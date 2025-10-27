UE lansează Agenda pentru Conectivitate Transregională: legătura Europei de Asia Centrală prin Marea Neagră, Turcia și Caucazul de Sud

Uniunea Europeană a reunit luni miniștri de externe și reprezentanți ai statelor membre ale UE, Armeniei, Azerbaidjanului, Republicii Moldova, Turciei, Ucrainei și țărilor din Asia Centrală (Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan, Turkmenistan și Uzbekistan), pentru a discuta lansarea Agendei pentru Conectivitate Transregională, o inițiativă menită să consolideze legăturile economice, energetice și digitale dintre Europa și Asia Centrală.

Noua agendă urmărește să creeze o rețea durabilă și rezilientă de transport, energie și comunicații digitale, care să stimuleze comerțul și dezvoltarea socio-economică în întreaga regiune. Proiectul se înscrie în strategia UE de sprijinire a stabilității și securității în regiunea Mării Negre și de diversificare a rutelor comerciale dintre Asia și Europa, în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

„Asia Centrală este o regiune dinamică, cu o generație tânără și resurse importante. Prin consolidarea legăturilor de transport, energie și digitale, putem transforma acest potențial în creștere economică, locuri de muncă și prosperitate comună”, a declarat Jozef Síkela (foto), comisar pentru parteneriate internaționale.

Din partea Uniunii Europene, la reuniune au mai participat Kaja Kallas, Înalt Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, și Marta Kos, comisar pentru extindere.

Securitatea Mării Negre – prioritate strategică pentru UE

Într-o primă sesiune ministerială, statele membre ale UE și țările riverane Mării Negre au reafirmat importanța strategică a securității maritime și a cooperării regionale.

UE s-a angajat să sprijine consolidarea capacităților maritime, inclusiv în domeniul monitorizării, al protejării infrastructurii critice și al combaterii amenințărilor hibride.

Participanții au discutat, de asemenea, despre intensificarea cooperării între paze de coastă, sprijinirea acțiunilor de deminare și abordarea riscurilor generate de „flotele fantomă”, pe baza lecțiilor învățate din Marea Mediterană și Marea Baltică. Aceste măsuri fac parte din eforturile UE de a sprijini securitatea Ucrainei și de a asigura stabilitatea regiunii Mării Negre.

Agenda pentru Conectivitate Transregională – un nou coridor economic Europa–Asia

A doua sesiune ministerială a fost dedicată lansării Agendei pentru Conectivitate Transregională, care are patru domenii prioritare:

Transport: consolidarea Coridorului Trans-Caspic de Transport (TCTC) și extinderea conexiunilor regionale;

Digital: dezvoltarea rețelelor de internet de mare viteză și securizarea infrastructurilor digitale critice;

Energie: intensificarea legăturilor energetice și accelerarea tranziției către surse regenerabile;

Comerț: digitalizarea și armonizarea procedurilor vamale pentru simplificarea comerțului transfrontalier.

Agenda va fi principalul instrument al UE pentru promovarea rezilienței economice și a dezvoltării durabile în regiune.

Comisia Europeană va elabora un cadru de coordonare între statele participante, instituțiile financiare internaționale și investitorii privați. Acesta va fi prezentat la Forumul Investitorilor și Conectivității TCTC, care va avea loc la Tașkent, Uzbekistan, pe 27 noiembrie 2025.

Inițiativa face parte din strategia Global Gateway a Uniunii Europene, care urmărește dezvoltarea unor conexiuni sustenabile și sigure între Europa și regiunile vecine.

***