparațiile trebuie efectuate într-un termen rezonabil și la un preț rezonabil.

Noile obligații se aplică unor categorii precum telefoane mobile, tablete, frigidere, congelatoare, mașini de spălat rufe, uscătoare de rufe, mașini de spălat vase, aspiratoare, televizoare, afișaje electronice, servere și dispozitive de stocare a datelor, lista urmând să fie extinsă pe măsură ce alte produse vor intra sub incidența normelor europene privind proiectarea ecologică.

Directiva modifică și regulile privind garanția legală. Consumatorii care aleg repararea produsului în locul înlocuirii acestuia în perioada garanției vor beneficia de o prelungire cu 12 luni a garanției pentru bunul respectiv.

Un alt instrument introdus de directivă este Formularul european de informații privind reparația, care poate fi oferit gratuit consumatorilor și conține informații standardizate privind costul reparației, durata intervenției și condițiile serviciului. Dacă este emis, formularul este valabil 30 de zile, ceea ce permite compararea ofertelor primite de la diferiți reparatori.

Potrivit noilor reguli, producătorii nu vor putea utiliza clauze contractuale, componente hardware sau soluții software care împiedică repararea produselor sau utilizarea pieselor de schimb compatibile ori second-hand, cu excepția cazurilor justificate obiectiv.

Comisia Europeană va dezvolta până la 31 iulie 2027 o platformă online europeană prin care consumatorii vor putea identifica ateliere de reparații, reparatori independenți, comercianți de produse recondiționate și inițiative comunitare de tip „repair café”. Platforma ar urma să devină complet operațională de la 1 ianuarie 2028.

Directiva (UE) 2024/1799 a fost adoptată în iunie 2024, a intrat în vigoare la 30 iulie 2024, iar statele membre au avut la dispoziție doi ani, până la 31 iulie 2026, pentru transpunerea și aplicarea noilor prevederi.

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