„Quantum Act” (Legea privind tehnologiile cuantice) reprezintă cea mai recentă inițiativă a UE în cursa pentru implementarea următoarei generații de tehnologii de vârf, cu scopul de a evita rămânerea în urma SUA și a Chinei.

Miercuri, UE și-a prezentat planurile de a pregăti Europa pentru era cuantică, inclusiv prin mobilizarea unor investiții de 50 de miliarde de euro în acest domeniu. Demersul vizează poziționarea blocului comunitar pentru următoarea revoluție tehnologică, după ce Europa a ratat, în mare măsură, cursa globală în domeniul inteligenței artificiale, relatează Euronews.

Tehnologia cuantică valorifică legile mecanicii cuantice – în baza cărora particulele pot exista în mai multe locuri simultan – pentru a genera progrese majore în ceea ce privește puterea de calcul, securitatea comunicațiilor și echipamentele de detecție. Totodată, aceasta implică riscuri semnificative de securitate cibernetică, având capacitatea de a accelera considerabil puterea de procesare a computerelor.

Executivul UE a descris acest act legislativ drept un „cadru de facilități”, similar celor instituite prin „Chips Act 1” și „Chips Act 2”, care au vizat stimularea capacității interne a Europei de a produce cipuri.

Comisia speră să valorifice punctele forte ale Europei în domeniul tehnologiilor cuantice – având în vedere că una din trei companii din acest sector își are sediul în UE, iar 44% din totalul brevetelor în domeniu provin din spațiul comunitar – pentru a deveni un lider global în tehnologiile cuantice până în 2030.

„Prin «Quantum Act», punem bazele necesare pentru a transforma cercetarea noastră cuantică de nivel mondial în capacitate industrială, pentru a consolida lanțurile de aprovizionare critice și pentru a ne pregăti în fața riscurilor cibernetice asociate calculului cuantic”, a declarat miercuri Henna Virkkunen, comisarul european pentru tehnologie.

„Europa a construit deja baze solide în domeniul tehnologiilor cuantice; acum trebuie să le transformăm în capacități la scară industrială, lanțuri de aprovizionare reziliente și o implementare sigură”, a adăugat ea. Comisia estimează că piața globală a tehnologiilor cuantice va depăși 155 de miliarde de euro până în 2040. Doar calculul cuantic ar putea genera o venituri de 1,3–2,7 trilioane de dolari (1,18–2,46 trilioane de euro) pentru companii până în 2035, potrivit firmei de consultanță McKinsey.

Quantum Act vizează eficientizarea eforturilor actuale la nivelul UE, în scopul elaborării unei strategii cuprinzătoare care să sprijine extinderea companiilor, susținută prin investiții publice și private europene.

Sunt prevăzute huburi specializate, precum și centre de competență și de accelerare în fiecare stat membru. Acestea ar oferi sprijin tehnic întreprinderilor mici și mijlocii, servind totodată drept incubatoare pentru noi proiecte și tehnologii care urmează să ajungă pe piață.

Amenințări cibernetice cuantice

Tehnologia cuantică generează riscuri fără precedent la adresa securității cibernetice. Calculatoarele cuantice pot sparge metodele actuale de criptare în doar câteva ore – spre deosebire de calculatoarele convenționale, cărora le-ar lua milioane de ani – punând astfel în pericol confidențialitatea datelor la nivel global.

De ani de zile, liderii din industrie și experții îndeamnă guvernele și companiile să își actualizeze sistemele online cu instrumente de securitate cibernetică post-cuantică, pentru a se proteja împotriva atacurilor cibernetice.

Momentul în care primul calculator cuantic va deveni operațional este cunoscut sub denumirea de „Ziua Q” (Q-Day); acesta ar putea oferi atacatorilor capacitatea de a lansa atacuri cibernetice – inclusiv asupra infrastructurilor de tip cloud – la o scară mult mai mare decât în ​​prezent.

„Legea cuantică” (Quantum Act) ar impune statelor membre ale UE tranziția către criptografia post-cuantică până în 2030 pentru sectoarele cu risc ridicat, precum infrastructura critică, și până în 2035 pentru toate celelalte sisteme.

Inteligența artificială (IA) a marcat deja, în acest an, începutul unei noi ere a incidentelor de securitate cibernetică. Atacatorii au utilizat instrumente bazate pe IA pentru a scoate din funcțiune infrastructuri critice și pentru a viza guverne sau organizații private; un exemplu în acest sens este atacul cibernetic asupra infrastructurii digitale a Comisiei Europene, care a avut loc luna aceasta și a fost atribuit unor presupuși hackeri chinezi.

Fondul Suveran pentru Tehnologie – STEF

Pe lângă „Legea cuantică”, Comisia Europeană a propus crearea unui nou instrument de investiții, denumit Fondul Suveran pentru Tehnologie (Sovereign Tech Equity Fund – STEF). Acesta vizează atragerea unor investiții de până la 50 de miliarde de euro în tehnologii cuantice și alte domenii, precum inteligența artificială, esențiale pentru suveranitatea tehnologică a Europei.

Europa investește deja mai multe fonduri publice în tehnologia cuantică decât Statele Unite și se află la o distanță relativ mică față de China. Se estimează că, în acest an, investițiile publice anuale în UE vor ajunge la 8,6 miliarde de euro, comparativ cu 13,6 miliarde de euro în China și 5,3 miliarde de euro în SUA.

Totuși, Europa rămâne în urmă în ceea ce privește investițiile private: anul trecut, a atras doar 1,1 miliarde de euro, față de 7 miliarde de euro în SUA, conform datelor Comisiei. Prin intermediul STEF, Comisia își propune să reducă acest decalaj.

Fondul funcționează, în esență, ca un capital de pornire (seed capital); Comisia urmărește să atragă până la 6 euro din surse private pentru fiecare 1 euro de fonduri publice investite – fonduri provenite de la investitori privați, state membre și Banca Europeană de Investiții. Executivul european a declarat că dorește ca STEF să devină operațional cât mai curând posibil, cel târziu până în 2028, moment în care va intra în vigoare următorul buget pe termen lung al UE.

De asemenea, acesta este conceput să funcționeze în strânsă legătură cu Fondul European pentru Competitivitate – a cărui lansare este prevăzută pentru ianuarie 2028 – care vizează eficientizarea sprijinului acordat de UE pentru industrie și cercetare, reunind programele existente sub un cadru unic, cu un buget total de 234,3 miliarde de euro.

De asemenea, „Legea privind tehnologiile cuantice” (Quantum Act) urmărește reducerea dependenței Europei de componente critice; în prezent, pentru nouă dintre cele 47 de componente identificate nu există niciun furnizor în interiorul UE.

Actul legislativ urmează să fie transmis Parlamentului European spre examinare, urmând apoi să fie ratificat de Consiliul European.

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