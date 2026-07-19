UE lansează programul AGILE, pentru inovație rapidă în apărare: granturi accelerate pentru start-up-uri și IMM-uri care dezvoltă drone, AI și tehnologii cuantice

Parlamentul European și Consiliului UE au ajuns la un acord provizoriu privind programul pentru inovare agilă și rapidă în domeniul apărării (AGILE), se arată într-un comunicat oficial. Proiectul de lege urmărește să răspundă noului mediu de securitate modelat de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, într-un context în care ciclurile rapide și cu costuri reduse de inovare în domeniul apărării sunt esențiale, conform comunicatului.

Comisia a propus noul instrument-pilot de finanțare în valoare de 115 milioane EUR, AGILE, în martie 2026. Se preconizează că acesta va accelera dezvoltarea și testarea inovațiilor disruptive în domeniul apărării și adoptarea lor pe piață, cum ar fi inteligența artificială, tehnologiile cuantice și dronele, punând accentul pe sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii, inclusiv a întreprinderilor nou-înființate și a celor în curs de extindere.

Acordul va permite lansarea AGILE încă de la începutul anului 2027 – 115 mil. € pentru inovație în domeniul apărării

Miercuri, eurodeputații și Președinția irlandeză a Consiliului au ajuns la un acord politic provizoriu privind crearea programului pentru inovare agilă și rapidă în domeniul apărării (AGILE), un nou instrument în valoare de 115 milioane de euro, conceput pentru a oferi sprijin financiar rapid, flexibil și direcționat întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) – inclusiv start-up-urilor și companiilor aflate în faza de extindere (scale-up) – care dezvoltă tehnologii emergente și disruptive în domeniul apărării. Acordul de astăzi garantează că sprijinul UE pentru IMM-urile din întreaga Uniune va fi în centrul inovării în domeniul apărării.

„Un acord important în această seară, care consolidează reziliența Europei. Noul Program pentru inovare agilă și rapidă în domeniul apărării (AGILE) va accelera inovarea în domeniul apărării, va introduce mai repede noi capacități pe teren, va ajuta start-up-urile să acceseze finanțare, va sprijini nevoile Ucrainei și, mai presus de toate, va face Europa mai sigură”, a transmis președinta Parlamentului European, Roberta Metsola.

Programul este conceput pentru a stimula inovarea prin granturi acordate în regim accelerat și prin facilitarea accesului la testare și certificare. Totodată, oferă statelor membre posibilitatea de a contribui la definirea provocărilor tehnologice, astfel încât produsele dezvoltate să răspundă nevoilor lor de capabilități. De asemenea, simplifică procedurile de achiziție pentru produsele sprijinite prin AGILE.

AGILE urmărește să accelereze inovarea în domeniul apărării în rândul IMM-urilor din întreaga Uniune și să demonstreze că IMM-urile și start-up-urile pot furniza soluțiile tehnologice necesare pentru consolidarea capabilităților europene și pentru reducerea dependențelor strategice ale Europei. Acest lucru va susține argumentele pentru alocarea unui sprijin mai mare inovării IMM-urilor în viitorul Cadru Financiar Multianual (CFM).

Co-legiuitorii au colaborat într-un mod constructiv și pragmatic pentru a se asigura că acest program inovator poate fi implementat și deveni operațional în doar câteva luni.

Principalele elemente ale acordului:

Accent pe IMM-uri și inovarea disruptivă: acordul confirmă orientarea programului către IMM-uri, start-up-uri și companii aflate în faza de extindere care dezvoltă produse de apărare bazate pe tehnologii emergente și disruptive, inclusiv adaptarea tehnologiilor civile pentru aplicații de apărare, contribuind la reducerea decalajului dintre dezvoltare și utilizare operațională.

Rapiditate și amploare: acordul păstrează mecanismul accelerat propus de Comisia Europeană, cu un termen de patru luni pentru acordarea finanțării, consolidând rolul AGILE ca instrument flexibil complementar arsenalului european existent de sprijin pentru industria de apărare.

Conectarea cu marii actori din industria de apărare: noul program va facilita legătura dintre IMM-uri și marile companii din industria europeană de apărare („primes”), inclusiv prin mecanisme dedicate de matchmaking, pentru a crește adoptarea produselor finanțate prin AGILE.

Acces la testare: acordul confirmă accesul rapid la infrastructuri de testare și experimentare, eliminând unul dintre principalele obstacole întâmpinate de IMM-uri în procesul de lansare pe piață a produselor.

Declarații

„Prin încheierea rapidă a acordului privind AGILE, accelerăm drumul de la inovare la utilizarea operațională, consolidând în același timp IMM-urile, asigurând sprijin pentru Ucraina, întărind garanțiile împotriva dependențelor strategice, sporind securitatea aprovizionării și instituind un mecanism solid de supraveghere care va contribui la modelarea viitoarelor inițiative europene în domeniul apărării”, a declarat raportorul principal al Comisiei pentru securitate și apărare (SEDE), Tonino Picula (S&D, Croația).

„Europa nu își poate permite să fie lentă atunci când amenințările evoluează rapid. AGILE este răspunsul nostru: finanțare acordată rapid, birocrație redusă la minimum și ușa închisă ferm celor care nu împărtășesc valorile noastre. Inovarea este punctul forte al Europei. Este timpul să o folosim cu adevărat”, a declarat raportorul principal al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (ITRE), Ivars Ijabs (Renew, Letonia).

„Prin AGILE, creăm condițiile pentru ca noile tehnologii de apărare să fie dezvoltate, testate și utilizate mai rapid, astfel încât inovarea să ajungă mai repede în dotarea forțelor armate europene. Acordul de astăzi transmite un semnal puternic că Europa poate acționa rapid și hotărât atunci când este vorba despre consolidarea securității sale. La doar patru luni după prezentarea propunerii de către Comisie, Parlamentul, Consiliul și Comisia au ajuns la un acord politic printr-o cooperare rapidă, constructivă și extrem de eficientă”, a declarat președinta Comisiei SEDE, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (Renew, Germania).

Președintele Comisiei ITRE, Borys Budka (PPE, Polonia), a afirmat: „În timp ce Ucraina se bazează pe sprijinul european, IMM-urile noastre au nevoie de programe dedicate care să accelereze tranziția de la prototip la capabilitate operațională. AGILE este conceput tocmai pentru a acoperi acest gol. Agresiunea Rusiei a rescris regulile confruntării: partea care inovează mai repede câștigă. Europa nu își poate permite ca cei mai promițători inovatori din domeniul apărării să fie încetiniți de birocrație. Sarcina noastră este acum să demonstrăm că acest model funcționează în practică, astfel încât să devină modelul de referință pentru viitorul Fond european pentru competitivitate și pentru noua generație de programe de apărare. Securitatea Europei depinde de sprijinirea inovatorilor capabili să transforme cel mai rapid promisiunile în realitate.”

Etapele următoare

Acordul provizoriu trebuie acum aprobat formal de Parlamentul European și de Consiliu. După adoptare, regulamentul va intra în vigoare la 20 de zile de la publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Noul program este pe cale să devină operațional de la începutul anului 2027.

Context

Deși Uniunea Europeană a dezvoltat deja un cadru amplu pentru inovarea în domeniul apărării, orientat în principal către proiecte de lungă durată și de mare amploare, AGILE urmărește să răspundă realității potrivit căreia tehnologiile emergente și disruptive – inclusiv inteligența artificială, calculul cuantic, robotica, capabilitățile cibernetice și sistemele spațiale – devin din ce în ce mai decisive pentru eficiența militară.

Programul AGILE va sprijini capacitatea de inovare rapidă a IMM-urilor, inclusiv a start-up-urilor și companiilor inovatoare aflate în faza de extindere, pentru dezvoltarea de produse și tehnologii emergente și disruptive în domeniul apărării, care să răspundă celor mai urgente provocări cu care se confruntă forțele armate ale statelor membre, punând accent pe eficiența costurilor și pe reducerea dependențelor strategice de țări terțe neasociate.

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