”Pactul european al investitorilor instituționali”, lansat de UE – Miza, sprijinirea companiilor tech în creștere

Comisia Europeană și Grupul Băncii Europene de Investiții (BEI) au lansat marți Pactul european al investitorilor instituționali (EIIP), un cadru voluntar ce are ca obiectiv dirijarea, pe termen lung, a unor investiții mai mari ale fondurilor de pensii, asigurătorilor și băncilor către ecosistemul tehnologic al continentului.

„Europa excelează în a da naștere unor companii tehnologice promițătoare. Transformarea acestora în companii de anvergură globală este însă o altă poveste”. UE dorește acum să atragă mai multe fonduri pe termen lung în etapa în care multe dintre acestea se confruntă cu dificultăți în a-și extinde activitatea”, scrie Total Telecom.

Prezentat în cadrul TechEU Equity Summit, pactul numără deja 13 investitori instituționali care și-au exprimat intenția de a canaliza finanțare către fondurile europene de capital de risc și de capital de creștere, inclusiv prin intermediul Inițiativei „European Tech Champions” (ETCI) 2.0, în valoare de 15 miliarde de euro, și al Fondului „Scaleup Europe”, în valoare de 5 miliarde de euro, relatează EU Perspectives.

Înființarea EIIP are loc într-un moment în care Europa se străduiește să-și construiască o bază tehnologică care să-i permită să concureze cu China și SUA. Deși UE este recunoscută pe scară largă ca o sursă de talente în domeniul tehnologiei, accesul limitat la finanțare și incapacitatea de a se extinde la nivel continental ajung să determine întreprinderile promițătoare să se relocheze adesea în străinătate.

Europa speră că investițiile instituționale mai substanțiale vor putea transforma talentele locale în companii competitive la nivel global, care nu numai că se vor extinde și vor rămâne în cadrul blocului, ci vor reduce și dependența de giganții tehnologici din străinătate.

Reducerea decalajului european în ceea ce privește extinderea companiilor

Inițiativa vizează o vulnerabilitate persistentă în finanțarea tehnologică europeană: în timp ce start-up-urile aflate în fază incipientă pot găsi adesea sprijin, companiile aflate în faze mai avansate, care au nevoie de injecții de capital mai mari pentru a se extinde, se confruntă frecvent cu dificultăți sau părăsesc Europa cu totul.

EIIP își propune să creeze un punct de intrare structurat pentru ca investitorii instituționali să aibă acces la aceste oportunități.

„Talent, idei și ambiție. Europa le are pe toate. Acum ne asigurăm că întreprinderile noastre inovatoare pot crește, se pot extinde și pot deveni lideri pe scena mondială, pornind din Europa”, a declarat Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene.

Pactul se bazează pe doi piloni:

Comisia va coordona un forum de dialog politic pentru a discuta, alături de investitorii instituționali, barierele de reglementare și de investiții

Grupul BEI va înființa o platformă de investiții menită să pună în legătură investitorii cu fondurile relevante și să furnizeze informații de piață.

Miliarde în joc

Conform Comisiei, se preconizează că ETCI 2.0 va mobiliza până la 80 de miliarde de euro.

Prima sa fază, lansată în 2023, a sprijinit 15 mega-fonduri și 47 de întreprinderi în fază de creștere, inclusiv 15 „unicorni”.

Fondul „Scaleup Europe” se va adresa întreprinderilor aflate în stadii avansate de dezvoltare din domeniile inteligenței artificiale, semiconductorilor, roboticii, energiei, spațiului și biotehnologiei.

„Obiectivul nostru este clar: să oferim investitorilor instituționali din Europa un punct de acces unic și credibil la finanțarea inovării”, a declarat Nadia Calviño, președinta Grupului BEI.

EIIP face parte din Strategia mai amplă a UE privind startup-urile și companiile în creștere, care se concentrează pe 26 de acțiuni strategice. Zece dintre acestea au fost finalizate în totalitate, iar majoritatea se preconizează că vor fi finalizate până la sfârșitul anului.

Pactul rămâne însă voluntar și nu garantează că zeci de miliarde de capital instituțional vor curge către companiile europene, iar succesul său depinde de capacitatea sa de a demonstra că sectorul tehnologic european oferă randamente competitive în comparație cu oportunitățile din alte părți.

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